El mercado hipotecario se dispara y acerca 2025 al medio millón de firmas

NOTICIA de de Javi Navarro

Las hipotecas están en máximos de los últimos 16 años gracias al crédito más barato y una demanda en pleno auge, a pesar de la escasez de viviendas y el aumento continuado de precios. En octubre de 2025 se firmaron 52.198 hipotecas sobre vivienda, el mejor dato mensual de los últimos 16 años, según la estadística publicada por el INE. El volumen supone un aumento mensual del 13,2% y un ligero crecimiento interanual del 0,6%, una evolución que consolida el cambio de ciclo iniciado tras la bajada de los tipos de interés.

Para María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, el contexto es claro: “El actual escenario de política monetaria más flexible, que abarata el crédito y mejora las condiciones de financiación, ha reactivado la demanda de ese 21% de compradores que habían quedado fuera tras la subida previa de tipos”.

Octubre marca un punto de inflexión en la concesión de hipotecas

El dato de octubre no es aislado. En lo que va de año ya se han formalizado 419.913 hipotecas, lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Con estas cifras, Fotocasa estima que 2025 cerrará con cerca de 500.000 hipotecas, lo que lo convertiría en el mejor ejercicio desde 2010.

“2025 se perfila como uno de los mejores años para el mercado hipotecario”, subraya Matos, quien destaca que el repunte no responde solo al mayor acceso al crédito, sino también a un aumento de las compraventas: “Este dinamismo refleja no solo el repunte en la concesión de crédito, sino también el fuerte movimiento en la compraventa de vivienda, impulsado por el optimismo y la creciente confianza de los compradores”.

En su opinión, el mercado atraviesa una etapa excepcional: “Todo ello sitúa a 2025 como una auténtica etapa dorada para la vivienda con financiación hipotecaria”.

El tipo fijo se consolida como la opción mayoritaria

Uno de los rasgos más claros del actual mercado hipotecario es la preferencia por la estabilidad. Según los datos analizados por Fotocasa, las hipotecas a tipo fijo representan ya el 61% de las firmas mensuales.

“Las hipotecas a tipo fijo siguen siendo las más demandadas”, explica Matos, mientras que “las de tipo variable comienzan a perder terreno”, una evolución directamente relacionada con la “relativa estabilidad del Euríbor”.

A esta tendencia se suma el aumento de las subrogaciones —cambios de hipoteca entre entidades—, impulsadas por quienes buscan mejorar condiciones: “Las subrogaciones también están al alza, favorecidas por una coyuntura especialmente favorable para renegociar préstamos”.

La banca compite por captar nuevos hipotecados

La directora de Estudios de Fotocasa señala que el sector financiero aún dispone de margen para seguir ajustando su oferta: “La banca, que todavía tiene margen para mejorar sus propuestas hipotecarias, no solo atrae a un mayor número de solicitantes, sino que consolidará un repunte significativo en sus ventas por la positiva concesión de créditos a final de año”.

Este entorno competitivo está siendo clave para reactivar la demanda retenida durante los años de tipos altos y explica buena parte del crecimiento observado en los últimos meses.

Cambia el perfil del comprador: regresan jóvenes y aumenta la solvencia

El abaratamiento del crédito también está modificando el perfil del comprador de vivienda. Según Matos, “el mercado está experimentando un cambio en el perfil del demandante, especialmente entre quienes no lograron acceder a la compra debido a los pasados costes de financiación”.

Los datos de Fotocasa Research apuntan a que uno de cada tres jóvenes compradores accede ahora al mercado animado por las nuevas condiciones hipotecarias, una señal clara del impacto que tiene la financiación en este colectivo. “Esto evidencia la importancia de estas medidas en un grupo que había quedado excluido por problemas de asequibilidad y por el incremento de los precios de la vivienda”, añade.

Al mismo tiempo, se detecta un mayor peso de compradores con alta solvencia económica: “Se observa un incremento de compradores con mayor poder adquisitivo, que necesitan menos financiación”. Actualmente, el 31% de las operaciones se realiza sin hipoteca, aunque Matos anticipa que este porcentaje irá descendiendo en los próximos meses.

La vivienda vuelve a verse como valor refugio

El interés por la compra no responde solo a factores financieros. Matos apunta a un componente de protección patrimonial: “Parte de estos compradores busca en la vivienda un valor refugio frente a la incertidumbre geopolítica y económica”.

Este comportamiento, advierte, puede traducirse en un nuevo impulso de la demanda a corto plazo: “Este escenario refleja un posible repunte adicional de la demanda, impulsado por mejores perspectivas en el mercado hipotecario”.

España, entre los mercados hipotecarios más competitivos de Europa

El cambio de ciclo se apoya en la política del Banco Central Europeo. “La desescalada de los tipos de interés iniciada por el BCE hace un año ha permitido que España vuelva a situarse por debajo del 2,7% de tipo medio”, explica Matos.

Esta circunstancia sitúa a nuestro país “entre los mercados con hipotecas más competitivas y accesibles de Europa”, un factor que refuerza el atractivo del mercado residencial español.

Qué puede pasar en 2026 si el Euríbor se estabiliza

De cara a 2026, Fotocasa anticipa un posible ajuste del ritmo si se mantiene la estabilidad monetaria. “Si el Euríbor continúa estable, es previsible que la banca vaya dejando atrás la fuerte competencia comercial de los últimos meses y apueste por productos más prudentes”, señala Matos.

Este escenario podría moderar las cifras y situar el mercado en torno a una media de 40.000 hipotecas mensuales. No obstante, la evolución dependerá de factores externos como la inflación en la eurozona, las políticas comerciales de Estados Unidos o el aumento del gasto público en defensa e infraestructuras en Europa.

El gran riesgo: crédito más barato, vivienda más cara

Aunque el contexto financiero es favorable, Matos lanza una advertencia clara. “La continuidad de esta política monetaria expansiva probablemente seguirá incentivando la demanda, lo que podría traducirse en un incremento adicional de los precios de la vivienda”.

De hecho, el mercado ya acumula una subida del 18,8% en noviembre de 2025. “Aunque las condiciones hipotecarias de este año son más favorables, podrían no ser suficientes para compensar el fuerte encarecimiento del mercado”, advierte.

Su conclusión resume el dilema actual del comprador: “Los compradores acceden a financiación más asequible, pero se enfrentan a precios de compra cada vez más elevados, lo que convierte la búsqueda de la vivienda ideal en un desafío creciente”.