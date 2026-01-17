El mercado inmobiliario despierta tras Navidad y Madrid toma la delantera

NOTICIA de de Javi Navarro

El mercado inmobiliario español arranca 2026 con señales claras de reactivación tras el parón navideño, y Madrid se sitúa a la cabeza del impulso vendedor. Así lo refleja un análisis elaborado por la agencia inmobiliaria eXp, que muestra cómo la capital lidera la incorporación de nuevas viviendas al mercado durante la primera semana del año, un indicador clave para medir la confianza de los propietarios y el pulso inicial del sector.

En concreto, el estudio revela que en toda España hay actualmente 453.734 viviendas en venta. Aunque el grueso del parque inmobiliario sigue concentrándose en las grandes regiones tradicionales —Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña—, el foco a comienzos de 2026 no está tanto en el volumen total como en el ritmo al que se activan nuevos anuncios.

Madrid, la región con mayor empuje vendedor al inicio de 2026

Madrid destaca claramente cuando se analiza la llegada de nuevos inmuebles al mercado. Alrededor del 4,5 % de todas las viviendas actualmente en venta en la región se anunciaron durante la primera semana de enero, lo que la convierte en el mercado regional más dinámico del país en este arranque de año.

Este comportamiento sitúa a la capital muy por delante de otras comunidades que también han mostrado una actividad significativa en los primeros días de 2026. Asturias y la Región de Murcia registran un 2,9 % de nuevas incorporaciones sobre su stock total, mientras que el País Vasco alcanza el 2,8 %. A continuación se sitúan la Comunidad Valenciana (2,7 %) y Cantabria (2,6 %), completando el grupo de regiones con mayor movimiento inicial.

Un comienzo de año más moderado en otras regiones

En el extremo opuesto, el análisis de eXp España apunta a un inicio más contenido en algunas comunidades. Galicia y Extremadura presentan un 1,6 % de nuevas viviendas anunciadas sobre su stock actual, mientras que Baleares se sitúa ligeramente por encima, con un 1,7 %. Estos datos sugieren un ritmo más pausado de participación en el mercado inmobiliario en estas zonas durante las primeras semanas del año.

El retorno de la confianza tras las fiestas

Para José Antonio Borges, director de eXp España, este patrón responde a un comportamiento habitual del mercado tras el periodo navideño. “Tras las vacaciones de Navidad, es muy habitual ver una renovada motivación tanto entre los compradores como entre los vendedores, y las primeras semanas del año suelen marcar la pauta de la actividad del mercado en los meses siguientes”, explica.

Borges subraya que los datos ya apuntan a “una clara señal del retorno de la confianza en los principales mercados regionales, especialmente en Madrid, donde los vendedores están claramente dispuestos a actuar pronto”.

Demanda acumulada y estrategia de los vendedores

Según el director de eXp España, el impulso de comienzos de 2026 se explica por una combinación de factores. “Este movimiento refleja una mezcla de demanda acumulada, objetivos personales y financieros más claros para el año que empieza y el deseo de los vendedores de adelantarse al tradicional repunte de la primavera”, señala.

Aunque el volumen total de viviendas en venta continúa concentrándose en las grandes regiones del país, Borges insiste en que “es el ritmo de las nuevas ofertas lo que realmente pone de relieve hacia dónde se dirige primero el mercado”.

Un indicador clave para la evolución del año

De cara a los próximos meses, eXp España considera que estos datos iniciales serán determinantes. “A medida que avance 2026, estos indicadores tempranos serán cruciales para configurar los volúmenes de transacciones, la dinámica de los precios y la competencia entre los compradores en todo el país”, concluye Borges.