El mercado inmobiliario español tiene un 29% de demandantes frente a solo un 7% de ofertas

NOTICIA de de Javi Navarro

El mercado inmobiliario en España enfrenta un notable desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas, según el informe ‘Radiografía del mercado de la vivienda en el segundo semestre de 2025’, elaborado por Fotocasa Research. En la actualidad, un 29% de los españoles manifiesta su deseo de adquirir una vivienda, un incremento de tres puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Sin embargo, solo un 7% de los españoles se encuentra en posición de ofrecer propiedades en el mercado, cifra que no ha cambiado en el último año.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, señala que “nos encontramos ante el mayor desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda de toda la serie histórica. Nunca antes la distancia entre quienes buscan un hogar y quienes pueden ofrecerlo había sido tan amplia”. Este desajuste, de acuerdo con Matos, está generando una creciente presión sobre los precios, que se acercan a los máximos históricos tanto en el mercado de compraventa como en el de alquiler.

Presión al alza en los precios

La actual situación se ha vuelto crítica, dado que complicaciones en la accesibilidad están afectando a muchos, especialmente a los jóvenes. “Esta situación dificulta seriamente la accesibilidad y agrava la brecha entre quienes pueden permitirse acceder a una vivienda y quienes quedan excluidos del mercado”, explica Matos.

En términos de compras, el 18% de los españoles ha comprado o intentado comprar una vivienda en los últimos 12 meses, un aumento destacable de tres puntos desde 2024. Por el contrario, solo un 4% de propietarios están dispuestos a vender, cantidad que ha disminuido ligeramente desde el 5% del año pasado.

busca alquilar un inmueble, cifra que se ha mantenido sin cambios en el último año. El porcentaje de propietarios que ofertan viviendas en alquiler es igualmente del 4%, lo que refleja una falta de oferta en este segmento.

Desajuste en el mercado de compraventa

El informe también revela que el 12% de los particulares en el segmento de la compraventa actualmente solo se relacionan con la oferta, lo que supone una caída de tres puntos en comparación con el año anterior. Por su parte, el 81% de los individuos solo interactúa con el segmento de la demanda, con un incremento de cuatro puntos en este aspecto. Solo un 7% se mueve simultáneamente en ambos mercados, tanto en compra como en venta.