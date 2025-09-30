El precio de la vivienda de segunda mano aumenta un 17% interanual en el tercer trimestre, la mayor subida en 20 años

NOTICIA de de Javi Navarro

El tercer trimestre de 2025 ha sido testigo de un aumento significativo en el precio de la vivienda de segunda mano en España, con un incremento interanual del 17%, la cifra más elevada en dos décadas. Según el Índice Inmobiliario Fotocasa, el coste medio en este periodo ha ascendido a 2.756 euros por metro cuadrado, después de un aumento trimestral del 3,1%.

Un mercado inmobiliario dinámico y desbordante

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, destaca que “el precio de la vivienda aumenta como nunca, fruto de un desequilibrio estructural entre oferta y demanda más acusado que nunca”. A pesar de que los precios en general aún están un 6,4% por debajo de los niveles máximos de 2007, en las ciudades más activas del país, los precios han superado esos picos históricos.

Las variaciones en las comunidades autónomas durante este tercer trimestre reflejan un crecimiento en los precios, con 16 comunidades reportando subidas tanto trimestrales como anuales. Las más destacadas incluyen:

Asturias: 5,4%

Andalucía: 4,4%

Cantabria: 3,9%

Madrid: 3,9%

Comunitat Valenciana: 3,4%

Baleares: 2,9%

La única comunidad con un descenso en los precios es Aragón, con un -0,9%.

Los precios más altos por comunidad

En el ranking de precios por comunidades, las más costosas incluyen:

Baleares: 5.048 euros/m2

Madrid: 4.973 euros/m2

País Vasco: 3.567 euros/m2

Canarias: 3.184 euros/m2

Cataluña: 3.115 euros/m2

Los datos de las provincias confirmaron que la tendencia de los precios en el tercer trimestre es al alza, con un 86% de incremento trimestral en 43 provincias y un notable 98% de alzas interanuales en 49 de ellas. Las provincias con los mayores aumentos fueron:

A Coruña: 6,9%

Castellón: 5,7%

Asturias: 5,4%

Capitales de provincia: precios en aumento

Entre las capitales de provincias, 37 reportaron incrementos trimestrales, con Ávila alcanzando un aumento del 10,3% y Toledo un 7,1%. Las capitales con precios más altos fueron:

Donostia – San Sebastián: 7.089 euros/m2

Madrid: 6.185 euros/m2

Barcelona: 5.176 euros/m2

Palma de Mallorca: 5.045 euros/m2

Incrementos en municipios

Según Fotocasa, un 66% de las 640 ciudades analizadas vieron incrementos en el precio del metro cuadrado. Algunas ciudades, como Albal en Valencia—con un aumento del 29,3%—y La Alcaidesa (27,3%), han experimentado subidas notables. Por otro lado, cinco municipios se distinguen por tener precios por debajo de los 700 euros/m2.

El panorama en los distritos de Madrid y Barcelona

En Madrid, el precio medio de la vivienda de segunda mano ha aumentado en 17 de los 21 distritos analizados, destacando Villa de Vallecas y Latina con un 9,9% cada uno. En Barcelona, los precios han subido en nueve de los diez distritos estudiados, siendo Sant Andreu el más destacado con un 7,3% de incremento.

La situación del mercado inmobiliario en España está marcada por un crecimiento sostenido, donde la tensión entre oferta y demanda parece continuar impulsando las alzas en el precio de la vivienda.