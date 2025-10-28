El presupuesto medio para la compra de vivienda se incrementa un 15% hasta alcanzar los 200.738€

NOTICIA de de Javi Navarro

En un contexto de escasez de oferta que afecta principalmente a los grandes núcleos urbanos y áreas costeras, el presupuesto medio destinado a la compra de vivienda en España ha experimentado un notable aumento del 15% en comparación con el año anterior, pasando de 174.641€ en 2024 a 200.738€ en 2025. Esta información se desprende del último estudio elaborado por UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), entidad especializada en financiación sostenible.

Desglose por comunidades autónomas

Los datos indican que los presupuestos de compra más altos se concentran en tres comunidades autónomas:

Comunidad de Madrid

Cataluña

Baleares

En contraposición, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana presentan los presupuestos más bajos para la compra de vivienda.

Diferencias generacionales en la capacidad de gasto

Una de las observaciones más relevantes del estudio es la brecha generacional en el presupuesto destinado a la compra de vivienda. Las personas mayores de 55 años destinaron un 32% más —es decir, 56.417 euros adicionales— que los jóvenes. Esta diferencia puede atribuirse al mayor nivel de ahorro y estabilidad financiera que generalmente caracteriza a este grupo de edad, frente a la inestabilidad laboral y los menores salarios que enfrentan los compradores más jóvenes.

Motivaciones de compra y perfil del comprador

La principal razón para adquirir una vivienda sigue siendo la búsqueda de residencia habitual, mencionada por aproximadamente el 70% de los encuestados. Sin embargo, se observa un ligero aumento en el interés por la compra como inversión, que abarca al 11% de los compradores, especialmente entre aquellos con ingresos superiores a 30.000€ brutos, donde la cifra asciende al 16%.

Según Lorena A. Zenklussen, directora comercial de UCI: “Estos resultados reflejan la importancia que los españoles otorgan a la propiedad: a pesar de la presión que imponen los precios y la oferta limitada, la vivienda continúa considerándose un valor seguro y un proyecto vital a largo plazo. Sin embargo, el contexto actual plantea importantes desafíos en términos de accesibilidad y asequibilidad. Es fundamental seguir trabajando para ofrecer soluciones que ayuden a los ciudadanos a cumplir su objetivo de acceder a una vivienda, ya sea mejorando la oferta disponible, impulsando la financiación responsable o promoviendo políticas que equilibren el mercado”.

Preferencias de vivienda

En cuanto a las tipologías de viviendas más solicitadas, los pisos son la opción más popular, representando un 53,4% de las búsquedas. En particular, los pisos con terraza son los más deseados, alcanzando un 27,4%. Las casas unifamiliares también mantienen un lugar destacado, con un 32,3% de preferencia, especialmente en municipios pequeños y zonas rurales.

La demanda de vivienda de tres dormitorios se mantiene como la más buscada por los compradores españoles, aunque la opción de dos dormitorios ha repuntado ligeramente en interés.