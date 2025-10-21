El programador del futuro será un orquestador de capacidades con IA

NOTICIA de de Javi Navarro

La Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando el desarrollo de software, modificando radicalmente el papel del programador en la industria tecnológica. Según un reciente White Paper de Softtek, titulado ‘AI-Driven Development: the new era of code‘, el programador ya no es simplemente un generador de código, sino que asume el papel de “orquestador de capacidades”, encargado de evaluar y controlar la calidad de los resultados producidos por la IA — un proceso que busca asegurar su coherencia y fiabilidad.

Un nuevo enfoque en el desarrollo de software

La evolución de las habilidades de los desarrolladores responde a la necesidad de integrar la inteligencia artificial de manera efectiva en los procesos de programación. A través de esta colaboración entre humanos y máquinas, los equipos de desarrollo no solo incrementan la eficiencia y la calidad, sino que también surgen nuevos perfiles técnicos y estratégicos. Este nuevo escenario plantea que el profesional ya no solo escriba líneas de código, sino que debe supervisar, guiar y validar soluciones autónomas.

Entre los beneficios que aporta la IA, destaca su capacidad para establecer estructuras iniciales en el diseño de interfaces —lo que libera a los diseñadores para concentrarse en crear una experiencia de usuario enriquecedora—, así como en la producción de grandes volúmenes de código, lo que ayuda a mantener un flujo constante de pull requests (PR). Este enfoque reduce los tiempos de entrega y la dependencia entre tareas, agilizando así el time-to-market.

Nuevos roles emergen en el panorama tecnológico

La inclusión de inteligencia artificial está permitiendo la creación de perfiles que amplían y diversifican el tradicional rol de programador. Entre estos nuevos roles se encuentran:

Prompt Engineer : Especialista en formular y optimizar las peticiones para sistemas de IA.

: Especialista en formular y optimizar las peticiones para sistemas de IA. AI Trainer : Profesional encargado de entrenar modelos de IA para mejorar su desempeño.

: Profesional encargado de entrenar modelos de IA para mejorar su desempeño. Data Steward : Responsable de la gestión de datos para asegurarse de su calidad y utilidad.

: Responsable de la gestión de datos para asegurarse de su calidad y utilidad. Platform Engineer: Encargado de desarrollar y mantener la infraestructura de plataformas basadas en IA.

Softtek resume la transformación del desarrollador en cinco ejes clave:

De programador a arquitecto de sistemas inteligentes : Evolución hacia el diseño de soluciones completas con la IA como socio clave.

: Evolución hacia el diseño de soluciones completas con la IA como socio clave. Trabajo colaborativo con la IA : Integración de la inteligencia artificial como un aliado estratégico que incrementa la productividad y creatividad.

: Integración de la inteligencia artificial como un aliado estratégico que incrementa la productividad y creatividad. Responsabilidad ética en la toma de decisiones : Consideración del impacto social y la transparencia en el uso responsable de la tecnología.

: Consideración del impacto social y la transparencia en el uso responsable de la tecnología. Validación y supervisión de los resultados generados : Evaluación y control de la calidad de los outputs de la IA.

: Evaluación y control de la calidad de los outputs de la IA. Actualización continua de competencias: Formación constante para adaptarse a la rápida evolución tecnológica.

Doris Seedorf, CEO de Softtek para España, subraya la importancia de esta evolución: “los desarrolladores han de combinar la creatividad humana con el poder de la inteligencia artificial para diseñar soluciones más inteligentes, eficientes y confiables. Esa es la principal apuesta de los equipos de Softtek, ya que conseguir esta colaboración entre personas y tecnología ya no es una visión de futuro, sino que se ha convertido en el verdadero estándar de la competitividad”.