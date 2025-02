Sabías Que...

Sociedad

El supermercado que cobra a los clientes 12 euros solo por entrar

NOTICIA de de Cristian Pinto

Los supermercados Aldi están realizando una prueba piloto que ha sorprendido a muchos de sus clientes. Se trata de un nuevo modelo de compra que, por el momento, solo se está llevando a cabo en una de sus tiendas en Londres. La novedad consiste en que la tienda cobra 10 libras (unos 12 euros al cambio) a todos los clientes por el mero hecho de entrar al supermercado. Este pago adelantado es similar a una fianza o pre-autorización que, posteriormente en caso de realizar una compra, es devuelta al cliente a modo descuento sobre el ticket final.

Aldi Shop&Go

En un supermercado de Aldi ubicado en Greenwich (Londres), está operativo el proyecto piloto llamado ‘Shop&Go’. Esta nueva práctica consiste en que los clientes deben efectuar un pago inicial de 10 libras esterlinas al ingresar al supermercado. Este pago es una especie de pre-autorización. Este depósito se carga automáticamente en la tarjeta de crédito del cliente antes de entrar al establecimiento.

Una vez dentro, pueden seleccionar los productos que deseen, los cuales son registrados automáticamente por un sistema avanzado de cámaras y escáneres con inteligencia artificial. En el momento de pagar y salir del establecimiento, el importe total de la compra se deduce del depósito inicial. Es decir, si la compra tiene el coste de 52 libras, el precio final será de 42 libras aplicando el descuento por el monto pagado previamente.

Aldi ha introducido este depósito para verificar el método de pago de los clientes. Es decir, se aplica tanto a los clientes que accedan al supermercado con la aplicación de ALDI o quienes paguen con una tarjeta contactless.

¿Y si no compro nada?

Esta prueba piloto ha generado varias dudas a los clientes. Por ejemplo, está claro que si realizas una compra, posteriormente te devuelven las 10 libras del precio por entrar al supermercado. Pero, ¿también me devuelven el pago de la pre-autorización si salgo del supermercado sin comprar nada? Y, ¿qué ocurre si el coste de la compra es inferior a 10 libras?

En estas tiendas Shop&Go de Aldi no hay que pasar por ninguna caja al realizar la compra. Es decir, mediante un sistema de cámaras y escáneres, el cliente solo tiene que llenar la cesta de la compra con los productos que quieres llevarse y no tiene que preocuparse de pasar por una caja ni de realizar un autopago. Para pagar la compra el cliente debe registrarse en una aplicación para el móvil y pagar de forma telemática desde esta app. El sistema registra el coste total de la cesta de la compra.

Según el medio digital The Grocer, “los compradores que no se vayan con compras por valor de 10 libras podrían tener que esperar varios días o más para recibir un reembolso”. Es decir, si el cliente sale sin hacer ningún tipo de compra, las 10 libras de depósito se reembolsarán en la cuenta de la app del cliente. Lo mismo ocurre si la compra no llega un coste mínimo de 10 libras.

¿Podría este sistema llegar a España?

Actualmente, esta iniciativa se encuentra en fase de prueba únicamente en el Reino Unido, y Aldi no ha anunciado planes oficiales para implementarla en otros países, incluyendo España. La adopción de este modelo en otros mercados dependerá de los resultados obtenidos en la prueba piloto y de la aceptación por parte de los consumidores británicos. Es posible que, si la iniciativa demuestra ser exitosa, Aldi considere expandirla a otros países en el futuro.