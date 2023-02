Sabías Que...

El truco de Arguiñano para hacer el arroz blanco perfecto

Preparar arroz blanco es una de las recetas más socorridas porque su elaboración no tiene ningún misterio y puede combinarse con un montón de ingredientes. Pero esto no quiere decir que sea fácil, por el contrario, hacer el arroz blanco no siempre es sencillo y para que quede en su punto, suelto y con un toque especial de sabor, en esta guía puedes consultar algunos de los mejores trucos de Arguiñano.

Ingredientes para preparar arroz blanco

La cantidad exacta de cada ingrediente dependerá del número de raciones que quieras que salgan de arroz. De manera general, una de las reglas básicas de cocina que hay que tener en cuenta para que el grano de arroz quede en su punto justo es que la cantidad de agua sea el doble de arroz y un poco más. Por ejemplo, si quieres echar un vaso de arroz, lo ideal es incorporar dos vasos y medio de agua. Y aplicar esta regla con cualquiera de las proporciones.

Dientes de ajo . Este ingrediente sirve para aportar un toque de sabor durante el cocinado del arroz, por lo que la cantidad también varía en función del gusto de cada casa. Lo ideal es echar entre uno y tres dientes de ajo, dependiendo de la cantidad de arroz.

. Este ingrediente sirve para aportar un toque de sabor durante el cocinado del arroz, por lo que la cantidad también varía en función del gusto de cada casa. Lo ideal es echar entre uno y tres dientes de ajo, dependiendo de la cantidad de arroz. Varias cucharadas de aceite de oliva virgen extra , las que necesites para cubrir el fondo de la olla donde vas a cocinar y que queden distribuidas de manera uniforme.

, las que necesites para cubrir el fondo de la olla donde vas a cocinar y que queden distribuidas de manera uniforme. Pizca de sal

Arroz blanco . La modalidad del tipo de arroz puede variar según el gusto o receta. Puede ser redondo o bomba, alargado, de tipo basmati o el que más te guste para combinar con la receta final.

. La modalidad del tipo de arroz puede variar según el gusto o receta. Puede ser redondo o bomba, alargado, de tipo basmati o el que más te guste para combinar con la receta final. Agua del grifo

Cómo preparar una olla de arroz blanco en 7 pasos

La receta para preparar un arroz blanco de escándalo de Karlos Arguiñano es muy sencilla y consta solamente de 7 pasos:

Lo primero que hay que hacer es poner una olla sobre el fuego. Después, encender el fuego a una temperatura media alta. A continuación, hay que añadir entre 3 y 4 cucharadas de soperas de aceite de oliva virgen extra. Seguidamente, mientras que el aceite empieza a coger temperatura, coge tres cabezas de ajo y le da un pequeño golpe sobre la tabla de madera para machacarlos ligeramente. Tras ello y siempre que el aceite haya cogido ya temperatura y empieces a notar el olor del ingrediente, hay que echar en el fuego los tres dientes de ajo. Este ingrediente se echa junto con la piel. Cuando el ajo empiece a chisporrotear, hay que echar los vasos de arroz en la olla y remover ligeramente el grano con una cuchara de madera. Tras darle un par de vueltas, coger vasos de agua y echar la cantidad exacta en la olla. Introducir ahora una pizca de sal y a esperar. Tras una media de entre 12 y 18 minutos de cocción, el arroz ha tenido que absorber el agua. Apaga el fuego y sácalo de la olla. Verás que el grano queda completamente suelto y en su punto perfecto. Ahora solo queda que lo combines con los ingredientes y receta que más te apetezca y ¡a disfrutar!

¿Cuánto tiempo hay que cocer el arroz blanco para que quede perfecto?

Depende. El tiempo exacto que hay que dejar que el arroz blanco se cueza varía en función de la cantidad de grano que necesites cocer, así como del tipo de arroz e incluso del fuego específico en el que lo cocines. La media se encuentra entre los 12 y 18 minutos en cualquier caso y, por ejemplo, es posible encontrar vídeos de Arguiñano donde deja cocer el arroz durante 10 o 12 minutos y en otras recetas en las que deja la cocción durante 18 minutos.

Truco para cortar la cocción y que no se pase

Además de tener en cuenta las proporciones y el tiempo específico que hay que dejar el arroz al fuego, hay un truco que Arguiñano indica en la cocina para evitar que el grano se pase durante el reposo. Para ello, una vez se saca el arroz del fuego hay que cortar la cocción y evitar que el grano siga cociéndose por dentro. ¿Cómo? Muy sencillo. Hay que echar el arroz en un colador y ponerlo debajo del grifo con un chorro de agua fría.

Es importante mojar bien el arroz en el colador por todas las partes para que se corte por completo el cocinado de los granos. Hecho esto, hay que dejarlo reservado sobre el escurridor para que termine de soltar el agua. Mientras tanto, puedes ir preparando el resto de ingredientes de la receta. Y una vez haya soltado toda la cantidad de agua, puedes mezclarlo con el resto de la receta y disfrutar de un arroz blanco perfecto en su punto.

