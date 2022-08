Sabías Que...

Sociedad

¿Es legal empadronarse en un local comercial?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Es posible vivir o empadronarse en un local comercial? Depende. Aunque la norma general es que los espacios destinados al desarrollo de actividades profesionales no tienen carácter de vivienda ni la certificación de cédula de habitabilidad y, por tanto, esta práctica no está permitida, hay excepciones. En esta guía puedes consultar en qué casos está permitido empadronarse en un local comercial y en cuáles no.

¿Está permitido empadronarse en un local?

En la mayoría de los casos no es posible empadronarse en un local comercial. ¿El motivo? Estos espacios no cuentan con una cédula de habitabilidad, requisito obligatorio para que una persona pueda vivir en ese lugar. Por tanto, como no está permitido vivir en un local comercial, tampoco es posible empadronarse. Porque hay que recordar que no es legal empadronarse en un sitio diferente del domicilio habitual.

Vivir en un local comercial puede ser una alternativa que se planteen algunas personas al no disponer los recursos económicos necesarios para hacer frente a un alquiler o a la compra de una casa. Pero es algo que no está permitido por la ley. Por el contrario, en España es obligatorio que las viviendas cuenten con una cédula de habitabilidad, documento que acredita que un espacio cuenta con las condiciones mínimas para convertirse en un hogar.

Pero este requisito no es obligatorio para los locales, motivo por el que no está permitido que una persona pueda vivir en estos espacios. Por tanto, a la pregunta sobre si es posible empadronarse en un local, la respuesta es que, en un principio, no. Porque todos los ciudadanos están obligados a empadronarse en su domicilio habitual y como el local no puede serlo, tampoco es posible empadronarse.

¿En qué casos está permitido empadronarse en un local?

Sin embargo, hay una excepción a la norma. La única posibilidad de poder empadronarse en un local comercial sería solicitar el cambio de uso de ese espacio. Es decir, solicitar ante las administraciones que quieres convertir el local en una vivienda y realizar todos los trámites necesarios. Al completar el proceso, sería posible empadronarse y vivir en un local.

Otra posibilidad para empadronarse en el local es que este ya tuviera con anterioridad concedida esta licencia y tuviera carácter de vivienda. Estos son los únicos supuestos en los que es posible vivir y empadronarse en un local comercial.

¿Entonces, es legal empadronarse en un local?

Empadronarse en un local solamente es una práctica legal si este tiene la cédula de habitabilidad y reúne los requisitos necesarios para ser habitado. De lo contrario, el inquilino estaría incumpliendo la ley y se enfrentaría a multas por vivir en un local.

Si quieres leer más noticias como ¿Es legal empadronarse en un local comercial?, te recomendamos que entres en la categoría de Sociedad.