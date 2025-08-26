Vivienda

¿Es mejor pagar alquiler o hipoteca? Tres de cada cuatro se hipotecan

El sentimiento de propiedad sigue fuerte entre los españoles y tres de cada cuatro prefieren hipotecarse antes que pagar alquiler. El 73% de los españoles activos en el mercado inmobiliario considera que hipotecarse para adquirir una vivienda es una opción más viable que pagar el precio actual del alquiler. Esta información proviene del informe ‘Radiografía de la vivienda en el primer semestre de 2025‘, elaborado por Fotocasa Research. Esta tendencia ha aumentado cuatro puntos porcentuales en comparación con 2024, mostrando una nota media de 7,7 —la calificación más alta entre los encuestados— con relación a esta preferencia.

La reciente relajación de los tipos de interés se ha traducido en una disminución de la preocupación por las condiciones hipotecarias, ya que un 66% de los participantes en el estudio considera que las actuales condiciones todavía representan un desafío para la compra de vivienda, aunque este porcentaje es un 12% inferior al del año anterior, cuando alcanzaba el 78%. Además, la nota media de 7,3 refleja una mejora en la accesibilidad a la financiación hipotecaria en comparación con los resultados de 2024.

“Los datos muestran que comprar una vivienda vuelve a percibirse como una opción más ventajosa que alquilar”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. “El encarecimiento del alquiler, unido a la reciente relajación de los tipos de interés, ha reforzado la preferencia por la propiedad”. Esta afirmación resalta el arraigo cultural de los españoles hacia la propiedad y la vivienda como un vehículo de inversión.

La percepción de la propiedad y de la inversión

Entre los encuestados, también hay un fuerte respaldo hacia el sentimiento de propiedad. Un 72% defiende que poseer una vivienda es importante, obteniendo una nota media de 7,4. Asimismo, el 70% considera que actualmente comprar una vivienda es una buena inversión, aunque esta opinión ha disminuido ligeramente en comparación con el año anterior, alcanzando una nota de 7,4.

Además, el estudio indica que un 61% de los españoles creen que una vivienda es la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos, lo que representa un incremento de cinco puntos respecto a 2024. Esta idea recibe una puntuación media de 6,8, evidenciando el valor que se le otorga a la propiedad en la cultura española.

El mercado de alquiler en declive

No obstante, otros aspectos son más divisivos. Solo el 41% de los encuestados cree que la tendencia actual en el mercado inmobiliario es a alquilar más y comprar menos, y el 50% sostiene que vivir de alquiler es “tirar el dinero”. Entre estas opiniones hay un notable desacuerdo, ya que un 34% prefieren no pronunciarse.

Por otro lado, un 54% de los encuestados creen que estamos cerca de una nueva burbuja inmobiliaria, y aunque el 11% rechaza esta afirmación, un 35% no se adhiere a ninguna de las posturas.

Retrocede el apoyo a la regulación del alquiler

En lo que respecta a la actual Ley de Vivienda, solo un 27% de los encuestados apoya el control de los alquileres, cifra que ha disminuido en comparación con años anteriores. Este descenso se acompaña de una puntuación de 4,7 sobre diez, que refleja un descontento generalizado hacia esta iniciativa.