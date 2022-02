Vivienda

¿Es posible pagar con un billete de 100, 200 o 500 euros en cualquier tienda?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿En qué establecimientos puedo pagar con billetes grandes, de 100, 200 o 500 euros? Teóricamente, en cualquier tienda, comercio o supermercado. Así lo dicta la Ley 46/1998 sobre la introducción del euro, en la que se indica que tanto los billetes como monedas en euro son las únicas aceptadas en España en curso legal. Y dotar al euro de curso legal significa que cualquier moneda o billete debe ser aceptado como método de pago por cualquier establecimiento. Esto quiere decir que, legalmente, puedes pagar en cualquier tienda con el billete más alto, de 500 euros, independientemente del coste de la compra.

La realidad es que aunque ya no se siguen produciendo billetes de 500 euros porque el Banco de España dejó de emitirlos en enero de 2019, estos siguen siendo de curso legal. Por tanto, pueden seguir utilizándose y circulando como método de pago.

Dónde puedo pagar con un billete de 500 euros

Si te preguntas si puedes pagar con un billete de 500 euros en Carrefour, El Corte Inglés, Mercadona o en cualquier otra tienda o supermercado, la respuesta es que depende del importe a pagar y del tipo de establecimiento.

Un ejemplo, si vas a comprar un ordenador portátil en El Corte Inglés que cuesta 450 euros, sí pueden aceptarte un billete de 500 euros. Por el contrario, si vas a pagar un carro de comida de 100 euros y quieres pagar con 500 en Mercadona, puede que no te acepten el billete por no disponer de 400 euros en efectivo para devolvértelos.

Otro ejemplo, si vas a hacer una compra en Carrefour o Mercadona de 140 euros y quieres pagar con un billete de 200 euros, no vas a tener problemas en que te acepten el billete.

Actuar de buena fe

Todo lo explicado se completa con un artículo del Código Civil, que señala que las personas deben ejercer sus derechos conforme a la buena fe. Concepto que hace referencia a que los billetes deben usarse en función del importe a pagar.

Excepciones: cuando no es posible pagar con un billete grande

¿Entonces, por qué hay tiendas que no permiten el pago con billetes muy elevado? Porque a pesar de lo que dice la ley, los establecimientos tienen sus limitaciones. Y, es que, otra situación distinta es que el comercio o la tienda en cuestión no tenga dinero en efectivo para darte el cambio si pagas con un billete gran importe. En estos casos, aunque la tienda no puede rechazar el billete, sí puede argumentar que no dispone de cambio para dar al cliente y, como consecuencia, no puede aceptar ese billete. Este es el principal motivo por el que hay establecimientos en los que no se acepta el pago con ciertos billetes.

Esta situación no solo ocurre con billetes grandes, sino también cuando tienes que pagar el autobús o abonar el importe de una pequeña compra con un billete muy grande. Imagínate que solamente tienes un billete de 20 euros y tienes que pagar un viaje de autobús. Puede que, si el conductor no tiene cambio suficiente para darte, no te deje subir al autobús porque no puede devolverte el dinero sobrante del billete.

A todo ello se suma que cada vez más personas prefieren pagar con medios electrónicos frente al efectivo. El pago con tarjeta de crédito o débito, con móvil o relojes inteligentes se ha convertido en el gran protagonista frente al dinero en efectivo, sobre todo en las personas jóvenes.

