Esta es la forma de solucionar la crisis de vivienda en España, según un experto

¿Cómo resolver la crisis de la vivienda en España antes de 2030? El informe titulado ‘Mercado inmobiliario en España 2025‘, elaborado por OBS Business School y dirigido por el profesor Carlos Balado, hace una llamada urgente a la reforma de las políticas sobre vivienda en el país. Este análisis exhaustivo detalla la evolución del sector inmobiliario y proyecta que, para 2030, España alcanzará una población de aproximadamente 52 millones de individuos —lo que aumentará significativamente la demanda de viviendas— y ante para satisfacer la necesidad creciente de pisos se estima que será necesario crear entre 1,6 y 2,3 millones de nuevas unidades habitacionales en los próximos cinco años.

Medidas propuestas para abordar el problema de la vivienda

El informe subraya varios puntos cruciales que deben ser considerados para abordar de manera efectiva la crisis de vivienda:

Cambio en la Ley del Suelo: Reducir los plazos de desarrollo de la vivienda, que actualmente pueden extenderse hasta 20 años.

Reducir los plazos de desarrollo de la vivienda, que actualmente pueden extenderse hasta 20 años. Alivio burocrático: Disminuir la carga burocrática que afecta la producción de vivienda.

Recuperar acuerdos para aumentar la financiación hipotecaria de jóvenes y familias con escasos ahorros mediante avales públicos.

Unificación de trámites: Simplificar los procesos de planeamiento, gestión y ejecución de proyectos para reducir los plazos de 10 a 4 años.

Simplificar los procesos de planeamiento, gestión y ejecución de proyectos para reducir los plazos de 10 a 4 años. Cumplimiento de plazos legales: Emitir informes a tiempo y considerar la aprobación por silencio positivo si no se cumplen los plazos.

Tramitar de manera simultánea el Plan de Sectorización y el Plan Parcial.

Tramitar de manera simultánea el Plan de Sectorización y el Plan Parcial. Modificaciones fiscales: Hacer más eficiente la fiscalidad de la vivienda para evitar redundancias y su impacto inflacionista.

Implementar un ajuste en la tributación de las ganancias patrimoniales para mejorar la equidad fiscal, gravando únicamente las ganancias reales obtenidas.

Estado actual del mercado inmobiliario

Según el informe, el primer trimestre de 2025 ha marcado un hito, superando los niveles de compraventa desde 2007 con un incremento del 5,3%, alcanzando las 181.625 operaciones. Este aumento se ha visto impulsado en gran medida por las 41.956 compraventas de vivienda nueva y las 139.669 de vivienda usada. De mantener esta tendencia, se proyecta que el volumen total de compraventas podría crecer un 2,3% en 2025, superando las 732.000 transacciones.

El precio medio de la vivienda ha llegado a 2.226 €/m², lo que representa un incremento del 8,1% respecto al año anterior y marca un récord histórico. Las regiones con precios más altos incluyen:

Madrid: 3.955 €/m²

Baleares: 3.822 €/m²

País Vasco: 3.193 €/m²

Canarias: 2.625 €/m²

Las ciudades con los precios más elevados son San Sebastián (5.824 €/m²), Madrid (4.716 €/m²) y Barcelona (4.538 €/m²).

La falta de suelo urbanizable

La escasez de suelo urbanizable en las grandes ciudades de España es una realidad preocupante, a pesar de que se estima que hay 255 millones de metros cuadrados disponibles para la construcción de al menos 1,8 millones de viviendas durante los próximos 30 años. Por otra parte, el coste del suelo se ha incrementado un 7,9% de media en el segundo trimestre de 2025, alcanzando niveles muy altos, especialmente en provincias como Teruel, Soria o Burgos.

El sector de la construcción requerirá una inversión de 25.000 millones de euros anuales durante la próxima década para duplicar la producción de vivienda. Sin embargo, el acceso al crédito está en su punto más bajo desde los años 90, con un 6% del PIB, lo que se atribuye a las estrictas garantías impuestas por las entidades bancarias.

El profesor Balado afirma: “La clave para solucionar dicho meollo es avanzar hacia la simplificación administrativa, diseñando un procedimiento común que integre a todas las administraciones implicadas”. Esto facilitaría la coordinación entre los niveles administrativos y evitar la paralización de proyectos.

Fiscalidad confusa y penalizadora

El informe también destaca que los impuestos en España pueden incrementar el precio final de la vivienda hasta un 45%, y esta carga impositiva presenta una complejidad que afecta a todos los actores del sector, desde constructores hasta arrendatarios. La elevada fiscalidad y la escasa asignación de recursos del sector público agravan el estado actual del mercado inmobiliario.