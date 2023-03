Coches

Esta es la manera más barata para sacarse el teórico de conducir

NOTICIA de de Cristian Pinto

Sacarse el carné de conducir siempre es un desembolso importante de dinero, sobre todo si eres joven. Hasta tener el carné en tus manos, existen dos exámenes que has de aprobar, el teórico y el práctico. En este último es obligatorio ir a una autoescuela para dar las clases prácticas, pero debes saber que existe la posibilidad de no ir a la autoescuela para sacarte el teórico. Aprobar el examen teórico por libre puede hacer que te ahorres un dinero que te vendrá de perlas para dar las clases prácticas, que es donde tendrás que pagar sí o sí. Pero, ojo, ten en cuenta que sacarse el teórico por libre supone un mayor esfuerzo a la hora de estudiar, puesto que nadie te dará clases teóricas y tendrás que ser una persona autodidacta.

A continuación, te explicamos todos los pasos necesarios para realizar el examen teórico por libre para que te ahorres dinero.

¿Cuánto puedes ahorrar presentándote por libre?

En España, los precios varían mucho dependiendo de la provincia en la que vayas a sacarte el carné y el tiempo que necesites. Cada autoescuela fija sus tarifas y ofrece unos packs diferentes. Sin embargo, el precio medio que cobran las autoescuelas solo por matricularte es de en torno a 200 euros. Este dinero te lo puedes ahorrar si no te matriculas para presentarte al examen teórico y lo haces por libre, pero lo tendrás que pagar igualmente más tarde cuando te apuntes para el práctico, por lo que es un gasto fijo que puedes dejar para más tarde. Ten cuidado con la matrícula porque suelen tener fecha de caducidad y, en ese caso, tendrás que volver a pagar si se pasa el tiempo.

Otro gasto obligatorio que debes tener en cuenta independientemente de si te sacas el teórico por autoescuela o por libre es el del examen psicotécnico. Es un examen sencillo en el que miden tus aptitudes psíquicas y físicas para evaluar si eres apto o no para ir al mando de un coche. En España, este examen tiene un precio medio de en torno a 35 euros, aunque hay autoescuelas que tienen convenios para realizarlo más barato.

El verdadero ahorro y ventaja de sacarse el teórico por libre se encuentra en los precios que tienen las autoescuelas por usar sus servicios formativos. Por ejemplo, las claves de acceso para acceder a sus test online han de renovarse mensualmente (suelen ir incluidas en el precio de la matrícula), el manual de conducción de la autoescuela (unos 13 euros de media), las propias clases teóricas (unos 203 euros de media) y los gastos de trámites del expediente del alumno con la DGT (unos 44 euros de media).

En total, puedes llegar a ahorrarte de media 260 euros si te presentas por libre, según estos cálculos que hemos hecho en casacochecurro.com.

¿Cómo aprobar el examen teórico sin ir a la autoescuela?

Lo primero que hay que dejar claro es que tienes que ser una persona muy constante y que tenga el hábito de estudiar para aprobar el examen teórico sin que nadie te dé clases. Nuestra recomendación es que pidas un manual de autoescuela actualizado a un familiar o amigo que sepas que se haya sacado el permiso B recientemente y no lo vaya a utilizar ya. Si no es posible, en internet encontrarás manuales gratuitos. No es necesario aprenderse de memoria todo el libro, pero si aconsejamos leerlo detenidamente un par de veces para tener una primera toma de contacto con las normas de circulación vial.

Aunque la mejor manera de aprender es haciendo muchos test. En internet encontrarás páginas y aplicaciones para móvil para hacer test de forma gratuita como, por ejemplo, Todotest. Estas pruebas suelen ser totalmente idénticas a las que se hacen en la autoescuela y en el examen oficial de la DGT. Los test de estos sitios web suelen estar ordenados por temas e incluso existen simulacros de examen para ponerte a prueba antes de presentarte al oficial.

De esta manera, te ahorrarás el precio de las claves que proporcionan las autoescuelas para acceder a sus propios test formativos.

Lo ideal sería presentarse al examen cuando no tengas ningún fallo durante varios test consecutivos y sepas casi de memoria todas las preguntas. Para ello, probablemente tengas que hacer cientos de test previamente.

¿Cómo es el examen teórico?

El examen teórico está compuesto por 30 preguntas de tipo test, con 3 respuestas posibles y una única respuesta correcta. Para realizarlo dispones de 30 minutos, por lo que se recomienda no dedicar más de un minuto a cada pregunta. Solo puedes permitirte 3 fallos, es decir, hay que contestar correctamente 27 de 30 preguntas para aprobar.

Precio de las tasas de la DGT

El precio lo marca la DGT y en 2023 es de 94,05 euros. Este pago incluye que te presentes a dos exámenes, de manera de que si suspendes el teórico la primera vez, aún tendrás otro intento. En otras palabras, si suspendes más de dos veces cualquiera de los dos exámenes, debes volver a abonar el importe de 94,05 euros.

Para pagar puedes acudir a cualquier sede local de la DGT o pagar online desde su web. Allí te darán la fecha y el lugar para hacer el examen oficial. El tiempo de espera variará dependiendo de la demanda de tu ciudad.

¿Es legal sacarse el carné de conducir sin ir a la autoescuela?

Sí, es completamente legal según la Orden Ministerial reflejada en el BOE 186/1981 de 29 de julio de 1981.

¿Qué documentos necesito para presentarme al examen teórico?

DNI o NIE

Foto de tamaño carné

Certificado médico

Apto en el examen Psicotécnico por un Centro de Reconocimiento de Conductores. El apto es válido durante 90 días desde su fecha de expedición

Pagar las tasas de la DGT

En esta otra guía te contamos más consejos para ahorrar al sacarte el carné de conducir.

