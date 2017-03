Coches Cómo ahorrar al sacarte el carné de conducir con estos 10 consejos

Si te vas a sacar el carné de conducir B debes saber que, si empleas unas 20 clases prácticas, el precio que te va a costar rondará unos 700 euros. Ese es el coste medio de sacarse el carné de conducir, pero también puedes ahorrar unos euros en la autoescuela si sigues nuestros consejos. ¿Cómo ahorrar entonces al sacarme el carné de conducir?

Casacochecurro.com Aprobar el carné de conducir B según un informe de FACUA asciende hasta los 692 euros de media en España, si bien en algunas provincias como A Coruña, Badajoz o Granada lo puedes conseguir más barato. Las autoescuelas menos baratas están en Lleida, Murcia y Bilbao.

1 Así que nuestro primer consejos es buscar la autoescuela más económica. No te vamos a pedir que te desplaces a otra provincia, porque de ese modo sólo aumentarías los gastos, sino que busques en tu ciudad o en alguna que esté cerca, como por ejemplo si te desplazas de ciudad para ir a trabajar.

2 La matrícula, el examen psicotécnico, las tasas, pagar las clases prácticas, la tramitación del expediente una vez que apruebes… Sacarse el carné de conducir supone unos costes que te recomendamos que asumas una vez que dispongas de tiempo y energía para cumplir lo antes posible con el proceso de sacarte el carnét de conducir. Por ese motivo debes ser consecuente y no abandonar la tarea, porque si no habrás malgastado un dinero que no podrás recuperar cuando vuelvas a decidir que te quieres sacar el carnét B de conducir.

3 Pregunta cuando compares precios en diferentes autoescuelas si se incluye el IVA. Tal vez un precio chollo esconda después una pequeña sorpresa extra al tener que sumarle el coste del IVA.

4 La estadística confirma que la media de clases prácticas que deberás dar antes de aprobar el carnét de conducir oscial entre 20 y 25. Una manera de ahorrar es aprovechar packs de clases prácticas que venden las autoescuelas antes de acudir al examen. Infórmate de estos packs de clases prácticas y qué condiciones tienen, como los horarios en que deben impartirse esas clases prácticas. Tampoco te olvides de preguntar por el tiempo que dura cada clase práctica.

5 Si encuentras por Internet un chollazo de matrícula que incluye el examen teórico y después un pack de clases prácticas, asegúrate de leer la letra pequeña de esa promoción. No confíes no sea que luego descubras sorpresas inesperadas y pregunta a tus conocidos referencias de dichas autoescuelas.

6 Una vez que empiezas con las clases teóricas, asegúrate de acudir al examen solo después de haber acudido a las clases en las que se hayan explicado todos los temas. ¡No te lances a la piscina sin saber nadar! Para ello aprende todos los términos, sobre todo las diferencias de muchos conceptos con pequeños matices que los hacen diferentes, como parar, detenerse, estacionar… Parecen lo mismo, pero no lo son. Así que no tengas prisa por ir al examen y aprende todos los conceptos de forma clara, para lo cual dispondrás de un profesor al que poder preguntarle todas tus dudas.

7 Además del libro teórico y los tests de examen, pregunta en tu autoescuela por cualquier otro material didáctico que tengan a tu disposición, como videos, diapositivas, locuciones, programas informáticos. Y pregunta a tu profesor cuándo considera que estás preparado para ir al examen. Recuerda que suspender puede suponer volver a tener que pagar más tasas de examen…

8 Con respecto a las clases prácticas, puedes adelantar conceptos con un familiar en la medida que puede explicarte los elementos de un coche para que los vayas asimilando a la vez que aprendes la teoría. Incluso puedes probar a poner en marcha el vehículo y empezar a familiarizarte con embrague, acelerador y freno. Eso sí, recuerda hacerlo siempre en lugares donde no molestes al resto de conductores en la vía pública.

9 Una vez que apruebes el examen teórico, no permitas que pase mucho tiempo hasta que tu autoescuela te permita empezar a dar clases prácticas. A veces, las autoescuelas tienen overbooking de conductores dando clases prácticas. Así que infórmate de este factor también cuando vayas a hacer la matrícula para evitar que pase mucho tiempo entre clase y clase práctica. Tampoco escatimes en el número clases prácticas, es mejora acudir al examen bien formado, puesto que irás más seguro de ti mismo y, por último, asegúrate de haber recibido clases tanto en circuito urbano como en carretera.

10 Ten en cuenta que el tiempo que tienes para aprobar el carne de conducir varía en función de la matrículas que te ofrezcan las autoescuelas entre 6 meses y 2 años. No olvides tampoco este factor y pregunta siempre antes.

