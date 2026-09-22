Estos 5 empleos no desaparecerán por la IA, pero su trabajo va a cambiar por completo

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

Programadores, analistas de datos, técnicos de soporte y profesionales dedicados al testing, la documentación o la creación de contenidos técnicos no tienen por qué desaparecer por el avance de la inteligencia artificial (IA), pero su trabajo sí puede cambiar de forma sustancial. La automatización de las tareas más rutinarias está trasladando progresivamente el valor de estos profesionales hacia otras capacidades: supervisar lo que hace la IA, interpretar sus resultados, resolver problemas complejos y aplicar la tecnología a las necesidades reales de una empresa.

Es una de las principales transformaciones que identifica Setesca Talent, empresa de headhunting digital orientado a la captación de talento profesional, en el empleo tecnológico. La compañía señala cinco funciones que están entrando en una nueva etapa a medida que las empresas incorporan herramientas capaces de generar código y contenidos, analizar información o automatizar determinados procesos.

No significa necesariamente que estos puestos vayan a desaparecer. El cambio está, según el análisis, en qué parte del trabajo seguirá realizando el profesional y qué tareas podrá asumir la inteligencia artificial.

Los 5 empleos tecnológicos cuyo trabajo cambiará con la inteligencia artificial

Setesca Talent identifica cinco funciones especialmente expuestas a esta transformación. El elemento común es que las tareas rutinarias pierden peso frente al criterio, la supervisión y la capacidad de tomar decisiones.

1. Programadores: menos código rutinario y más supervisión

La generación de código mediante inteligencia artificial ya permite automatizar parte de las tareas más repetitivas de programación.

Esto desplaza progresivamente la aportación del programador hacia la definición de arquitecturas, la resolución de problemas complejos y la supervisión del código generado por la IA.

También adquiere importancia la capacidad de adaptar ese código a las necesidades concretas de cada empresa.

2. Técnicos de soporte: la IA se queda con las consultas frecuentes

Otro de los trabajos que puede experimentar cambios importantes es el soporte técnico de primer nivel.

La inteligencia artificial puede resolver automáticamente consultas frecuentes, identificar determinadas incidencias y proporcionar respuestas estandarizadas. Esto hace que el profesional tenga que concentrarse cada vez más en los problemas complejos y en aquellas situaciones que no pueden solucionarse mediante procedimientos automatizados.

Para ello también deberá comprender el contexto tecnológico particular de la organización en la que trabaja.

3. Analistas de datos: de elaborar informes a interpretar qué significan

La capacidad de la IA para procesar grandes cantidades de información y generar informes reduce el peso de algunas tareas manuales que hasta ahora realizaban los analistas.

El trabajo del profesional se desplaza así hacia la interpretación de los resultados, la formulación de hipótesis y la identificación de patrones relevantes.

Pero Setesca Talent destaca especialmente otra función: saber traducir toda esa información en decisiones que puedan aplicarse al negocio.

4. Profesionales de documentación y testing: la IA hará parte de las pruebas

La generación automática de documentación y la automatización de determinadas pruebas de software también permiten reducir el tiempo destinado a trabajos repetitivos.

En este ámbito, el profesional tendrá que asumir un mayor papel en la definición de los criterios, la supervisión de los resultados y la detección de errores o riesgos que las propias herramientas no sean capaces de identificar.

5. Creadores de contenidos técnicos: generar el texto será solo una parte del trabajo

La inteligencia artificial generativa permite producir rápidamente manuales, documentación, explicaciones y otros contenidos de carácter técnico.

En consecuencia, el valor diferencial del profesional pasa a concentrarse en otros aspectos: comprobar que la información es precisa, aportar el contexto necesario y decidir qué información resulta relevante para cada usuario o proceso.

Qué tendrán en común estos trabajos después de la transformación

Aunque se trate de funciones diferentes, Setesca Talent identifica un patrón común: la inteligencia artificial asume una parte creciente de la ejecución de las tareas, mientras que el profesional debe aportar criterio, contexto, supervisión y capacidad de decisión.

“Estamos pasando de puestos en los que una parte importante del valor estaba en ejecutar determinadas tareas técnicas a otros en los que el profesional debe saber qué delegar en la IA, cómo supervisar sus resultados y, sobre todo, cómo utilizarla para resolver problemas reales del negocio”, explica Jordi Damià, CEO de Setesca Talent.

De ahí que la compañía hable de transformación de las profesiones y no directamente de su eliminación. “Por eso hablamos de transformación de puestos y no simplemente de desaparición de empleos”, añade Damià.

Los empleos más expuestos a la IA ya están exigiendo nuevas habilidades

El cambio descrito por Setesca Talent coincide con los datos recogidos en el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum (WEF).

El informe estima que hasta 2030 se crearán 170 millones de nuevos puestos de trabajo y se desplazarán otros 92 millones como consecuencia de las transformaciones estructurales que se están produciendo en el mercado laboral.

El avance tecnológico será, según este organismo, uno de los principales factores que impulsarán estos cambios, que afectarán tanto a los puestos de trabajo como a las competencias necesarias para desempeñarlos.

El AI Jobs Barometer 2026 de PwC apunta en la misma dirección. Según sus datos, las competencias requeridas en los empleos más expuestos a la inteligencia artificial están evolucionando a un ritmo más de dos veces superior al registrado en los puestos con menor exposición.

En España, además, las ocupaciones más expuestas a la IA han incorporado una media de 263 nuevas habilidades respecto a 2019.

El papel del CIO también cambia con la inteligencia artificial

La transformación no afecta únicamente a programadores, analistas o técnicos. Setesca Talent destaca también los cambios que afrontan los CIO —los responsables de tecnología de las organizaciones—.

Su responsabilidad deja de limitarse a garantizar que la tecnología funcione correctamente. La implantación de la inteligencia artificial aumenta las exigencias relacionadas con la gestión de los riesgos y los costes, la ciberseguridad y la adopción eficaz de estas herramientas dentro de la empresa.

“El CIO tiene que garantizar que la organización utiliza correctamente la IA, controlar riesgos y costes y contribuir a transformar el negocio”, señala Jordi Damià.

Según el CEO de Setesca Talent, este cambio está produciéndose rápidamente: “El nivel de exigencia sobre esta posición está creciendo mucho más rápido que hace unos años”.

Pensamiento crítico y conocimiento del negocio ganan importancia

En este escenario, Setesca Talent considera que los profesionales tecnológicos tendrán que combinar cada vez más sus conocimientos técnicos con otras capacidades.

Para los perfiles técnicos, el pensamiento crítico, la comprensión del negocio y la capacidad para supervisar la inteligencia artificial ganarán peso. En los puestos directivos TIC, la transformación exige combinar tecnología, negocio, seguridad e innovación.

“Esta transformación va a generar ganadores y perdedores dentro del sector tecnológico. Los profesionales que sepan utilizar la tecnología para resolver problemas y generar negocio tendrán más posibilidades de evolucionar”, afirma Damià.

El cambio también afecta al papel de los responsables tecnológicos. “Para los CIO, el reto será pasar de administrar tecnología a liderar una transformación permanente”, concluye el CEO de Setesca Talent.