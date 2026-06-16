La brecha salarial del metal: hasta 65.000 euros de diferencia entre grandes empresas y auxiliares

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

Dos trabajadores que desarrollan su actividad dentro de la misma industria pueden tener salarios, beneficios sociales y condiciones laborales muy diferentes dependiendo de si trabajan para una gran compañía o para una empresa auxiliar. Un informe presentado en el Observatorio del Metal 2026 revela diferencias salariales que, en algunos sectores, superan los 65.000 euros anuales.

Trabajar en la misma industria no garantiza las mismas condiciones laborales. Esa es una de las principales conclusiones del informe “Condiciones de trabajo y cadena de valor en las empresas del metal”, elaborado por la Fundación 1º de Mayo de CCOO y presentado durante el Observatorio del Metal 2026 celebrado en Manresa (Barcelona).

El estudio pone cifras a una realidad que afecta a miles de trabajadores del sector: las empresas auxiliares continúan por detrás de las grandes compañías en salarios, estabilidad laboral, formación y beneficios sociales, incluso cuando ambas forman parte de la misma cadena productiva. Las mayores diferencias se observan en actividades de alta especialización tecnológica, donde la distancia entre unos trabajadores y otros puede alcanzar decenas de miles de euros al año.

La industria nuclear registra las mayores diferencias salariales

El caso más llamativo es el de la industria nuclear. Según el informe, los salarios pueden superar los 100.000 euros anuales en las grandes compañías, mientras que en las empresas auxiliares los salarios rondan los 35.000 euros.

Esto supone una diferencia cercana a los 65.000 euros anuales entre trabajadores que desarrollan su actividad dentro del mismo ecosistema industrial.

Aeronáutica y naval también presentan importantes brechas salariales

La situación se repite en otros sectores industriales de alta cualificación. En la industria aeronáutica, las diferencias salariales en los niveles retributivos más altos superan los 29.000 euros entre las grandes compañías y las empresas auxiliares. En las bandas salariales más bajas, la distancia sigue siendo significativa y ronda los 7.900 euros.

Por su parte, el sector naval registra diferencias superiores a los 24.000 euros en los salarios más elevados, mientras que en las categorías inferiores la brecha se acerca a los 9.500 euros.

La automoción es la excepción dentro del metal

No todos los sectores presentan diferencias tan acusadas. La automoción es la actividad donde las condiciones salariales entre fabricantes y empresas auxiliares se encuentran más equilibradas. Según el informe, la diferencia en los salarios máximos es de algo más de 7.400 euros a favor de las grandes compañías.

Sin embargo, en las bandas salariales inferiores ocurre incluso lo contrario: las empresas auxiliares llegan a pagar hasta 770 euros más que algunos fabricantes. Este comportamiento convierte a la automoción en la excepción dentro del conjunto de actividades analizadas.

Las diferencias no se limitan al salario

El estudio concluye que las desigualdades no afectan únicamente a la nómina. Las grandes compañías también concentran la mayor parte de los beneficios sociales y de las ventajas laborales que valoran los trabajadores. Entre ellos destacan:

Planes de pensiones.

Seguros médicos.

Comedores de empresa.

Transporte colectivo.

Medidas de conciliación.

Programas de formación continua.

Frente a ello, muchas empresas auxiliares operan con estructuras más flexibles y una mayor dependencia de la carga de trabajo generada por sus clientes principales.

Las auxiliares absorben buena parte de la presión productiva

Otro de los aspectos destacados por el informe es el papel que desempeñan las empresas auxiliares dentro de la cadena de valor industrial. Según el análisis, estas compañías suelen asumir una parte importante de la flexibilidad que exige el sistema productivo, especialmente durante los picos de actividad o cuando se producen cambios en la demanda. Esta situación tiene un impacto directo sobre aspectos como la estabilidad laboral, la organización del trabajo y las oportunidades de formación de los trabajadores.

El reto de equilibrar las condiciones laborales en toda la cadena industrial

Desde CCOO Industria consideran que uno de los grandes desafíos del sector pasa por reducir estas diferencias entre empresas que forman parte de la misma actividad productiva. “Uno de los grandes retos del sector pasa por garantizar que el crecimiento industrial y tecnológico venga acompañado de condiciones laborales equilibradas en toda la cadena productiva”, señalan desde la organización.

Además, añaden que “la industria del metal funciona cada vez más como un gran ecosistema de empresas interconectadas, pero las condiciones laborales siguen siendo muy diferentes según el lugar que se ocupa dentro de esa cadena industrial”.

Para el sindicato, las empresas auxiliares están absorbiendo gran parte de la flexibilidad y de la presión productiva del sistema industrial, una situación que termina repercutiendo en los salarios, la estabilidad laboral y las oportunidades de formación de sus trabajadores.

Cómo se realizó el estudio

El informe ha sido elaborado por la Fundación 1º de Mayo de CCOO dentro del marco del Observatorio del Metal impulsado por la Fundación del Metal para la Formación, integrada por Confemetal, UGT FICA y CCOO Industria. La investigación ha analizado 17 convenios sectoriales y de empresa y se ha apoyado en 23 entrevistas individuales realizadas a representantes sindicales y trabajadores. El estudio evalúa aspectos relacionados con las retribuciones, los pluses salariales, la jornada laboral, la flexibilidad, los tipos de contrato, la igualdad, la formación, la salud laboral y la acción sindical.