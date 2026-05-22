El teletrabajo ya influye más que el sueldo para muchos trabajadores a la hora de cambiar de empleo

NOTICIA de de Javi Navarro

Teletrabajar ya no es un extra. El 83% de los trabajadores lo considera clave al cambiar de empleo. Según la Guía del Mercado Laboral 2026 de Hays —firma especializada en selección y soluciones de recursos humanos— el 83% de los profesionales en España considera que el modelo de trabajo es una prioridad total o “muy importante” al valorar un nuevo empleo. Solo un 6% afirma que este aspecto no es relevante.

El modelo de trabajo se ha convertido así en uno de los factores más importantes para quienes buscan empleo en España. Poder teletrabajar algunos días, tener horario flexible o evitar desplazamientos diarios ya no se percibe como un beneficio secundario, sino como una condición cada vez más decisiva a la hora de aceptar o rechazar una oferta laboral.

Detrás de este cambio hay algo más que comodidad. Llegar sin prisas al colegio de los niños, hacer deporte al terminar la jornada, evitar horas en atascos o disponer de más tiempo personal son algunas de las ventajas que muchos trabajadores asocian al trabajo híbrido y al teletrabajo parcial.

El teletrabajo ya es uno de los beneficios más valorados

La posibilidad de trabajar en remoto ha ganado tanto peso que ya se sitúa entre los beneficios no salariales más importantes para los profesionales. Según el informe de Hays:

El 46% prioriza el horario flexible

prioriza el horario flexible El 42% valora especialmente poder teletrabajar

valora especialmente poder teletrabajar La opción de trabajo remoto ya es el cuarto factor más importante al elegir empleo

Esto refleja cómo la flexibilidad laboral se ha consolidado como un elemento estratégico para atraer y fidelizar talento. Tal y como explica Fernando Calvo, director de People & Culture para el Sur de Europa en Hays, “hoy el gran reto de las empresas es encontrar un equilibrio: recuperar la presencialidad sin destruir la flexibilidad que los profesionales ya consideran innegociable”.

La conciliación mejora para la mayoría de trabajadores

Uno de los aspectos donde más impacto ha tenido el modelo híbrido es en la conciliación laboral y personal. Según los datos de Hays:

El 63% de los trabajadores asegura que su conciliación ha mejorado gracias al trabajo híbrido

de los trabajadores asegura que su conciliación ha mejorado gracias al trabajo híbrido Solo un 5% considera que sigue igual

Y apenas un 6% cree que ha empeorado

“Años atrás, antes de la pandemia, el teletrabajo era muy poco habitual. Hoy, muchas personas no imaginan su rutina laboral sin poder trabajar desde casa unas horas a la semana”, señala Fernando Calvo. Para muchos profesionales, la posibilidad de organizar mejor el tiempo, reducir desplazamientos y ganar flexibilidad en el día a día ha supuesto una mejora significativa en su calidad de vida.

Las empresas vuelven poco a poco a la presencialidad

Pese a esta valoración positiva entre los empleados, las empresas están reforzando progresivamente la vuelta a la oficina.

La mitad de las empresas en España ya opera con un modelo totalmente presencial

Hace un año esa cifra era del 38%

El modelo híbrido ha caído del 50% al 31%

Y el teletrabajo completamente remoto apenas representa ya un 3%

Aun así, la flexibilidad no desaparece completamente. El modelo híbrido con total flexibilidad ha duplicado su presencia en el último año, pasando del 8% al 16%.

La flexibilidad ya no se considera un extra

Ante este escenario, muchas compañías están intentando equilibrar la recuperación de la presencialidad con medidas que permitan mejorar la conciliación y reducir el desgaste laboral. Actualmente, el 47% de las empresas ya ofrece medidas de flexibilidad horaria a sus empleados.

“Cada vez más personas buscan modelos de trabajo que se adapten mejor a su vida personal a la vez que siguen apostando por su desarrollo profesional”, concluye Fernando Calvo. “Ya no son beneficios secundarios, sino que a veces son los ejes que definen el talento que se queda y el que se va”.