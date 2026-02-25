La banca paga los sueldos más altos en 2026: cargos que superan los 200.000€

NOTICIA de de Javi Navarro

Hasta 250.000€ al año. La banca continúa siendo el sector mejor pagado en España en 2026, especialmente en posiciones directivas y estratégicas. Así lo recoge el Estudio de Remuneración Global 2026 de Robert Walters, que analiza 500 puestos en 16 sectores y detalla las bandas salariales de los perfiles más demandados en el mercado laboral español.

Tras un 2025 marcado por beneficios récord en los grandes bancos y una aceleración de los procesos de digitalización, las entidades financieras han reactivado la contratación de perfiles estratégicos con paquetes retributivos muy competitivos. Los puestos C-Level y los directores con experiencia en áreas críticas —como fusiones y adquisiciones (M&A)— encabezan la clasificación salarial.

Cuánto gana un directivo en banca en 2026

El estudio identifica cuáles son los cargos estratégicos más críticos y cuánto pueden llegar a percibir en España. Estas son las principales bandas salariales:

Director Comercial: entre 100.000€ y 150.000€ brutos anuales.

entre 100.000€ y 150.000€ brutos anuales. Director de Riesgos: entre 80.000€ y 150.000€ brutos anuales.

entre 80.000€ y 150.000€ brutos anuales. Director de Inversiones (Fondo de Deuda Grandes Empresas): entre 100.000€ y 200.000€ brutos anuales.

entre 100.000€ y 200.000€ brutos anuales. Director de Inversiones (Capital Privado): entre 120.000€ y 160.000€ brutos anuales.

entre 120.000€ y 160.000€ brutos anuales. Director de Inversiones (Capital Riesgo): entre 75.000€ y 120.000€ brutos anuales.

En el caso de los directores de inversiones, las retribuciones pueden acercarse a los 200.000€ brutos anuales, mientras que los directores de M&A superan esa cifra y pueden incorporar un variable del 100%, lo que eleva de forma significativa el paquete total.

Los perfiles tecnológicos, entre los mejor pagados

La transformación digital y la implantación de la inteligencia artificial en los procesos operativos y estratégicos están impulsando también los salarios en el área tecnológica. El estudio señala que la agenda digital se traduce en bandas salariales más altas para los puestos ejecutivos tecnológicos.

Algunos ejemplos destacados:

Chief Information Officer (CIO): hasta 250.000€ de salario fijo en grandes bancos —hasta un 30% más que este mismo perfil en multinacionales de gran consumo—.

hasta 250.000€ de salario fijo en grandes bancos —hasta un 30% más que este mismo perfil en multinacionales de gran consumo—. Chief Technology Officer (CTO): hasta 185.000€.

hasta 185.000€. Chief Information Security Officer (CISO): alrededor de 190.000€.

Estos perfiles son clave para liderar la implantación de la IA, reforzar la ciberseguridad y garantizar la competitividad de las entidades en un entorno cada vez más regulado y digitalizado.

Recursos Humanos también supera la media salarial

El departamento de Recursos Humanos en banca también se sitúa por encima de otros sectores en términos retributivos. Según el estudio, un Chief Human Resources Officer (CHRO) puede alcanzar los 250.000€ brutos anuales.

Las áreas de soporte a las firmas bancarias están recibiendo paquetes más atractivos no solo por el salario, sino por las oportunidades de desarrollo profesional y el acceso a proyectos innovadores con impacto nacional e internacional.

La captación de talento estratégico, clave para el futuro del sector

El informe subraya que las bandas salariales reflejan una prioridad estratégica clara. Las entidades financieras buscan profesionales capaces de liderar la transformación y sostener el crecimiento en un entorno competitivo.

Tal y como señala Ana Reboiro, Associate Director en la división de Financial Services en Robert Walters, “el éxito futuro de las entidades bancarias dependerá de su capacidad para captar e integrar perfiles estratégicos que no solo gestionen el presente, sino que también impulsen la transformación necesaria para liderar el mercado en el largo plazo”.

En la misma línea, añade que “el futuro del empleo en España está ligado a la capacidad de las organizaciones para atraer y fidelizar perfiles estratégicos que lideren la innovación. En este contexto, entender las dinámicas salariales y las tendencias sectoriales es esencial para construir equipos competitivos y sostenibles”.

Según el Estudio de Remuneración Global 2026, comprender estas dinámicas salariales se ha convertido en un elemento decisivo tanto para empresas como para candidatos que aspiren a ocupar posiciones de alta dirección en el sector financiero.