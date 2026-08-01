El Gobierno aprueba medidas para proteger a informantes de corrupción en el ámbito laboral

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

Nuevas medidas del Gobierno para proteger a informantes de corrupción en el trabajo, por lo que el Ejecutivo frena la corrupción laboral con un nuevo blindaje para informantes. El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción al aprobar un Anteproyecto de ley que modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Esta nueva norma garantiza la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y actos de corrupción en el entorno laboral, prohibiendo cualquier discriminación y asegurando la nulidad del despido por motivos relacionados con dichas denuncias.

En un comunicado, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó que “el sistema de protección quedaría enormemente debilitado si su respuesta se circunscribiese a garantizar la percepción de la indemnización prevista para el despido improcedente” —lo cual pone de relieve la necesidad de este blindaje legal.

Principales puntos de la nueva ley

La normativa incluye varios aspectos clave que buscan fortalecer la protección de las personas trabajadoras y fomentar una cultura de integridad, transparencia y defensa del interés general, tales como:

Se prohíbe toda discriminación, directa o indirecta, para el empleo.

Se establece la nulidad del despido durante el periodo de prueba por comunicar o revelar infracciones.

Se garantiza la nulidad de las órdenes de discriminar o las decisiones empresariales que impliquen un trato desfavorable o represalias.

Se declaran nulos los despidos por causas objetivas y disciplinarias vinculadas a la denuncia de irregularidades.

Además, se contempla que serán también nulas las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción a reclamaciones realizadas en la empresa o acciones administrativas y judiciales para exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

Fortalecimiento de la cultura de la integridad

La nueva ley representa un avance hacia un entorno laboral más justo, donde quienes contribuyen a la actualización de prácticas y protocolos éticos en el trabajo, puedan hacerlo sin miedo a represalias. “El Gobierno fortalece la protección de quienes contribuyen a una cultura de integridad, transparencia y defensa del interés general en el ámbito laboral”, reiteró la ministra Díaz al presentar el Anteproyecto.