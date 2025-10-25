Estos son todos los días festivos locales de Extremadura en 2026: consulta tu municipio

El Diario Oficial de Extremadura (DOE nº 204, 23 de octubre de 2025) ha publicado la resolución de 15 de octubre de 2025 por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales en Extremadura durante el año 2026. Cada ayuntamiento ha propuesto dos días festivos locales —retribuidos y no recuperables— que se añaden a los 12 festivos comunes en toda la región (de ámbito nacional o autonómico), hasta completar las 14 jornadas laborales inhábiles máximas que permite el Estatuto de los Trabajadores.

La Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura subraya que estas fechas son “inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, con el carácter de fiestas locales en los respectivos municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura”, y recuerda que el listado se aprueba a petición expresa de los ayuntamientos.

A continuación puede consultarse, municipio por municipio, el listado íntegro de todas las fiestas locales de 2026 en Extremadura, separado por provincia tal y como aparece en el DOE.

Fiestas locales 2026 en la provincia de Badajoz

Municipio Festivo local 1 (2026) Festivo local 2 (2026) Badajoz 17 de febrero 24 de junio Acedera 6 de abril 7 de septiembre Aceuchal 15 de mayo 9 de septiembre Ahillones 15 de mayo 14 de septiembre Alange 15 de mayo 12 de septiembre La Albuera 15 de mayo 14 de agosto Alburquerque 22 de mayo 9 de septiembre Alconchel 18 de mayo 14 de agosto Alconera 29 de abril 30 de abril Aljucén 24 de agosto 30 de noviembre Almendral 15 de enero 17 de abril Almendralejo 25 de abril 14 de agosto Almorchón 17 de febrero 29 de septiembre Arroyo San Serván 2 de mayo 4 de mayo Atalaya 15 de mayo 5 de agosto Azuaga 6 de abril 15 de mayo Barbaño 15 de mayo 7 de agosto Barcarrota 20 de abril 11 de septiembre Baterno 20 de agosto 30 de noviembre La Bazana 15 de mayo Benquerencia de la Serena 2 de febrero 19 de marzo Berlanga 15 de mayo 21 de agosto Bienvenida 15 de mayo 10 de agosto Bodonal de la Sierra 3 de febrero 15 de mayo Brovales 8 de septiembre Burguillos del Cerro 15 de mayo 14 de septiembre Cabeza del Buey 17 de febrero 29 de septiembre Cabeza la Vaca 10 de julio 30 de octubre Calamonte 19 de marzo 15 de mayo Calera de León 15 de mayo 10 de septiembre Calzadilla de los Barros 25 de marzo 15 de mayo Campanario 6 de abril 30 de abril Campillo de Llerena 15 de mayo 10 de agosto Capilla 24 de julio 14 de agosto Carmonita 22 de julio 14 de septiembre El Carrascalejo 25 de mayo 3 de agosto Casas de Don Pedro 15 de mayo 24 de junio Casas de Reina 4 de mayo 10 de agosto Castilblanco 3 de agosto 11 de septiembre Castuera 2 de febrero 15 de mayo Cheles 14 de septiembre 15 de septiembre La Codosera 24 de junio 7 de agosto Cordobilla de Lácara 4 de mayo 6 de agosto La Coronada 6 de abril 25 de agosto Corte de Peleas 19 de marzo 4 de mayo Cortegana 15 de mayo 22 de mayo Cristina 20 de enero 24 de julio Don Álvaro 4 de mayo 12 de junio Don Benito 6 de abril 7 de septiembre Entrerríos 15 de mayo 9 de octubre Entrín Bajo 14 de mayo 15 de mayo Entrín Alto 14 de mayo 15 de mayo Esparragalejo 3 de febrero 13 de abril Esparragosa de Lares 6 de abril 29 de mayo Esparragosa de la Serena 16 de febrero 24 de agosto Feria 15 de mayo 24 de agosto Fregenal de la Sierra 13 de abril 20 de abril Fuenlabrada de los Montes 2 de febrero 15 de mayo Fuente del Arco 1 de junio 9 de septiembre Fuente de Cantos 14 de mayo 15 de mayo Fuente del Maestre 15 de mayo 14 de septiembre Fuentes de León 4 de junio 3 de agosto Garbayuela 3 de febrero 29 de junio Gargáligas 6 de abril 7 de septiembre Garlitos 16 de enero 15 de mayo La Garrovilla 6 de abril 14 de septiembre Granja de Torrehermosa 15 de mayo 14 de septiembre Guadajira 15 de mayo 9 de octubre Los Guadalperales 16 de enero 15 de mayo Guadiana 15 de mayo 15 de septiembre Guareña 15 de mayo 14 de septiembre La Haba 6 de abril 14 de agosto Helechal 15 de mayo 13 de noviembre Helechosa de los Montes 29 de junio 7 de septiembre Hernán Cortés 6 de abril 7 de septiembre Herrera del Duque 16 de enero 15 de mayo Higuera de la Serena 6 de abril 10 de agosto Higuera de Llerena 6 de abril 9 de septiembre Higuera de Vargas 20 de febrero 3 de septiembre Higuera la Real 14 de septiembre 15 de septiembre Hinojosa del Valle 15 de mayo 14 de septiembre Hornachos 17 de febrero 15 de mayo Jerez de los Caballeros 8 de mayo 24 de agosto La Lapa 15 de mayo 12 de junio Llera 6 de abril 24 de agosto Llerena 15 de mayo 25 de septiembre Lobón 15 de mayo 28 de agosto Magacela 6 de abril 3 de julio Maguilla 15 de mayo 7 de agosto Malcocinado 15 de junio 7 de octubre Malpartida de la Serena 14 de agosto 7 de septiembre Manchita 6 de abril 9 de septiembre Medellín 6 de abril 14 de septiembre Medina de las Torres 15 de mayo 14 de septiembre Mengabril 6 de abril 20 de julio Mérida 21 de mayo 10 de diciembre Mirandilla 15 de mayo 22 de julio Monesterio 14 de mayo 11 de septiembre Montemolín 3 de febrero 15 de mayo Monterrubio de la Serena 15 de mayo 28 de agosto Montijo 15 de mayo 9 de septiembre La Morera 10 de agosto 14 de septiembre La Nava 2 de febrero 15 de mayo La Nava de Santiago 21 de mayo 22 de mayo Navalvillar de Pela 19 de enero 6 de abril Nogales 15 de mayo 10 de julio Obando 20 de marzo 6 de abril Oliva de la Frontera 15 de mayo 18 de septiembre Oliva de Mérida 2 de febrero 15 de mayo Olivenza 14 de agosto 7 de septiembre Orellana de la Sierra 6 de abril 4 de mayo Orellana la Vieja 15 de mayo 14 de septiembre Palazuelo 6 de abril 15 de octubre Palomas 4 de mayo 15 de mayo Pallares 6 de abril 4 de septiembre La Parra 24 de junio 14 de septiembre Peñalsordo 4 de junio 22 de agosto Peraleda del Zaucejo 13 de mayo 7 de agosto Puebla de Alcocer 30 de abril 7 de septiembre Puebla de Alcollarín 24 de junio 15 de septiembre Puebla de la Calzada 15 de mayo 29 de junio Puebla de la Reina 19 de marzo 15 de mayo Puebla de Obando 23 de enero 15 de septiembre Puebla de Sancho Pérez 15 de mayo 9 de septiembre Puebla del Maestre 14 de septiembre 15 de septiembre Puebla del Prior 13 de abril 7 de agosto Pueblonuevo del Guadiana 15 de mayo 7 de octubre Puerto Hurraco 20 de enero 15 de mayo Quintana de la Serena 5 de febrero 17 de julio Reina 15 de mayo 5 de agosto Rena 6 de abril 3 de agosto Retamal de Llerena 15 de mayo 29 de junio Retamar 15 de mayo 7 de septiembre Risco 3 de febrero 15 de mayo Ribera del Fresno 15 de mayo 15 de septiembre La Roca de la Sierra 15 de mayo 24 de junio Ruecas 6 de abril 21 de agosto Salvaleón 27 de julio 9 de septiembre Salvatierra de los Barros 15 de mayo 14 de septiembre San Benito de la Contienda 10 de julio 7 de septiembre San Francisco de Olivenza 7 de septiembre 2 de octubre San Jorge de Alor 23 de abril 7 de septiembre San Pedro de Mérida 6 de abril 7 de abril San Rafael de Olivenza 28 de agosto 7 de septiembre San Vicente de Alcántara 22 de enero 25 de septiembre Sancti-Spíritus 14 de septiembre 7 de octubre Santa Amalia 15 de mayo 10 de julio Santa María 6 de abril 25 de mayo Santa Marta 15 de mayo 29 de julio Santo Domingo de Guzmán 7 de agosto 7 de septiembre Los Santos de Maimona 15 de mayo 9 de septiembre Segura de León 18 de mayo 14 de septiembre Siruela 15 de mayo 5 de junio Solana de los Barros 15 de mayo 22 de julio Talarrubias 8 de mayo 24 de agosto Talavera la Real 19 de marzo 15 de mayo Táliga 24 de abril 25 de septiembre Tamurejo 7 de agosto 5 de octubre Torre de Miguel Sesmero 2 de febrero 14 de septiembre Torrefresneda 15 de mayo 13 de octubre Torremayor 15 de mayo 14 de septiembre Torremejía 15 de mayo 21 de agosto El Torviscal 14 de agosto 13 de octubre Trasierra 15 de junio 29 de junio Trujillanos 17 de febrero 1 de junio Usagre 15 de mayo 14 de septiembre Valdecaballeros 12 de junio 29 de septiembre Valdehornillos 29 de junio 25 de septiembre Valdelacalzada 15 de mayo 9 de octubre Valdetorres 26 de enero 31 de julio Valdivia 6 de abril 15 de mayo Valencia del Mombuey 18 de mayo 14 de septiembre Valencia de las Torres 15 de mayo 14 de septiembre Valencia del Ventoso 3 de febrero 15 de mayo Valle de Matamoros 14 de agosto 17 de agosto Valle de Santa Ana 12 de junio 27 de julio Valle de la Serena 17 de febrero 18 de agosto Valuengo 24 de junio Valverde de Burguillos 15 de mayo 7 de septiembre Valverde de Leganés 21 de agosto 14 de septiembre Valverde de Llerena 15 de mayo 14 de septiembre Valverde de Mérida 15 de mayo 20 de julio Vegas Altas 6 de abril 15 de mayo Villafranca de los Barros 15 de mayo 16 de julio Villagarcía de la Torre 18 de mayo 21 de septiembre Villagonzalo 15 de mayo 14 de septiembre Villalba de los Barros 15 de mayo 21 de agosto Villanueva del Fresno 25 de agosto 14 de septiembre Villanueva de la Serena 6 de abril 25 de julio Villar de Rena 8 de mayo 9 de mayo Villar del Rey 17 de febrero 14 de agosto Villarreal 31 de julio 7 de septiembre Villarta de los Montes 19 de enero 14 de agosto Vivares 26 de junio 25 de septiembre Yelbes 6 de abril 30 de abril Zafra 15 de mayo 6 de octubre Zahínos 4 de mayo 7 de agosto Zalamea de la Serena 4 de mayo 14 de septiembre La Zarza 15 de mayo 11 de noviembre Zarza-Capilla 12 de febrero 24 de agosto Zurbarán 6 de abril 28 de agosto

Fiestas locales 2026 en la provincia de Cáceres

Municipio Festivo local 1 (2026) Festivo local 2 (2026) Cáceres 23 de abril 29 de mayo Abadía 4 de agosto 17 de septiembre Abertura 11 de mayo 27 de julio Acebo 20 de enero 17 de agosto Acehúche 20 de enero 21 de enero Aceituna 20 de enero 20 de julio Ahigal 4 de mayo 10 de agosto Alagón del Río 4 de agosto 14 de septiembre Albalá 17 de febrero 17 de agosto Alcántara 10 de abril 19 de octubre Alcollarín 6 de abril 25 de noviembre Alcuéscar 21 de abril 6 de octubre Aldea del Cano 11 de noviembre 12 de noviembre Aldea del Obispo (La) 18 de mayo 17 de agosto Aldeacentenera 17 de febrero 24 de agosto Aldeanueva del Camino 3 de febrero 7 de septiembre Aldeanueva de la Vera 25 de mayo 16 de julio Aldehuela del Jerte 3 de febrero 4 de febrero Alía 15 de mayo 25 de noviembre Aliseda 7 de abril 14 de agosto Almaraz 14 de agosto 17 de agosto Almoharín 6 de abril 7 de abril Alonso de Ojeda 6 de abril 10 de agosto Arroyo de la Luz 6 de abril 11 de septiembre Arroyomolinos 26 de enero 17 de agosto Arroyomolinos de la Vera 26 de enero 17 de agosto Azabal 7 de abril 31 de agosto Baños de Montemayor 15 de mayo 31 de agosto Barquilla de Pinares 4 de mayo 28 de septiembre Barrado 20 de enero 8 de mayo El Batán 27 de abril 7 de septiembre Belvís de Monroy 3 de agosto 20 de agosto Benquerencia 3 de febrero 29 de junio Berrocalejo 5 de enero 9 de septiembre Berzocana 16 de enero 26 de octubre Bohonal de Ibor 24 de agosto 25 de agosto Botija 20 de enero 22 de julio El Bronco 22 de julio 11 de agosto Brozas 20 de abril 7 de septiembre Cabañas del Castillo 8 de mayo 14 de septiembre Cabezabellosa 10 de agosto 9 de septiembre Cabezuela del Valle 25 de marzo 24 de julio Cabrero 29 de septiembre 30 de septiembre Cachorrilla 20 de enero 24 de junio Cadalso 15 de mayo 12 de junio Calzadilla 13 de abril 21 de septiembre Caminomorisco 13 de julio 13 de noviembre Campillo de Deleitosa 20 de enero 11 de septiembre Campo Lugar 17 de febrero 3 de agosto Cañamero 6 de abril 7 de agosto Cañaveral 6 de abril 11 de mayo Carbajo 6 de abril 24 de diciembre Carcaboso 21 de septiembre 22 de septiembre Carrascalejo 9 de abril 21 de septiembre Casar de Cáceres 6 de abril 7 de septiembre Casar de Miajadas 6 de abril 10 de agosto Casar de Palomero 4 de mayo 16 de julio Casares de las Hurdes 2 de enero 5 de enero Casas del Castañar 10 de agosto 17 de agosto Casas de Don Antonio 7 de septiembre 13 de octubre Casas de Don Gómez 12 de mayo 14 de septiembre Casas de Millán 20 de enero 18 de mayo Casas de Miravete 2 de febrero 14 de septiembre Casas del Monte 27 de abril 14 de septiembre Casatejada 17 de septiembre 18 de septiembre Casillas de Coria 3 de febrero 31 de agosto Castañar de Ibor 6 de abril 10 de julio Ceclavín 7 de abril 29 de septiembre Cedillo 17 de febrero 12 de junio Cerezo 24 de junio 17 de agosto Cilleros 3 de febrero 13 de abril Collado de la Vera 3 de agosto 5 de octubre Conquista de la Sierra 6 de abril 10 de agosto Coria 11 de mayo 24 de junio Cuacos de Yuste 13 de abril 14 de septiembre La Cumbre 16 de febrero 6 de abril Deleitosa 2 de febrero 14 de septiembre Descargamaría 9 de enero 7 de agosto Eljas 3 de febrero 11 de junio Escurial 6 de abril 6 de agosto Fresnedoso de Ibor 24 de agosto 25 de agosto Galisteo 17 de febrero 14 de agosto Garciaz 6 de abril 27 de julio La Garganta 6 de abril 25 de mayo Garganta la Olla 13 de abril 2 de julio Gargantilla 26 de enero 13 de octubre Gargüera 3 de febrero 9 de septiembre Garrovillas de Alconétar 6 de febrero 18 de septiembre Garvín de la Jara 5 de junio 8 de junio Gata 16 de febrero 24 de julio El Gordo 12 de junio 15 de junio La Granja 20 de enero 22 de julio Guadalupe 3 de febrero 7 de septiembre Guijo de Coria 24 de junio 28 de diciembre Guijo de Galisteo 12 de junio 14 de septiembre Guijo de Granadilla 27 de julio 14 de septiembre Guijo de Santa Bárbara 9 de septiembre 4 de diciembre Herguijuela 6 de abril 24 de agosto Hernán-Pérez 20 de enero 21 de enero Herrera de Alcántara 17 de febrero 24 de junio Herreruella 23 de junio 24 de junio Hervás 14 de septiembre 15 de septiembre Higuera de Albalat 20 de enero 7 de agosto Hinojal 17 de abril 7 de septiembre Holguera 24 de abril 28 de agosto Hoyos 10 de agosto 23 de septiembre Huélaga 31 de julio 3 de agosto Ibahernando 6 de abril 10 de agosto Jaraicejo 6 de abril 2 de octubre Jaraíz de la Vera 17 de febrero 13 de agosto Jarandilla de la Vera 14 de mayo 14 de septiembre Jarilla 8 de mayo 14 de septiembre Jerte 2 de febrero 16 de julio Ladrillar 2 de enero 7 de septiembre Logrosán 6 de abril 10 de agosto Losar de la Vera 16 de febrero 24 de julio Madrigal de la Vera 18 de septiembre 21 de septiembre Madrigalejo 12 de febrero 24 de junio Madroñera 16 de febrero 3 de agosto Majadas de Tiétar 20 de enero 7 de septiembre Malpartida de Cáceres 17 de febrero 18 de mayo Malpartida de Plasencia 20 de abril 3 de julio Marchagaz 13 de abril 24 de julio Mata de Alcántara 2 de febrero 10 de agosto Membrío 16 de febrero 17 de febrero Mesas de Ibor 14 de agosto 5 de octubre Miajadas 6 de abril 10 de agosto Millanes 14 de agosto 2 de octubre Mirabel 13 de abril 28 de agosto La Moheda de Gata 15 de mayo 14 de agosto Mohedas de Granadilla 23 de enero 31 de agosto Monroy 2 de febrero 13 de abril Montánchez 3 de febrero 11 de septiembre Montehermoso 3 de febrero 24 de agosto Moraleja 3 de febrero 14 de julio Morcillo 17 de febrero 30 de noviembre Navaconcejo 23 de abril 14 de septiembre Navalmoral de la Mata 17 de febrero 18 de febrero Navalvillar de Ibor 10 de febrero 17 de agosto Navas del Madroño 17 de febrero 8 de mayo Navatrasierra 31 de julio 21 de diciembre Navezuelas 10 de julio 27 de julio Nuñomoral 3 de febrero 27 de julio Oliva de Plasencia 3 de febrero 14 de septiembre Palomero 8 de mayo 29 de septiembre Pasarón de la Vera 3 de febrero 6 de agosto Pedroso de Acim 14 de agosto 19 de octubre Peraleda de la Mata 14 de septiembre 15 de septiembre Peraleda de San Román 17 de septiembre 18 de septiembre Perales del Puerto 13 de abril 30 de noviembre Pescueza 19 de enero 27 de abril La Pesga 12 de junio 3 de diciembre Piedras Albas 11 de mayo 14 de agosto Pinofranqueado 14 de septiembre 30 de noviembre Piornal 20 de enero 17 de agosto Pizarro 15 de mayo 10 de julio Plasencia 11 de junio 12 de junio Plasenzuela 6 de abril 7 de septiembre Portaje 20 de enero 13 de abril Portezuelo 20 de enero 21 de enero Pozuelo de Zarzón 13 de abril 8 de mayo Pradochano 16 de febrero 7 de agosto Pueblonuevo de Miramontes 15 de mayo 19 de octubre Puerto de Santa Cruz 3 de febrero 24 de agosto Rebollar 21 de agosto 25 de noviembre Retamosa de Cabañas 20 de enero 6 de abril Riolobos 3 de febrero 25 de noviembre Robledillo de Gata 3 de febrero 14 de agosto Robledillo de Trujillo 17 de febrero 19 de mayo Robledillo de la Vera 29 de septiembre 30 de septiembre Robledollano 3 de febrero 5 de agosto Romangordo 3 de febrero 14 de septiembre Rosalejo 28 de agosto 7 de septiembre Rotura de Cabañas 20 de mayo 12 de junio Ruanes 11 de mayo 3 de agosto San Gil 31 de julio 13 de noviembre Salorino 23 de enero 21 de agosto Salvatierra de Santiago 6 de abril 25 de julio San Martín de Trevejo 4 de mayo 11 de noviembre Santa Ana 17 de febrero 27 de julio Santa Cruz de Paniagua 17 de febrero 17 de agosto Santa Cruz de la Sierra 22 de mayo 28 de agosto Santa María de las Lomas 27 de abril 9 de octubre Santa Marta de Magasca 6 de abril 29 de julio Santiago de Alcántara 1 de septiembre 2 de septiembre Santiago del Campo 7 de agosto 7 de septiembre Santibáñez el Alto 9 de junio 10 de junio Santibáñez el Bajo 1 de junio 23 de septiembre Saucedilla 24 de junio 14 de septiembre Segura de Toro 24 de junio 21 de agosto Serradilla 28 de agosto 14 de septiembre Serrejón 23 de enero 14 de septiembre Sierra de Fuentes 15 de mayo 14 de septiembre Solana de Cabañas 28 de septiembre 14 de diciembre Talaván 17 de febrero 9 de octubre Talaveruela de la Vera 5 de octubre 30 de noviembre Talayuela 24 de abril 27 de abril Tejeda de Tiétar 28 de septiembre 29 de septiembre Tiétar 4 de mayo 14 de septiembre Toril 2 de febrero 3 de febrero Tornavacas 14 de septiembre 21 de septiembre El Torno 14 de agosto 17 de octubre Torre de Don Miguel 13 de abril 14 de septiembre Torre de Santa María 3 de agosto 21 de septiembre Torrecilla de los Ángeles 27 de abril 14 de septiembre Torrecillas de la Tiesa 16 de febrero 17 de febrero Torrejón el Rubio 6 de abril 29 de septiembre Torrejoncillo 13 de abril 7 de diciembre Torremenga 21 de agosto 24 de agosto Torremocha 22 de mayo 14 de septiembre Torreorgaz 3 de febrero 6 de abril Torrequemada 25 de marzo 6 de abril Trevejo 3 de mayo Trujillo 6 de abril 7 de septiembre Valdastillas 14 de septiembre 14 de diciembre Valdecañas de Tajo 3 de febrero 5 de octubre Valdefuentes 6 de abril 28 de agosto Valdehúncar 2 de marzo 22 de julio Valdeíñigos 15 de mayo 9 de diciembre Valdelacasa de Tajo 27 de julio 28 de agosto Valdemorales 13 de abril 5 de octubre Valdencín 13 de abril 7 de diciembre Valdeobispo 17 de febrero 15 de septiembre Valdesalor 26 de enero 15 de mayo Valencia de Alcántara 15 de mayo 24 de agosto Valrío 14 de agosto 3 de diciembre Valverde del Fresno 3 de febrero 4 de febrero Valverde de la Vera 2 de febrero 17 de agosto Vegaviana 13 de mayo 15 de mayo Viandar de la Vera 19 de enero 5 de octubre Villa del Campo 13 de abril 24 de agosto Villa del Rey 3 de febrero 13 de agosto Villamesías 6 de abril 4 de agosto Villamiel 19 de mayo 20 de noviembre Villanueva de la Sierra 26 de febrero 16 de junio Villanueva de la Vera 17 de febrero 27 de julio Villar del Pedroso 17 de febrero 7 de septiembre Villar de Plasencia 12 de junio 24 de agosto Villasbuenas de Gata 27 de julio 28 de julio Zarza de Granadilla 16 de febrero 31 de agosto Zarza la Mayor 7 de abril 24 de agosto Zarza de Montánchez 14 de septiembre 29 de septiembre Zorita 16 de febrero 6 de abril

¿Qué significan estos festivos?

Estos días son fiestas locales, es decir: son elegidos por cada ayuntamiento, solo aplican dentro de ese término municipal y tienen la misma consideración laboral que un festivo nacional o autonómico: no laborables, retribuidos y no recuperables. La Junta recuerda que, sumados a los festivos comunes, forman el calendario laboral oficial de Extremadura para 2026.