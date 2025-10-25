Estos son todos los días festivos locales de Extremadura en 2026: consulta tu municipio

El Diario Oficial de Extremadura (DOE nº 204, 23 de octubre de 2025) ha publicado la resolución de 15 de octubre de 2025 por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales en Extremadura durante el año 2026. Cada ayuntamiento ha propuesto dos días festivos locales —retribuidos y no recuperables— que se añaden a los 12 festivos comunes en toda la región (de ámbito nacional o autonómico), hasta completar las 14 jornadas laborales inhábiles máximas que permite el Estatuto de los Trabajadores.

La Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura subraya que estas fechas son “inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, con el carácter de fiestas locales en los respectivos municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura”, y recuerda que el listado se aprueba a petición expresa de los ayuntamientos.

A continuación puede consultarse, municipio por municipio, el listado íntegro de todas las fiestas locales de 2026 en Extremadura, separado por provincia tal y como aparece en el DOE.

Fiestas locales 2026 en la provincia de Badajoz

Municipio Festivo local 1 (2026) Festivo local 2 (2026)
Badajoz 17 de febrero 24 de junio
Acedera 6 de abril 7 de septiembre
Aceuchal 15 de mayo 9 de septiembre
Ahillones 15 de mayo 14 de septiembre
Alange 15 de mayo 12 de septiembre
La Albuera 15 de mayo 14 de agosto
Alburquerque 22 de mayo 9 de septiembre
Alconchel 18 de mayo 14 de agosto
Alconera 29 de abril 30 de abril
Aljucén 24 de agosto 30 de noviembre
Almendral 15 de enero 17 de abril
Almendralejo 25 de abril 14 de agosto
Almorchón 17 de febrero 29 de septiembre
Arroyo San Serván 2 de mayo 4 de mayo
Atalaya 15 de mayo 5 de agosto
Azuaga 6 de abril 15 de mayo
Barbaño 15 de mayo 7 de agosto
Barcarrota 20 de abril 11 de septiembre
Baterno 20 de agosto 30 de noviembre
La Bazana 15 de mayo
Benquerencia de la Serena 2 de febrero 19 de marzo
Berlanga 15 de mayo 21 de agosto
Bienvenida 15 de mayo 10 de agosto
Bodonal de la Sierra 3 de febrero 15 de mayo
Brovales 8 de septiembre
Burguillos del Cerro 15 de mayo 14 de septiembre
Cabeza del Buey 17 de febrero 29 de septiembre
Cabeza la Vaca 10 de julio 30 de octubre
Calamonte 19 de marzo 15 de mayo
Calera de León 15 de mayo 10 de septiembre
Calzadilla de los Barros 25 de marzo 15 de mayo
Campanario 6 de abril 30 de abril
Campillo de Llerena 15 de mayo 10 de agosto
Capilla 24 de julio 14 de agosto
Carmonita 22 de julio 14 de septiembre
El Carrascalejo 25 de mayo 3 de agosto
Casas de Don Pedro 15 de mayo 24 de junio
Casas de Reina 4 de mayo 10 de agosto
Castilblanco 3 de agosto 11 de septiembre
Castuera 2 de febrero 15 de mayo
Cheles 14 de septiembre 15 de septiembre
La Codosera 24 de junio 7 de agosto
Cordobilla de Lácara 4 de mayo 6 de agosto
La Coronada 6 de abril 25 de agosto
Corte de Peleas 19 de marzo 4 de mayo
Cortegana 15 de mayo 22 de mayo
Cristina 20 de enero 24 de julio
Don Álvaro 4 de mayo 12 de junio
Don Benito 6 de abril 7 de septiembre
Entrerríos 15 de mayo 9 de octubre
Entrín Bajo 14 de mayo 15 de mayo
Entrín Alto 14 de mayo 15 de mayo
Esparragalejo 3 de febrero 13 de abril
Esparragosa de Lares 6 de abril 29 de mayo
Esparragosa de la Serena 16 de febrero 24 de agosto
Feria 15 de mayo 24 de agosto
Fregenal de la Sierra 13 de abril 20 de abril
Fuenlabrada de los Montes 2 de febrero 15 de mayo
Fuente del Arco 1 de junio 9 de septiembre
Fuente de Cantos 14 de mayo 15 de mayo
Fuente del Maestre 15 de mayo 14 de septiembre
Fuentes de León 4 de junio 3 de agosto
Garbayuela 3 de febrero 29 de junio
Gargáligas 6 de abril 7 de septiembre
Garlitos 16 de enero 15 de mayo
La Garrovilla 6 de abril 14 de septiembre
Granja de Torrehermosa 15 de mayo 14 de septiembre
Guadajira 15 de mayo 9 de octubre
Los Guadalperales 16 de enero 15 de mayo
Guadiana 15 de mayo 15 de septiembre
Guareña 15 de mayo 14 de septiembre
La Haba 6 de abril 14 de agosto
Helechal 15 de mayo 13 de noviembre
Helechosa de los Montes 29 de junio 7 de septiembre
Hernán Cortés 6 de abril 7 de septiembre
Herrera del Duque 16 de enero 15 de mayo
Higuera de la Serena 6 de abril 10 de agosto
Higuera de Llerena 6 de abril 9 de septiembre
Higuera de Vargas 20 de febrero 3 de septiembre
Higuera la Real 14 de septiembre 15 de septiembre
Hinojosa del Valle 15 de mayo 14 de septiembre
Hornachos 17 de febrero 15 de mayo
Jerez de los Caballeros 8 de mayo 24 de agosto
La Lapa 15 de mayo 12 de junio
Llera 6 de abril 24 de agosto
Llerena 15 de mayo 25 de septiembre
Lobón 15 de mayo 28 de agosto
Magacela 6 de abril 3 de julio
Maguilla 15 de mayo 7 de agosto
Malcocinado 15 de junio 7 de octubre
Malpartida de la Serena 14 de agosto 7 de septiembre
Manchita 6 de abril 9 de septiembre
Medellín 6 de abril 14 de septiembre
Medina de las Torres 15 de mayo 14 de septiembre
Mengabril 6 de abril 20 de julio
Mérida 21 de mayo 10 de diciembre
Mirandilla 15 de mayo 22 de julio
Monesterio 14 de mayo 11 de septiembre
Montemolín 3 de febrero 15 de mayo
Monterrubio de la Serena 15 de mayo 28 de agosto
Montijo 15 de mayo 9 de septiembre
La Morera 10 de agosto 14 de septiembre
La Nava 2 de febrero 15 de mayo
La Nava de Santiago 21 de mayo 22 de mayo
Navalvillar de Pela 19 de enero 6 de abril
Nogales 15 de mayo 10 de julio
Obando 20 de marzo 6 de abril
Oliva de la Frontera 15 de mayo 18 de septiembre
Oliva de Mérida 2 de febrero 15 de mayo
Olivenza 14 de agosto 7 de septiembre
Orellana de la Sierra 6 de abril 4 de mayo
Orellana la Vieja 15 de mayo 14 de septiembre
Palazuelo 6 de abril 15 de octubre
Palomas 4 de mayo 15 de mayo
Pallares 6 de abril 4 de septiembre
La Parra 24 de junio 14 de septiembre
Peñalsordo 4 de junio 22 de agosto
Peraleda del Zaucejo 13 de mayo 7 de agosto
Puebla de Alcocer 30 de abril 7 de septiembre
Puebla de Alcollarín 24 de junio 15 de septiembre
Puebla de la Calzada 15 de mayo 29 de junio
Puebla de la Reina 19 de marzo 15 de mayo
Puebla de Obando 23 de enero 15 de septiembre
Puebla de Sancho Pérez 15 de mayo 9 de septiembre
Puebla del Maestre 14 de septiembre 15 de septiembre
Puebla del Prior 13 de abril 7 de agosto
Pueblonuevo del Guadiana 15 de mayo 7 de octubre
Puerto Hurraco 20 de enero 15 de mayo
Quintana de la Serena 5 de febrero 17 de julio
Reina 15 de mayo 5 de agosto
Rena 6 de abril 3 de agosto
Retamal de Llerena 15 de mayo 29 de junio
Retamar 15 de mayo 7 de septiembre
Risco 3 de febrero 15 de mayo
Ribera del Fresno 15 de mayo 15 de septiembre
La Roca de la Sierra 15 de mayo 24 de junio
Ruecas 6 de abril 21 de agosto
Salvaleón 27 de julio 9 de septiembre
Salvatierra de los Barros 15 de mayo 14 de septiembre
San Benito de la Contienda 10 de julio 7 de septiembre
San Francisco de Olivenza 7 de septiembre 2 de octubre
San Jorge de Alor 23 de abril 7 de septiembre
San Pedro de Mérida 6 de abril 7 de abril
San Rafael de Olivenza 28 de agosto 7 de septiembre
San Vicente de Alcántara 22 de enero 25 de septiembre
Sancti-Spíritus 14 de septiembre 7 de octubre
Santa Amalia 15 de mayo 10 de julio
Santa María 6 de abril 25 de mayo
Santa Marta 15 de mayo 29 de julio
Santo Domingo de Guzmán 7 de agosto 7 de septiembre
Los Santos de Maimona 15 de mayo 9 de septiembre
Segura de León 18 de mayo 14 de septiembre
Siruela 15 de mayo 5 de junio
Solana de los Barros 15 de mayo 22 de julio
Talarrubias 8 de mayo 24 de agosto
Talavera la Real 19 de marzo 15 de mayo
Táliga 24 de abril 25 de septiembre
Tamurejo 7 de agosto 5 de octubre
Torre de Miguel Sesmero 2 de febrero 14 de septiembre
Torrefresneda 15 de mayo 13 de octubre
Torremayor 15 de mayo 14 de septiembre
Torremejía 15 de mayo 21 de agosto
El Torviscal 14 de agosto 13 de octubre
Trasierra 15 de junio 29 de junio
Trujillanos 17 de febrero 1 de junio
Usagre 15 de mayo 14 de septiembre
Valdecaballeros 12 de junio 29 de septiembre
Valdehornillos 29 de junio 25 de septiembre
Valdelacalzada 15 de mayo 9 de octubre
Valdetorres 26 de enero 31 de julio
Valdivia 6 de abril 15 de mayo
Valencia del Mombuey 18 de mayo 14 de septiembre
Valencia de las Torres 15 de mayo 14 de septiembre
Valencia del Ventoso 3 de febrero 15 de mayo
Valle de Matamoros 14 de agosto 17 de agosto
Valle de Santa Ana 12 de junio 27 de julio
Valle de la Serena 17 de febrero 18 de agosto
Valuengo 24 de junio
Valverde de Burguillos 15 de mayo 7 de septiembre
Valverde de Leganés 21 de agosto 14 de septiembre
Valverde de Llerena 15 de mayo 14 de septiembre
Valverde de Mérida 15 de mayo 20 de julio
Vegas Altas 6 de abril 15 de mayo
Villafranca de los Barros 15 de mayo 16 de julio
Villagarcía de la Torre 18 de mayo 21 de septiembre
Villagonzalo 15 de mayo 14 de septiembre
Villalba de los Barros 15 de mayo 21 de agosto
Villanueva del Fresno 25 de agosto 14 de septiembre
Villanueva de la Serena 6 de abril 25 de julio
Villar de Rena 8 de mayo 9 de mayo
Villar del Rey 17 de febrero 14 de agosto
Villarreal 31 de julio 7 de septiembre
Villarta de los Montes 19 de enero 14 de agosto
Vivares 26 de junio 25 de septiembre
Yelbes 6 de abril 30 de abril
Zafra 15 de mayo 6 de octubre
Zahínos 4 de mayo 7 de agosto
Zalamea de la Serena 4 de mayo 14 de septiembre
La Zarza 15 de mayo 11 de noviembre
Zarza-Capilla 12 de febrero 24 de agosto
Zurbarán 6 de abril 28 de agosto

Fiestas locales 2026 en la provincia de Cáceres

Municipio Festivo local 1 (2026) Festivo local 2 (2026)
Cáceres 23 de abril 29 de mayo
Abadía 4 de agosto 17 de septiembre
Abertura 11 de mayo 27 de julio
Acebo 20 de enero 17 de agosto
Acehúche 20 de enero 21 de enero
Aceituna 20 de enero 20 de julio
Ahigal 4 de mayo 10 de agosto
Alagón del Río 4 de agosto 14 de septiembre
Albalá 17 de febrero 17 de agosto
Alcántara 10 de abril 19 de octubre
Alcollarín 6 de abril 25 de noviembre
Alcuéscar 21 de abril 6 de octubre
Aldea del Cano 11 de noviembre 12 de noviembre
Aldea del Obispo (La) 18 de mayo 17 de agosto
Aldeacentenera 17 de febrero 24 de agosto
Aldeanueva del Camino 3 de febrero 7 de septiembre
Aldeanueva de la Vera 25 de mayo 16 de julio
Aldehuela del Jerte 3 de febrero 4 de febrero
Alía 15 de mayo 25 de noviembre
Aliseda 7 de abril 14 de agosto
Almaraz 14 de agosto 17 de agosto
Almoharín 6 de abril 7 de abril
Alonso de Ojeda 6 de abril 10 de agosto
Arroyo de la Luz 6 de abril 11 de septiembre
Arroyomolinos 26 de enero 17 de agosto
Arroyomolinos de la Vera 26 de enero 17 de agosto
Azabal 7 de abril 31 de agosto
Baños de Montemayor 15 de mayo 31 de agosto
Barquilla de Pinares 4 de mayo 28 de septiembre
Barrado 20 de enero 8 de mayo
El Batán 27 de abril 7 de septiembre
Belvís de Monroy 3 de agosto 20 de agosto
Benquerencia 3 de febrero 29 de junio
Berrocalejo 5 de enero 9 de septiembre
Berzocana 16 de enero 26 de octubre
Bohonal de Ibor 24 de agosto 25 de agosto
Botija 20 de enero 22 de julio
El Bronco 22 de julio 11 de agosto
Brozas 20 de abril 7 de septiembre
Cabañas del Castillo 8 de mayo 14 de septiembre
Cabezabellosa 10 de agosto 9 de septiembre
Cabezuela del Valle 25 de marzo 24 de julio
Cabrero 29 de septiembre 30 de septiembre
Cachorrilla 20 de enero 24 de junio
Cadalso 15 de mayo 12 de junio
Calzadilla 13 de abril 21 de septiembre
Caminomorisco 13 de julio 13 de noviembre
Campillo de Deleitosa 20 de enero 11 de septiembre
Campo Lugar 17 de febrero 3 de agosto
Cañamero 6 de abril 7 de agosto
Cañaveral 6 de abril 11 de mayo
Carbajo 6 de abril 24 de diciembre
Carcaboso 21 de septiembre 22 de septiembre
Carrascalejo 9 de abril 21 de septiembre
Casar de Cáceres 6 de abril 7 de septiembre
Casar de Miajadas 6 de abril 10 de agosto
Casar de Palomero 4 de mayo 16 de julio
Casares de las Hurdes 2 de enero 5 de enero
Casas del Castañar 10 de agosto 17 de agosto
Casas de Don Antonio 7 de septiembre 13 de octubre
Casas de Don Gómez 12 de mayo 14 de septiembre
Casas de Millán 20 de enero 18 de mayo
Casas de Miravete 2 de febrero 14 de septiembre
Casas del Monte 27 de abril 14 de septiembre
Casatejada 17 de septiembre 18 de septiembre
Casillas de Coria 3 de febrero 31 de agosto
Castañar de Ibor 6 de abril 10 de julio
Ceclavín 7 de abril 29 de septiembre
Cedillo 17 de febrero 12 de junio
Cerezo 24 de junio 17 de agosto
Cilleros 3 de febrero 13 de abril
Collado de la Vera 3 de agosto 5 de octubre
Conquista de la Sierra 6 de abril 10 de agosto
Coria 11 de mayo 24 de junio
Cuacos de Yuste 13 de abril 14 de septiembre
La Cumbre 16 de febrero 6 de abril
Deleitosa 2 de febrero 14 de septiembre
Descargamaría 9 de enero 7 de agosto
Eljas 3 de febrero 11 de junio
Escurial 6 de abril 6 de agosto
Fresnedoso de Ibor 24 de agosto 25 de agosto
Galisteo 17 de febrero 14 de agosto
Garciaz 6 de abril 27 de julio
La Garganta 6 de abril 25 de mayo
Garganta la Olla 13 de abril 2 de julio
Gargantilla 26 de enero 13 de octubre
Gargüera 3 de febrero 9 de septiembre
Garrovillas de Alconétar 6 de febrero 18 de septiembre
Garvín de la Jara 5 de junio 8 de junio
Gata 16 de febrero 24 de julio
El Gordo 12 de junio 15 de junio
La Granja 20 de enero 22 de julio
Guadalupe 3 de febrero 7 de septiembre
Guijo de Coria 24 de junio 28 de diciembre
Guijo de Galisteo 12 de junio 14 de septiembre
Guijo de Granadilla 27 de julio 14 de septiembre
Guijo de Santa Bárbara 9 de septiembre 4 de diciembre
Herguijuela 6 de abril 24 de agosto
Hernán-Pérez 20 de enero 21 de enero
Herrera de Alcántara 17 de febrero 24 de junio
Herreruella 23 de junio 24 de junio
Hervás 14 de septiembre 15 de septiembre
Higuera de Albalat 20 de enero 7 de agosto
Hinojal 17 de abril 7 de septiembre
Holguera 24 de abril 28 de agosto
Hoyos 10 de agosto 23 de septiembre
Huélaga 31 de julio 3 de agosto
Ibahernando 6 de abril 10 de agosto
Jaraicejo 6 de abril 2 de octubre
Jaraíz de la Vera 17 de febrero 13 de agosto
Jarandilla de la Vera 14 de mayo 14 de septiembre
Jarilla 8 de mayo 14 de septiembre
Jerte 2 de febrero 16 de julio
Ladrillar 2 de enero 7 de septiembre
Logrosán 6 de abril 10 de agosto
Losar de la Vera 16 de febrero 24 de julio
Madrigal de la Vera 18 de septiembre 21 de septiembre
Madrigalejo 12 de febrero 24 de junio
Madroñera 16 de febrero 3 de agosto
Majadas de Tiétar 20 de enero 7 de septiembre
Malpartida de Cáceres 17 de febrero 18 de mayo
Malpartida de Plasencia 20 de abril 3 de julio
Marchagaz 13 de abril 24 de julio
Mata de Alcántara 2 de febrero 10 de agosto
Membrío 16 de febrero 17 de febrero
Mesas de Ibor 14 de agosto 5 de octubre
Miajadas 6 de abril 10 de agosto
Millanes 14 de agosto 2 de octubre
Mirabel 13 de abril 28 de agosto
La Moheda de Gata 15 de mayo 14 de agosto
Mohedas de Granadilla 23 de enero 31 de agosto
Monroy 2 de febrero 13 de abril
Montánchez 3 de febrero 11 de septiembre
Montehermoso 3 de febrero 24 de agosto
Moraleja 3 de febrero 14 de julio
Morcillo 17 de febrero 30 de noviembre
Navaconcejo 23 de abril 14 de septiembre
Navalmoral de la Mata 17 de febrero 18 de febrero
Navalvillar de Ibor 10 de febrero 17 de agosto
Navas del Madroño 17 de febrero 8 de mayo
Navatrasierra 31 de julio 21 de diciembre
Navezuelas 10 de julio 27 de julio
Nuñomoral 3 de febrero 27 de julio
Oliva de Plasencia 3 de febrero 14 de septiembre
Palomero 8 de mayo 29 de septiembre
Pasarón de la Vera 3 de febrero 6 de agosto
Pedroso de Acim 14 de agosto 19 de octubre
Peraleda de la Mata 14 de septiembre 15 de septiembre
Peraleda de San Román 17 de septiembre 18 de septiembre
Perales del Puerto 13 de abril 30 de noviembre
Pescueza 19 de enero 27 de abril
La Pesga 12 de junio 3 de diciembre
Piedras Albas 11 de mayo 14 de agosto
Pinofranqueado 14 de septiembre 30 de noviembre
Piornal 20 de enero 17 de agosto
Pizarro 15 de mayo 10 de julio
Plasencia 11 de junio 12 de junio
Plasenzuela 6 de abril 7 de septiembre
Portaje 20 de enero 13 de abril
Portezuelo 20 de enero 21 de enero
Pozuelo de Zarzón 13 de abril 8 de mayo
Pradochano 16 de febrero 7 de agosto
Pueblonuevo de Miramontes 15 de mayo 19 de octubre
Puerto de Santa Cruz 3 de febrero 24 de agosto
Rebollar 21 de agosto 25 de noviembre
Retamosa de Cabañas 20 de enero 6 de abril
Riolobos 3 de febrero 25 de noviembre
Robledillo de Gata 3 de febrero 14 de agosto
Robledillo de Trujillo 17 de febrero 19 de mayo
Robledillo de la Vera 29 de septiembre 30 de septiembre
Robledollano 3 de febrero 5 de agosto
Romangordo 3 de febrero 14 de septiembre
Rosalejo 28 de agosto 7 de septiembre
Rotura de Cabañas 20 de mayo 12 de junio
Ruanes 11 de mayo 3 de agosto
San Gil 31 de julio 13 de noviembre
Salorino 23 de enero 21 de agosto
Salvatierra de Santiago 6 de abril 25 de julio
San Martín de Trevejo 4 de mayo 11 de noviembre
Santa Ana 17 de febrero 27 de julio
Santa Cruz de Paniagua 17 de febrero 17 de agosto
Santa Cruz de la Sierra 22 de mayo 28 de agosto
Santa María de las Lomas 27 de abril 9 de octubre
Santa Marta de Magasca 6 de abril 29 de julio
Santiago de Alcántara 1 de septiembre 2 de septiembre
Santiago del Campo 7 de agosto 7 de septiembre
Santibáñez el Alto 9 de junio 10 de junio
Santibáñez el Bajo 1 de junio 23 de septiembre
Saucedilla 24 de junio 14 de septiembre
Segura de Toro 24 de junio 21 de agosto
Serradilla 28 de agosto 14 de septiembre
Serrejón 23 de enero 14 de septiembre
Sierra de Fuentes 15 de mayo 14 de septiembre
Solana de Cabañas 28 de septiembre 14 de diciembre
Talaván 17 de febrero 9 de octubre
Talaveruela de la Vera 5 de octubre 30 de noviembre
Talayuela 24 de abril 27 de abril
Tejeda de Tiétar 28 de septiembre 29 de septiembre
Tiétar 4 de mayo 14 de septiembre
Toril 2 de febrero 3 de febrero
Tornavacas 14 de septiembre 21 de septiembre
El Torno 14 de agosto 17 de octubre
Torre de Don Miguel 13 de abril 14 de septiembre
Torre de Santa María 3 de agosto 21 de septiembre
Torrecilla de los Ángeles 27 de abril 14 de septiembre
Torrecillas de la Tiesa 16 de febrero 17 de febrero
Torrejón el Rubio 6 de abril 29 de septiembre
Torrejoncillo 13 de abril 7 de diciembre
Torremenga 21 de agosto 24 de agosto
Torremocha 22 de mayo 14 de septiembre
Torreorgaz 3 de febrero 6 de abril
Torrequemada 25 de marzo 6 de abril
Trevejo 3 de mayo
Trujillo 6 de abril 7 de septiembre
Valdastillas 14 de septiembre 14 de diciembre
Valdecañas de Tajo 3 de febrero 5 de octubre
Valdefuentes 6 de abril 28 de agosto
Valdehúncar 2 de marzo 22 de julio
Valdeíñigos 15 de mayo 9 de diciembre
Valdelacasa de Tajo 27 de julio 28 de agosto
Valdemorales 13 de abril 5 de octubre
Valdencín 13 de abril 7 de diciembre
Valdeobispo 17 de febrero 15 de septiembre
Valdesalor 26 de enero 15 de mayo
Valencia de Alcántara 15 de mayo 24 de agosto
Valrío 14 de agosto 3 de diciembre
Valverde del Fresno 3 de febrero 4 de febrero
Valverde de la Vera 2 de febrero 17 de agosto
Vegaviana 13 de mayo 15 de mayo
Viandar de la Vera 19 de enero 5 de octubre
Villa del Campo 13 de abril 24 de agosto
Villa del Rey 3 de febrero 13 de agosto
Villamesías 6 de abril 4 de agosto
Villamiel 19 de mayo 20 de noviembre
Villanueva de la Sierra 26 de febrero 16 de junio
Villanueva de la Vera 17 de febrero 27 de julio
Villar del Pedroso 17 de febrero 7 de septiembre
Villar de Plasencia 12 de junio 24 de agosto
Villasbuenas de Gata 27 de julio 28 de julio
Zarza de Granadilla 16 de febrero 31 de agosto
Zarza la Mayor 7 de abril 24 de agosto
Zarza de Montánchez 14 de septiembre 29 de septiembre
Zorita 16 de febrero 6 de abril

¿Qué significan estos festivos?

Estos días son fiestas locales, es decir: son elegidos por cada ayuntamiento, solo aplican dentro de ese término municipal y tienen la misma consideración laboral que un festivo nacional o autonómico: no laborables, retribuidos y no recuperables. La Junta recuerda que, sumados a los festivos comunes, forman el calendario laboral oficial de Extremadura para 2026.

