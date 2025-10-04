Estudio revela la crisis del alquiler en Cataluña y País Vasco: precios altos y competencia descontrolada

NOTICIA de de Javi Navarro

La escasez de oferta y la alta competencia en el alquiler ponen a Cataluña y el País Vasco en el peor lugar del ranking nacional. El último ranking por conunidades autónomas elaborado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, revela que Cataluña y el País Vasco se encuentran en la parte más baja de la clasificación del mercado de alquiler derivado de la situación de escasez de oferta y una feroz competencia entre inquilinos. Este estudio tiene en cuenta diversos factores, como la presión de la demanda, la variación de la oferta de viviendas disponibles y el precio medio del alquiler en cada comunidad autónoma.

Presión de la demanda

Los datos evidencian una notable heterogeneidad en el mercado del alquiler español. Por ejemplo, en Extremadura cada vivienda recibe aproximadamente 13 contactos en diez días, mientras que en Cataluña esta cifra se eleva a más de 340, lo que supone un incremento de 26 veces en la presión por inmueble.

Este ranking sitúa también en una situación similar a Ceuta, Melilla, La Rioja, Castilla y León y Cantabria, que registran niveles de presión considerados normales o de riesgo. En contraposición, comunidades como Aragón, Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, Andalucía y Asturias ya se encuentran bajo una presión que se califica como elevada.

Es importante señalar que las cifras de presión pueden variar considerablemente dentro de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Aragón, Zaragoza se destaca con datos que superan la media regional, mientras que en Castilla-La Mancha y Andalucía, las provincias cercanas a Madrid y Málaga, respectivamente, muestran niveles de presión más altos.

Variación de la oferta

La oferta de viviendas en alquiler es altamente estacional. Este estudio se ha basado en las previsiones del Barómetro del Alquiler para 2025 y ha destacado que Castilla y León será la comunidad donde crecerá más la oferta, impulsada principalmente por la ciudad de Salamanca y su entorno universitario. Sin embargo, en muchas otras comunidades, se prevé una disminución en la oferta. Por ejemplo, en el País Vasco, el año 2024 se caracterizó por una notable reducción, con la mitad de viviendas saliendo al mercado en comparación con el año anterior.

En términos generales, el Observatorio del Alquiler observa que el descenso de la oferta se intensificará en comunidades como Asturias, Cantabria y el País Vasco, lo que podría agravar aún más la situación del alquiler en estas regiones.

Precio medio del alquiler

El precio medio del alquiler en España se sitúa en 1.155€, aunque existen notables diferencias regionales. Las comunidades del interior, como Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, son las que presentan los precios más bajos, con alquileres por debajo de 750€ al mes. Por otro lado, los precios en regiones como Navarra, la Comunidad Valenciana, Canarias, el País Vasco, Cataluña, la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares superan los 1.000€, reflejando un alto grado de dinamismo económico y, en muchas ocasiones, un fuerte impacto del turismo.

Ranking global

Según los resultados combinados de las tres variables analizadas, Extremadura, Castilla y León y La Rioja se posicionan como las comunidades con el alquiler más equilibrado. La falta de tensión entre oferta y demanda en estos territorios da como resultado precios más asequibles. Por el contrario, Cataluña y el País Vasco ocupan la última posición en este ranking, participando en la creación de políticas como la declaración de zonas tensionadas, que han conducido a la disminución de la oferta y un incremento en la competencia por las viviendas.

“Las inquilinas e inquilinos se ven obligados a combatir en un mercado que ha dejado de ser saludable”, advierte el Observatorio del Alquiler, que añade que “dadas las evidencias, queda claro que la situación del mercado del alquiler es crítico en Cataluña y el País Vasco, y medidas efectivas para fomentar la oferta del alquiler son urgentes, de lo contrario, la situación seguirá deteriorándose, perjudicando a miles de potenciales inquilinos en estas comunidades”.