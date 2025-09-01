Fotocasa revela que el precio de la vivienda en España sube un 17,7% desde agosto del año pasado

El precio de la vivienda de segunda mano en España alcanza cifras récord. El precio de un piso de segunda mano de 80 metros cuadrados en España ha alcanzado en agosto la cifra de 220.000 euros. Este importe representa un incremento de 87.000 euros respecto a los 132.000 euros de agosto de 2015, lo que equivale a un encarecimiento del 66,3% en apenas diez años. Según el último informe del Índice Inmobiliario de Fotocasa, el precio medio de la vivienda en este mes se sitúa en 2.738 euros por metro cuadrado, lo que representa un aumento del 17,7% con respecto al año anterior y un incremento del 0,8% en comparación con el mes previo.

Aumento histórico del sector inmobiliario

El informe destaca que en la última década, el precio medio de un piso de 80 m² ha aumentado significativamente, pasando de los 131.707 euros en 2015 a los actuales 219.020 euros. Este aumento es alarmante, dado que “el precio de la vivienda continúa al alza y registra la mayor variación de toda la serie histórica, cercana al 20%”, según comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Este incremento resulta crítico y se explica por “el profundo desequilibrio existente entre oferta y demanda”.

El análisis de Fotocasa marca una tendencia de incremento de los precios de la vivienda, que se ha consolidado durante siete meses consecutivos y se espera que esta situación continúe en el corto plazo, marcando un periodo de grandes desafíos para los compradores en un mercado cada vez más competitivo. “La demanda, sólida y en crecimiento, se ve impulsada por factores sociales, demográficos y macroeconómicos”, subraya Matos, sugiriendo que estos factores jugarán un papel fundamental en la evolución futura del mercado inmobiliario.

Incremento por comunidades autónomas

Al analizar los datos por comunidades, se observa que todas las 17 comunidades han visto un aumento en el precio interanual en agosto. Entre las comunidades que reportan incrementos superiores al 10% se encuentran:

Comunitat Valenciana (24,1%)

Andalucía (23,1%)

Asturias (20,7%)

Región de Murcia (20,4%)

Canarias (19,6%)

Madrid (18,2%)

Baleares (17,3%)

Cantabria (15,3%)

País Vasco (10,8%)

Cataluña (10,3%)

Galicia (10,2%)

En contraste, Castilla y León, La Rioja y Extremadura son algunas de las pocas comunidades que han visto incrementos inferiores al 10%.

Ranking de precios en provincias y capitales

En cuanto a las provincias, el precio interanual de la vivienda ha subido en el 94% de las analizadas, destacándose Valencia (26,1%) y Santa Cruz de Tenerife (25,0%). Solo tres provincias, Teruel, Jaén y Ciudad Real, han reportado descensos en sus precios.

La provincia con el metro cuadrado más caro es ahora Illes Balears, que ha superado la barrera de los 5.000 euros, situándose en 5.168 euros/m². En el ranking, también se incluyen:

Madrid: 4.943 euros/m²

País Vasco: 3.540 euros/m²

Canarias: 3.139 euros/m²

Cataluña: 3.110 euros/m²

Con relación a las capitales de provincia, Donostia – San Sebastián lidera el ranking con 7.072 euros/m², seguida de Madrid capital (6.123 euros/m²) y Barcelona (5.160 euros/m²).

Observaciones municipales y distritales

El informe también resalta que en el 87% de los 651 municipios analizados, el precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado. Las localidades con mayores aumentos son Dolores (103,1%), San Pedro del Pinatar (73,1%) y Marín (68,7%).

Por su parte, en Madrid, el precio ha subido en todos los distritos, con Villa de Vallecas liderando con un incremento del 31,7%. En Barcelona, la tendencia es similar, destacando el distrito de Sarrià – Sant Gervasi con un precio de 7.086 euros/m².