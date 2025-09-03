Gana Energía y Hola Luz tienen las tarifas eléctricas más caras de las 18 ofertas analizadas por FACUA

NOTICIA de de Javi Navarro

El abaratamiento del precio de energía contrasta con los aumentos en tarifas de potencia. Uno de los métodos que algunas compañías eléctricas utilizan para atraer nuevos clientes consiste en ofrecer la energía consumida a tarifas por debajo de la denominada tarifa semirregulada, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) —un sistema que establece precios eléctricos regulados por el Gobierno—, mientras que, paralelamente, inflan los precios de la potencia contratada hasta más del doble. Esta práctica ha sido revelada por FACUA-Consumidores en Acción en su reciente estudio sobre el mercado eléctrico.

El portavoz de FACUA subrayó que “la disparidad entre el precio de la energía y la potencia puede desviar a los consumidores hacia tarifas que parecen atractivas en costos, pero que esconden aumentos significativos en otros cargos. Es fundamental que los usuarios estén informados al momento de elegir su comercializadora”.

La asociación ha analizado las opciones de electricidad de diez comercializadoras en el mercado libre y ha comparado sus ofertas con las tarifas reguladas de la PVPC. Gana Energía y Holaluz han sido identificadas como las compañías más costosas, con facturas que superan en un 17% a las tarifas del PVPC.

Datos sobre tarifas y consumo

Durante los últimos tres meses, el costo promedio del recibo de luz para un usuario medio bajo la tarifa PVPC se ha situado en 80,45 euros, con desagregaciones mensuales de 79,41 euros en junio, 81,22 euros en julio y 80,71 euros en agosto — todos los precios incluyen un 27,19% de impuestos indirectos. En comparación, solo cinco de las 18 ofertas analizadas se encuentran ligeramente por debajo de esta media.

FACUA realizó su estudio el 2 de septiembre, considerando prácticas de comercializadoras como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, TotalEnergies, CHC Energía, Octopus, Holaluz, Gana Energía y Nexus Energía. El análisis se centra en comparar estas tarifas con las aplicadas en PVPC durante junio, julio y agosto.

Tarifas de potencia excesivas

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es que, aunque algunas tarifas ofrecen tarifas competitivas en el precio de la energía, la potencia se encarece más del 110%. Por ejemplo, Gana Energía cobra 6,74 euros por cada kilovatio (kW) de potencia, en comparación con los 3,21 euros/kW de la tarifa PVPC. Otras compañías, como CHC Energía y Nexus Energía, también presentan tarifas de potencia altas, alcanzando los 6,35 euros/kW y 6,32 euros/kW, respectivamente.

Variación de precios por tipo de energía consumida

En términos de precios por energía consumida, dentro de las ofertas con un costo fijo de 24 horas, el rango va desde 15,14 céntimos por kWh en Octopus hasta 17,68 céntimos en Gana Energía. El promedio de tarifa en PVPC en los últimos tres meses fue de 18,49 céntimos/kWh —18,08 en junio, 18,80 en julio y 18,59 en agosto—.

FACUA ha considerado un perfil de usuario que tiene una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 366 kWh. Esta cifra se basa en un análisis exhaustivo de miles de facturas de viviendas utilizadas para establecer cuáles son los promedios más representativos.

Perfiles de ofertas

FACUA ha dispuesto sobre la mesa las tarifas de diferentes compañías tanto con discriminación horaria como sin ella. A continuación, un resumen de las tarifas de potencia y energía:

Tarifa PVPC : Potencia 3,21€/kW, Energía punta 23,25 cts/kWh, Energía llano 15,03 cts/kWh, Energía valle 15,97 cts/kWh.

: Potencia 3,21€/kW, Energía punta 23,25 cts/kWh, Energía llano 15,03 cts/kWh, Energía valle 15,97 cts/kWh. Gana Energía : Potencia 6,74€/kW, Energía punta 23,91 cts/kWh, Energía llano 15,90 cts/kWh, Energía valle 12,85 cts/kWh.

: Potencia 6,74€/kW, Energía punta 23,91 cts/kWh, Energía llano 15,90 cts/kWh, Energía valle 12,85 cts/kWh. Holaluz: Potencia 6,18€/kW, Energía punta 26,33 cts/kWh, Energía llano 17,17 cts/kWh, Energía valle 12,59 cts/kWh.

Los precios reflejados incluyen un 27,19% por impuestos indirectos, y el usuario toma como referencia un consumo promedio de 366 kWh al mes, distribuido en diferentes horarios.

Ofertas con discriminación horaria

(€) Tarifa PVPC junio 2025 3,21 23,25 15,03 15,97 79,41 Tarifa PVPC julio 2025 3,21 24,52 16,44 15,44 81,22 Tarifa PVPC agosto 2025 3,21 24,36 15,85 15,57 80,71 Endesa One Luz Tres Periodos 5,90 22,47 14,68 11,48 82,66 Naturgy Tarifa Noche 5,40 23,59 14,81 10,47 80,12 Iberdrola Plan Online Tres Periodos 3,79 23,48 16,78 12,71 78,46 Octopus 3 4,66 24,29 14,75 10,05 76,83 TotalEnergies A Tu Aire Programa Tu Ahorro 5,49 24,34 15,43 10,99 82,72 Holaluz Tarifa 3 6,18 26,33 17,17 12,59 92,19 Gana Energía Tarifa Tramos Horarios 6,74 23,91 15,90 12,85 91,31 Nexus Energía Luz Eficiente 6,22 21,48 16,61 12,17 85,99

