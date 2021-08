Coches

Recambios y Mantenimiento

Gasolineras low cost, cuáles son y por qué son más baratas

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las gasolineras low cost ofrecen el combustible, ya sea diesel o gasolina, a unos precios mucho más económicos que los de su competencia. Pero, ¿a qué se debe? ¿por qué son más baratas? El ahorro en personal, en infraestructuras y el catálogo más reducido de tipos de combustible que ofrecen son algunas de las claves que permiten a estas gasolineras ofrecer estos precios tan competitivos.

En esta guía te explicamos con detalle los motivos que están detrás de los precios de las gasolineras low cost y cuáles son las gasolineras más baratas en las que puedes ahorrar cada vez que repostes combustible.



Cadenas de gasolineras low cost

Tanto si pasas muchas horas en el coche por trabajo, como si estás planeando un viaje, ahorrar en el combustible es crucial. Por ello, saber cuáles son las gasolineras más baratas de tu localidad o del sitio de tu destino de vacaciones va a suponerte un gran ahorro. Y aunque en el comparador de Casacochecurro.com que te hemos dejado enlazado puedes consultar la estación que ofrece tu combustible más barato, a rasgos generales, las gasolineras low cost más baratas que hay en España son:

BonÀrea

BonÀrea es una cadena low cost que cuenta con un total de 57 gasolineras distribuidas por Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana. Tal y como detallan en su web, los factores que les permiten ofrecer precios competitivos son sus márgenes reducidos, su gran volumen de ventas y el ahorro en personal e infraestructuras. La forma de pago en las estaciones puede ser a través de tarjeta, pago en efectivo o mediante una aplicación.

Gas Express

Las estaciones de servicio Gas Express se caracterizan por su rapidez y sencillez a la hora de repostar. En estas estaciones puedes pagar en el mismo terminal y evitar tener que esperar colas con otros clientes. Además, si tienes la tarjeta de la compañía no tendrás que esperar a que te llegue la factura, puesto que puedes recibirla por correo electrónico.

Las estaciones están abiertas las 24 horas del día todo el año. Esta cadena tiene estaciones repartidas por la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, Aragón, Cataluña y Castilla y León.

Petroprix

Petroprix es una red de estaciones que tiene más de 60 gasolineras repartidas por todo el territorio. Ofrece servicio las 24 horas del día durante todo el año y una comunicación con el cliente de forma remota ante cualquier incidencia técnica o de mantenimiento. En su web detallan que todas sus instalaciones son accesibles para personas con movilidad reducida.

Ballenoil

Ballenoil es una red de estaciones de servicios que tiene gasolineras automatizadas que admiten el pago a través de tarjeta, efectivo, aplicación e incluso algunas instalaciones con el DNI. La cadena cuenta con 151 estaciones de servicio y en algunas de sus instalaciones incorporan túneles de lavado y máquinas para inflar el aire de los neumáticos. En esta gasolinera ofrecen tres tipos de combustible, gasolina sin plomo 95, diésel excellent y diesel excellent plus.

Alcampo

Alcampo cuenta con un total de 53 gasolineras distribuidas por todo el territorio y que se encuentran junto a los establecimientos de los supermercados. La cadena ofrece la tarjeta de fidelización Alcampo con la que puedes conseguir descuentos en el repostaje y compras en los establecimientos. Como las estaciones están próximas a los supermercados, no disponen de tiendas de compra de productos.

Eroski

La red de gasolineras de los hipermercados Eroski se compone de un total de 50 estaciones de servicio ubicadas junto a los establecimientos. Eroski ofrece hasta cinco tipos de combustible: Gasolina 95, gasolina 98, gasóleo A, gasóleo A aditivo y Biodiesel. Los clientes pueden pagar en efectivo o con tarjeta. Con la tarjeta de Eroski además ofrecen hasta un 4% de descuento con cada repostaje.

Tipos de gasolineras low cost

Existen dos tipos de gasolineras low cost: las que pertenecen a cadenas de supermercados, como la de Alcampo y Eroski, y las estaciones de servicio de marcas poco conocidas ubicadas en zonas alejadas al núcleo urbano.

Las gasolineras de los supermercados aprovechan las instalaciones del establecimiento para ubicar al lado una gasolinera, lo que influye en dos aspectos: Por un lado, la estación ahorra en costes de infraestructura puesto que no necesita incluir ninguna tienda de alimentación (porque puede ofrecer todos los artículos a través del supermercado) y, por otro, suelen incluir ofertas y tarjetas de fidelización para que los clientes de la gasolinera consuman en el supermercado.

aprovechan las instalaciones del establecimiento para ubicar al lado una gasolinera, lo que influye en dos aspectos: Por un lado, la estación ahorra en costes de infraestructura puesto que no necesita incluir ninguna tienda de alimentación (porque puede ofrecer todos los artículos a través del supermercado) y, por otro, suelen incluir ofertas y tarjetas de fidelización para que los clientes de la gasolinera consuman en el supermercado. Las gasolineras low cost que se ubican en zonas más alejadas de los núcleos urbanos, pero que ofrecen precios más competitivos

Por qué ofrecen combustible más barato

Al ofrecer precios más bajos, las gasolineras low cost tienen que esforzarse más para conseguir beneficios. Y una de las claves del éxito de estas cadenas es que, como cobran menos, tienen más clientes, es decir, un mayor volumen de venta. Por este motivo es habitual ver que algunas de estas gasolineras se ubican cerca de polígonos o centros de logística, para que haya una mayor afluencia de clientes a sus estaciones.

Aunque éste no es el único motivo por el que estas gasolineras pueden permitirse ofrecer precios bajos, sino que esto es posible gracias a cuatro pilares básicos:

1. Instalaciones más sencillas

Las gasolineras low cost no suelen tener grandes infraestructuras. Por el contrario, estas estaciones se caracterizan por ser pequeñas y sencillas, con pocos surtidores y sin estructuras como túnel de lavado o la máquina de presión de aire de las ruedas. Aunque esto depende directamente de cada empresa y estación de servicio, puesto que algunas de las que hemos incluido en este artículo sí cuentan con estos servicios adicionales.

Además, suelen estar ubicadas en zonas alejadas de núcleos urbanos, lo que abarata los costes del terreno para construirla y, por tanto, la inversión necesaria para este tipo de estaciones es menor.

2. Ahorro de personal

Por norma general, en estas gasolineras no hay trabajadores. Son estaciones de autoservicio, es decir, que es el cliente el que debe seleccionar la cantidad de combustible, abonar el importe y echarse la gasolina de forma autónoma.

En algunas ocasiones puede que estas gasolineras tengan a un empleado contratado para cobrar y supervisar que todo funciona de forma correcta, aunque para ofrecer los precios más competitivos, suelen prescindir de este gasto.

3. Menos tipos de combustible

Este tipo de gasolineras se caracterizan por llevar al máximo la eficiencia y ahorro de los costes. Por ello, probablemente encontrarás dos tipos de combustible en los surtidores de estas estaciones, los más consumidos.

Lo más habitual es que no encuentres gasolina 95 y gasolina 98 o diesel y diesel Premium o biodiesel, sino un par de mangueras, una para cada tipo de combustible (diésel y gasolina). Aunque no siempre es así. En algunas de las gasolineras que hemos incluido en este artículo se suministran hasta cinco tipos de carburante distinto.

4. Ahorro en publicidad

Las gasolineras low cost no suelen invertir en publicidad para emitir un anuncio en televisión. El ahorro que les supone no hacer este tipo de marketing es otro de los factores que les permite abaratar sus precios.

¿El combustible es de peor calidad?

Hay una gran polémica respecto a esta pregunta, pero la realidad es que toda la gasolina que proporcionan las estaciones de servicio de España procede de las mismas refinerías y, por tanto, todas cumplen con los estándares exigidos de calidad.

El combustible que compramos en cualquier gasolinera de España procede de las refinerías del petróleo, que después recibe la Compañía Logística de Hidrocarburos (CHL). Y ésta es la entidad encargada de suministrar y distribuir este combustible a todas las estaciones de servicio.

Aunque sí que encontramos diferencias entre el combustible que proporcionan las gasolineras más caras y las estaciones low cost. Esto se debe a que las primeras marcas añaden aditivos al combustible para mejorar su rendimiento y ofrecer un producto de gran calidad. Esto no quiere decir que las gasolinas low cost ofrezcan un combustible de mala calidad, sino que ofrecen uno básico, sin tratarlo ni incorporarle aditivos, pero que cumple y supera la normativa exigida en términos de calidad.

Esta norma no se aplica a todas las gasolineras low cost, puesto que algunas como Gas Express sí añaden aditivos a sus carburantes para mejorar la ignición, conservación y rendimiento del motor. Lo mismo sucede con uno de los carburantes que ofrece Eroski y con los de la estación de Ballenoil.

Gasolineras low cost, cuáles son y por qué son más baratas was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Gasolineras low cost, cuáles son y por qué son más baratas, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.









ANTERIOR Los peligros de los ejercitadores para marcar mandíbula

MÁS NOTICIAS INTERESANTES