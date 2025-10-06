Generación Z: Aprende a gestionar tu economía con un glosario financiero de 10 conceptos

NOTICIA de de Javi Navarro

Hoy 6 de octubre se conmemora el Día de la Educación Financiera, bajo el lema ‘Infórmate. Planifica. Decide’, con el objetivo de promover la importancia de una adecuada planificación económica. En este marco, Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, presenta un glosario con 10 conceptos clave que ayudarán a los jóvenes a establecer bases sólidas para su futuro económico.

“La educación financiera es clave para ofrecer alternativas reales a nuestros clientes. Gracias a estas opciones, pueden tomar decisiones informadas que les ayuden a cumplir sus proyectos y objetivos personales. Desde Oney, queremos acercar el lenguaje de las finanzas a los jóvenes de forma clara y sencilla. Nuestro propósito es que aprendan a informarse, planificar y decidir con criterio, para que puedan tomar el control de su futuro económico con confianza y autonomía”, afirma Xóchitl Gonzalez Mora, CMO de Oney España.

Infórmate

La primera fase en el aprendizaje financiero involucra comprender cómo funciona el dinero y las implicaciones de las decisiones económicas más habituales. Para la Generación Z —quienes han crecido en una era digital con acceso inmediato a productos y servicios—, es fácil caer en la trampa de “usar sin comprender”. Por esto, es fundamental familiarizarse con términos como:

Score crediticio: esta “nota” mide la fiabilidad financiera, basándose en el historial de pagos. Un mejor score facilita el acceso a créditos en condiciones más favorables.

esta “nota” mide la fiabilidad financiera, basándose en el historial de pagos. Un mejor score facilita el acceso a créditos en condiciones más favorables. Amortización: se refiere a la forma en que se devuelve un préstamo, distribuyendo el pago entre intereses y capital. Comprender esta distribución es vital para evaluar el costo real de una deuda.

se refiere a la forma en que se devuelve un préstamo, distribuyendo el pago entre intereses y capital. Comprender esta distribución es vital para evaluar el costo real de una deuda. Morosidad: se produce cuando no se cumple con el pago de una deuda en el plazo acordado, lo cual puede conllevar consecuencias como intereses adicionales o penalizaciones, así como afectar la capacidad para obtener financiamiento futuro.

se produce cuando no se cumple con el pago de una deuda en el plazo acordado, lo cual puede conllevar consecuencias como intereses adicionales o penalizaciones, así como afectar la capacidad para obtener financiamiento futuro. Tipo de interés variable: es el interés que fluctúa con el tiempo según un índice de referencia. Comprenderlo es crucial para anticipar cambios en las cuotas de un préstamo.

Planifica

Tras adquirir los conceptos básicos, el siguiente paso es organizarse y establecer hábitos financieros saludables. Conocer cómo funciona el dinero es solo el primer paso; la clave está en crear rutinas que permitan alcanzar objetivos a medio y largo plazo. En esta fase, es esencial entender los siguientes conceptos:

Presupuesto: se trata de planificar ingresos y gastos en un periodo determinado, generalmente mensual, para conocer la disponibilidad económica y establecer metas de ahorro.

se trata de planificar ingresos y gastos en un periodo determinado, generalmente mensual, para conocer la disponibilidad económica y establecer metas de ahorro. Ahorro automático: un sistema que transfiere una parte de los ingresos a una cuenta de ahorro o inversión, promoviendo la constancia en el ahorro sin esfuerzo.

un sistema que transfiere una parte de los ingresos a una cuenta de ahorro o inversión, promoviendo la constancia en el ahorro sin esfuerzo. Fondo de emergencia: se refiere a un ahorro destinado a cubrir imprevistos, como averías o desempleo. Se recomienda que este fondo cubra entre 3 y 6 meses de gastos fijos.

Decide

La última etapa implica transformar el conocimiento y la planificación en acción. Tomar decisiones responsables y conscientes marcará una diferencia significativa a largo plazo. Este proceso involucra evaluar las opciones disponibles antes de gastar, endeudarse o invertir, teniendo en cuenta las repercusiones de cada decisión. Es fundamental conocer los siguientes conceptos: