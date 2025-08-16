Sabías Que...

Greenpeace advierte: una inversión de 1.000 millones de euros en prevención podría ahorrar 99.000 millones en extinción de incendios forestales

La inversión en prevención de incendios es más rentable que el gasto en extinguirlos. Una inversión anual de 1.000 millones de euros en prevención y gestión de incendios forestales podría traducirse en un ahorro sorprendente de 99.000 millones de euros, es decir, un retorno de un 9.900%. Este ahorro permitiría gestionar y preservar hasta 9,9 millones de hectáreas, una extensión comparable a la superficie total de Portugal o casi una quinta parte del territorio español. Esta alarmante información ha sido presentada por Greenpeace en el contexto de una intensa ola de calor que afecta a España, aumentando la magnitud de los incendios forestales.

Costes actuales de los incendios forestales en España

En lo que va del año, los grandes incendios han causado un coste aproximado de 615,2 millones de euros —un dato que resalta la urgencia de mejorar los esfuerzos de prevención. Según un análisis de la Agenda Forestal de Navarra, el coste de extinción puede alcanzar los 10.000 euros por hectárea cuando se utilizan medios aéreos. Además, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha estima que el coste medio de un incendio asciende a 20.000 euros.

La inversión en prevención se muestra crucial, ya que, según el Colegio de Ingenieros Forestales, cada euro destinado a prevención puede reducir los costes de extinción en hasta 100 euros. Sin embargo, en 2023, Greenpeace destacó la falta de datos normalizados que dificultan la comparación entre la inversión estatal en gestión forestal y el gasto en extinción por parte de las Administraciones autonómicas.

Demandas y soluciones propuestas por Greenpeace

Frente a esta situación alarmante, Greenpeace plantea una serie de medidas urgentes para mitigar el problema de los incendios forestales:

Exigir información pública sobre la inversión en prevención en cada comunidad autónoma.

Aprobar el Proyecto de Real Decreto que establezca directrices comunes para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

Gestionar anualmente, al menos, el 1% de la superficie forestal nacional —un total de 260.000 hectáreas— para preparar el territorio frente a grandes incendios.

Mónica Parrilla de Diego, ingeniera forestal y responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace, señala: “Las consecuencias de los incendios son difíciles de estimar: estamos hablando de la pérdida de vidas y de bienes de incalculable valor, así como de nuestro patrimonio natural, capitales para nuestra supervivencia a través de los recursos ecosistémicos”.

Fomentando la autoevaluación del riesgo de incendio en viviendas

Además de las políticas públicas, Greenpeace destaca la importancia de que la población tome conciencia del riesgo de incendios forestales. Para ello, han puesto a disposición de la ciudadanía una calculadora que permite autoevaluar el potencial riesgo de incendio en sus viviendas. “Es fundamental que la población demande recursos para que los municipios cuenten con planes de prevención ante incendios y, por supuesto, que estos se implementen”, concluyó Parrilla.