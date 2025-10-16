Hacienda se queda con más de 430.000 euros del Premio Planeta obtenido por Juan del Val

NOTICIA de de Javi Navarro

Juan del Val deberá devolver un 43,34% de su galardón en su próximo IRPF. Ayer se celebró la 74ª edición del Premio Planeta, donde el escritor madrileño Juan del Val se consagró como ganador al presentar su novela Vera, una historia de amor. La finalista del certamen fue la escritora gallega Ángela Luz Banzas, quien participó bajo el seudónimo de Sofía García con su obra Cuando el viento habla. El Premio Planeta es el galardón literario más lucrativo en España, con una dotación económica de un millón de euros para el vencedor y 200.000 euros para el finalista, lo que lo convierte en uno de los premios más remunerados a nivel global.

De acuerdo con los expertos fiscales de la plataforma TaxDown, “el Premio Planeta no está exento del pago de impuestos”. Esto se debe a que, según el artículo 7.I) de la Ley de IRPF, algunos premios literarios, artísticos o científicos pueden quedar exentos de tributación siempre que cumplan ciertas condiciones, como no implicar la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial. Sin embargo, en el caso del Premio Planeta, la situación es diferente, ya que el premio incluye la cesión de los derechos de explotación de la obra a la editorial, Grupo Planeta. Comparativamente, otros premios como los “Princesa de Asturias” gozan de exención impositiva.

En consecuencia, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es progresivo, y se aplican distintos porcentajes basados en los tramos correspondientes. Tres elementos deben considerarse: la cuantía del premio, los ingresos y la Comunidad Autónoma donde resida el beneficiario, esta última variable puede modificar, asimismo, el tipo aplicable.

Lo que gana realmente Juan del Val por el Premio Planeta

Por lo tanto, Juan del Val, originario de Madrid y nuevo ganador del Premio Planeta, tendrá que afrontar un impuesto aproximado del 24,50% de la escala estatal y alrededor del 20,50% correspondiente a su Comunidad Autónoma. En total, la Agencia Tributaria estatal y la Hacienda autonómica de Madrid se quedarán con 433.417,60 euros de su premio, un cálculo que, matizan desde TaxDown, se basa en la progresividad del IRPF. “Es crucial recordar cómo se determinan los tramos del IRPF, ya que no se trata de un simple porcentaje total”, explican los expertos.

Así, Juan del Val obtiene un premio líquido de 566.582,40 euros.

Lo que gana la finalista Ángela Banzas

La finalista Ángela Banzas, gallega, ha recibido un total de 200.000 euros al quedar finalista del Premio Planeta. Según TaxDown, al ser residente fiscal en Galicia, pagaría un total de 78.781,65 euros de impuestos a Hacienda, por lo que le quedará de premio limpio unos 121.218,35 euros. Si fuera residente fiscal en Madrid, el importe a pagar bajaría a 75.457,60 euros.

En resumen, tanto Juan del Val como otros ganadores de premios literarios en España deben ser conscientes de que la cifra anunciada es bruta, y que, al igual que en la Lotería de Navidad, Hacienda siempre gana.