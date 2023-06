Vivienda

Alquileres

Inquilinos: Cómo reclamar el dinero de la comisión de la inmobiliaria en una vivienda alquilada

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los inquilinos ya no tienen que asumir el pago de los honorarios de las agencias inmobiliarias en los contratos de alquiler. Esta es una de las principales modificaciones que ha entrado en vigor con la nueva ley de vivienda, pero que, en la práctica, todavía hay empresas que no la han implementado. Motivo por el que desde FACUA han denunciado a 33 inmobiliarias por cobrar sus honorarios a los inquilinos y, según indican, por vulnerar la ley de vivienda. Ante esta situación, son muchos los usuarios afectados que han pagado un dinero que no les corresponde.

Para resolver esta situación, desde FACUA animan a los inquilinos a reclamar el dinero abonado por este concepto, si la gestión se realizó con posterioridad al 26 de mayo, cuando entró en vigor la nueva normativa. A continuación puedes consultar quiénes pueden reclamar y cómo hacerlo.

Quiénes pueden reclamar la devolución del pago de la comisión inmobiliaria

Semanas después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, todavía hay inmobiliarias que siguen cobrando la comisión correspondiente a los futuros inquilinos en el procedimiento de alquiler de una vivienda. Una práctica que, hasta la entrada en vigor de la ley, estaba permitida, pero que la nueva normativa tacha de ilegal. Y, por tanto, los clientes afectados por el cobro de esta cantidad pueden iniciar el proceso de reclamación a estas inmobiliarias.

Motivo por el que, desde el 26 de mayo, momento en el que la normativa sobre vivienda quedó publicada en el Boletín Oficial del Estado, las inmobiliarias no deberían cobrar esta comisión a los nuevos inquilinos. A pesar de ello, según los datos recogidos por FACUA-Consumidores en Acción, todavía una veintena de empresas siguen cobrando estos honorarios a los inquilinos en el proceso de alquiler.

Ante estas situaciones, la asociación anima a los inquilinos que han tenido que pagar la comisión después del 26 de mayo, presenten una reclamación, aunque el contrato de alquiler ya esté firmado.

Cómo reclamar el dinero pagado

FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los afectados a que pidan una factura por el concepto abonado para así reclamar el pago. En concreto, informa a los inquilinos que se vean obligados a pagar por este concepto, que pidan factura independiente por el concepto abonado, o que haga el abono por transferencia indicando el concepto.

Después, una vez firmado el contrato de alquiler y viviendo ya en el piso, que se personen en la agencia inmobiliaria para solicitar el reembolso de esta cantidad. ¿Pero, y si ponen problemas desde la compañía? Si la agencia se niega, FACUA recuerda a los afectados que pueden acudir a la asociación para que realice acciones en defensa de sus derechos y reclame la devolución en su nombre.

Además, tal y como explica, pueden interponer una denuncia ante las autoridades de consumo autonómicas solicitando una multa contra la empresa por la vulneración de la normativa. Si la agencia persistiese en su negativa, los consumidores también pueden recurrir a la vía judicial. Al tratarse de una reclamación que, por regla general, no superaría los 2.000 euros, pueden hacerlo sin necesidad de procurador y abogado.

En resumen, la responsabilidad de que todo el mundo cumpla con la nueva Ley de Vivienda es ahora competencia de las comunidades autónomas, que deberá aplicar las correspondientes sanciones. En el caso de que fuera poco diligentes y no abrieran un expediente sancionador, el inquilino puede acudir a los tribunales sin coste porque no se superan los 2.000 euros y se podría poner una denuncia de reclamación de dicha cantidad sin abogado ni procurador, aclaran desde Facua.

