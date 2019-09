Ocio - Tecnología

Smartphones ¿Qué hacen los niños en Internet? Consejos para ser una madre 3.0 y enseñar a los hijos cómo actuar

Los nuevos tiempos han dado lugar a generaciones de nativos digitales, niños que utilizan la tecnología, Internet y las redes sociales como un elemento más de juego con total naturalidad. Dar el salto al 3.0 no siempre es fácil para las madres, pero es cada vez más necesario. Saber cómo funciona este mundo tecnológico y ser capaces de educar y proteger a los más pequeños forma parte de las nuevas madres del siglo XXI. Según se desprende de algunos datos extraídos del Informe EU Kids Online Survey, existen algunos hábitos en los menores europeos de entre 9 y 16 años preocupantes que evidencian la necesidad de establecer una serie de pautas de navegación en el hogar y de contar con una serie herramientas de seguridad específicas.

¿Qué hacen los niños en Internet?

• 40% ha hecho nuevos amigos en Internet

• 34% ha añadido a sus amigos a personas que no conoce personalmente

• 16% se ha hecho pasar por otra persona en Internet en alguna ocasión

• 15% ha enviado información personal a gente que no conoce personalmente

• 14% ha enviado fotos o vídeos de él mismo a personas que no conoce

«La tecnología es una gran ayuda para poder conocer cómo se mueven nuestros hijos por Internet, qué páginas o redes sociales visitan y qué uso hace de esta herramienta, que, bien utilizada, les ofrece infinidad de posibilidades.

Cosas que una Mamá 3.0 debe tener muy en cuenta:

Las soluciones de seguridad son sólo el primer paso firme para proteger a los niños de los aspectos negativos que pueden derivar de un mal uso de Internet.

1. El diálogo es la mejor solución. Habla con tus hijos sobre los potenciales peligros a los que podrían enfrentarse para que sean conscientes de los riesgos que conllevan sus movimientos en Internet.

2. Ubica el ordenador en una habitación familiar de manera que las experiencias online sean compartidas por toda la familia.

3. Oriéntales sobre lo que pueden o no pueden hacer en Internet según sus necesidades o edades.

4. Restringe el contenido al que se puede acceder desde el ordenador.

5. Utiliza una solución de seguridad para Internet que incluya la función de Control Parental y mantenla actualizada y con parches de seguridad instalados

La solución de seguridad para el hogar debe facilitar el filtrado de contenidos indeseables de la web (recursos de contenido erótico, extremista o violento); activar la función de «búsqueda segura» en la mayoría de los sistemas de búsqueda; evitar que el niño visite determinados sitios web o grupos para adultos en las redes sociales; prohibir el envío de cualquier tipo de dato personal en las redes sociales y mensajería instantánea; y bloquear los sitios phishing y pornográficos, además de proteger contra el spam.

El Control Parental protege a los niños frente a contenidos no apropiados y es una de las herramientas fundamentales que deben tener las soluciones de seguridad en nuestros ordenadores domésticos.

10 normas que pactar con los hijos ante el uso de tabletas, smartphones y otros dispositivos móviles

Los regalos navideños y rebajas convierten estas fechas en el momento en que más niños se inician en el uso de smartphones, tablets y demás tecnología. Pactar entre adultos y menores las condiciones de uso de esa tecnología desde el principio y conocer y explicar las normas de seguridad a los niños son las claves para evitar problemas. Los especialistas de la Policía han elaborado diez pautas para padres e hijos para un buen uso de la tecnología por parte de los menores.

Los agentes del equipo de Redes Sociales de la Policía y los responsables del Plan Director (Programa de seguridad, información y concienciación a los más jóvenes por parte de la Policía Nacional) han preparado 10 recomendaciones ante estas fechas que son el momento cumbre en ventas de smartphones, tablets, ordenadores, cámaras y demás artículos tecnológicos, y que supone en muchos casos la iniciación de los niños en la disponibilidad de utilidades avanzadas y sencillas que, mal utilizadas, pueden entrañar riesgos para la seguridad de los usuarios más pequeños, así como otros problemas.

Diez «mandamientos» para un uso seguro de la tecnología por menores

El nuevo gadget es un regalo, pero no es un juguete . Su puesta en marcha requiere conocer no sólo cómo funciona y sus muchas posibilidades sino los riesgos de un mal uso, sobre todo, para la seguridad. Es recomendable que ese proceso de aprendizaje- descubrimiento se haga conjuntamente, simultáneo, padres e hijos.

. Su puesta en marcha requiere conocer no sólo cómo funciona y sus muchas posibilidades sino los riesgos de un mal uso, sobre todo, para la seguridad. Es recomendable que ese proceso de aprendizaje- descubrimiento se haga conjuntamente, simultáneo, padres e hijos. El menor debería tener claro dónde, cómo y cuándo puede –o es oportuno- utilizar su nuevo equipo y protegerlo de posibles extravíos y accesos indeseados. Si lo va a llevar consigo fuera del domicilio, dependerá de su edad, circunstancias del momento o compañía adulta, entorno… De igual forma, debe anotar datos identificativos del aparato y bloquear su uso con una clave que solo deberían conocer él… y sus tutores o adulto que le acompañe en su introducción a la tecnología.

y protegerlo de posibles extravíos y accesos indeseados. Si lo va a llevar consigo fuera del domicilio, dependerá de su edad, circunstancias del momento o compañía adulta, entorno… De igual forma, debe anotar datos identificativos del aparato y bloquear su uso con una clave que solo deberían conocer él… y sus tutores o adulto que le acompañe en su introducción a la tecnología. Lo mejor es que desde el principio se acuerden entre ambas partes (menores/adultos) unas normas de uso , en base a unos criterios de seguridad y racionalidad (que sea adecuado por el entorno y el saber estar) que, cuanto más mayores sean, más se razonarán y consensuarán con ellos, con mayor libertad e intimidad. Cada cosa en su momento o a una edad…

, en base a unos criterios de seguridad y racionalidad (que sea adecuado por el entorno y el saber estar) que, cuanto más mayores sean, más se razonarán y consensuarán con ellos, con mayor libertad e intimidad. Cada cosa en su momento o a una edad… Los adultos deberían saber y elegir las distintas opciones de la operadora, así como las aplicaciones, programas y servicios que se instalan o contratan y las condiciones de las mismas . Saber la utilidad y contenido de las mismas, para así intuir los riesgos que se asumen. Si los mayores lo desconocen, siempre pueden preguntar a otros que entiendan más de tecnología o en tiendas.

. Saber la utilidad y contenido de las mismas, para así intuir los riesgos que se asumen. Si los mayores lo desconocen, siempre pueden preguntar a otros que entiendan más de tecnología o en tiendas. Cuanto menor es el nuevo usuario, mayor supervisión, acompañamiento y concienciación necesitará del uso que hace del smartphone, tablet, ordenador, consola, cámara… de para qué lo usa, con quién, qué información se intercambia… Un buen criterio para que el menor sepa si usa esa tecnología de forma adecuada o no es que si lo viera una prima o tía suya de 25-30 años, no le escandalizara o preocupara.

del uso que hace del smartphone, tablet, ordenador, consola, cámara… de para qué lo usa, con quién, qué información se intercambia… Un buen criterio para que el menor sepa si usa esa tecnología de forma adecuada o no es que si lo viera una prima o tía suya de 25-30 años, no le escandalizara o preocupara. En el caso de los más pequeños, los padres pueden instalar programas que filtren el acceso a webs y contenido inapropiado o peligroso , así como que faciliten el control parental. De igual forma, es recomendable dejarse asesorar por los profesionales de centros educativos y por los agentes de la Policía Nacional que imparten formación sobre seguridad en más de 5.000 colegios de toda España. En caso de duda o necesidad, el menor debería tener adultos de confianza a los que consultar (entorno familiar o escolar) y, en caso serio, siempre se puede contactar con los agentes de la Policía, en cualquier comisaría, en alguna de las charlas en centros docentes, en el 091 o por email, de forma directa y discreta, en plancontigo@mir.es

, así como que faciliten el control parental. De igual forma, es recomendable dejarse asesorar por los profesionales de centros educativos y por los agentes de la Policía Nacional que imparten formación sobre seguridad en más de 5.000 colegios de toda España. En caso de duda o necesidad, el menor debería tener adultos de confianza a los que consultar (entorno familiar o escolar) y, en caso serio, siempre se puede contactar con los agentes de la Policía, en cualquier comisaría, en alguna de las charlas en centros docentes, en el 091 o por email, de forma directa y discreta, en plancontigo@mir.es Si es aún es muy pequeño, el nuevo usuario debe asumir que sus tutores tengan acceso global al contenido y uso del móvil, tablet u ordenador. Además, se ha de procurar que lo usen en espacios públicos o abiertos de la casa, fácilmente accesibles a los mayores, que deben supervisar o acompañar de forma continuada a los niños e ir cediendo libertad o intimidad según se va creciendo y adquiriendo responsabilidad y consciencia de los riesgos.

y uso del móvil, tablet u ordenador. Además, se ha de procurar que lo usen en espacios públicos o abiertos de la casa, fácilmente accesibles a los mayores, que deben supervisar o acompañar de forma continuada a los niños e ir cediendo libertad o intimidad según se va creciendo y adquiriendo responsabilidad y consciencia de los riesgos. El menor debe conocer no sólo los riesgos que puede encontrarse al utilizar su nuevo equipo , sino también asumir que debe ser responsable y respetuoso al relacionarse con el resto, así como en la convivencia con sus conocidos… (si es aún pequeño, sólo debería interrelacionarse con estos). Cualquier ataque, humillación, chantaje o broma muy pesada –EL CIBERACOSO- a otra persona es intolerable y puede llegar a ser delito.

, sino también asumir que debe ser responsable y respetuoso al relacionarse con el resto, así como en la convivencia con sus conocidos… (si es aún pequeño, sólo debería interrelacionarse con estos). Cualquier ataque, humillación, chantaje o broma muy pesada –EL CIBERACOSO- a otra persona es intolerable y puede llegar a ser delito. Es muy importante acordar y razonar con el menor unas normas racionales y respetuosas hacia todos sobre hacer fotos y vídeos, compartir con otras personas sus imágenes y, por supuesto, la no distribución de aquellas que sean de otros sin su autorización o que puedan perjudicar irreversiblemente la imagen de cualquiera . No solo explicar que se puede incurrir en DELITO (como con el sexting), sino la importancia del RESPETO al resto (no hagas a los demás lo que no te gustaría sufrir).

. No solo explicar que se puede incurrir en DELITO (como con el sexting), sino la importancia del RESPETO al resto (no hagas a los demás lo que no te gustaría sufrir). Al menor debemos alertarle sobre los riesgos de fraude o condiciones que se asumen –de forma consciente o no- al facilitar sus datos a personas o compañías, contratar servicios y comprar online, así como enseñarle las pautas de seguridad fundamentales en el comercio electrónico, ya sea con empresas o entre particulares. También debemos alertarle del malware (virus, troyanos) y spam que se encontrará en la navegación y de las técnicas de ingeniería social existentes para engañar al internauta.

España, líder europeo en el uso de smartphones

España es el líder del viejo continente en penetración de smartphones entre los ciudadanos, con un índice que supera el 63% (63 de cada 100 ciudadanos dispone de un teléfono inteligente, con todas las utilidades y capacidades que esto supone) y un crecimiento anual de casi 15 puntos porcentuales, según un reciente estudio de la tecnológica internacional Comscore.

En España hay más de 20 millones de usuarios de estos teléfonos de altas prestaciones, la inmensa mayoría bajo los sistemas operativos Android e Ios (Apple).

Además, uno de cada cuatro españoles (unos 12 millones) utiliza aplicaciones a diario en sus smartphones, tablets, ordenadores y televisores conectados, con un parque de 2,2 millones de tablets que está aumentando vertiginosamente y 1,5 millones de televisores interconectados. Los españoles descargan cada día 2.700.000 aplicaciones en sus dispositivos, casi el doble que el año pasado, según un informe de la plataforma The App Date.

Entre las capas de población con una mayor penetración de estos dispositivos están los más jóvenes, así como en un uso intensivo de las mismas y mayor tiempo de navegación diario.

Según los datos de la compañía especializada en tecnología móvil Flurry, solo el día de Navidad se activaron 17,4 millones dispositivos móviles en todo el mundo. La última semana de 2012 se estrenaron 50 millones de smartphones en todo el mundo. En esos siete días, los usuarios descargaron 1.700 millones de aplicaciones en sus smartphones y tablets.

Consejos para controlar el acceso a Internet de los hijos

Acaba el curso escolar e Internet ocupa buena parte del tiempo de ocio de los jóvenes. Ya sea desde casa o lugares públicos (cibercafés, colegios, bibliotecas…), casi el cien por cien de los jóvenes están conectados a Internet. Pero la red puede no ser el mejor patio de colegio y se hace imprescindible supervisar los movimientos de los hijos en la Red. El control parental es la forma más sencilla de hacerlo.

El 96% de los jóvenes usa Internet y el 71% de los menores de 10 años tiene conexión en su propia casa, según se recoge en la revista Juventud y nuevos medios de comunicación, publicada por el Instituto de la Juventud (INJUVE). ¿Pero sabemos realmente cuántas horas pasan nuestros jóvenes conectados a Internet? ¿Están de verdad buscando información para un trabajo escolar o chateando, compartiendo experiencias en alguna red social o consultando información inapropiada a su edad? Lamentablemente, Internet no está exento de peligros y los niños pueden ser un objetivo fácil de estafadores y timadores online por lo que es muy recomendable que los padres supervisen sus movimientos en la Red. Más ahora, cuando con el fin de curso y el comienzo de las vacaciones de verano se multiplican las horas que los menores pasan conectados a la Red.

«Les ponemos el cinturón de seguridad cuando vamos de viaje, les enseñamos a cruzar la calle y cuidamos que no tengan accidentes domésticos en la cocina… Sin embargo hay peligros que por menos evidentes pasan desapercibidos para muchos padres y, en algunas ocasiones, Internet es quizás el mejor ejemplo », afirma Jorge de Miguel, Country Manager de G Data Software en España.

«Se da la circunstancia de que en lo relativo a Internet son los hijos los que en muchas ocasiones van por delante de los padres… sin embargo eso no significa que sepan distinguir un engaño y tienden a creerse al pie la letra todo lo que ven en pantalla. Participan en chats, redes sociales o acceden a todo tipo de contenidos sin que seamos conscientes de cuál es realmente el «tipo de Internet» que están consumiendo», afirma Jorge Martínez, profesor de informática del Colegio Público José Calvo Sotelo de Madrid.

«Las redes sociales y los juegos online, dos de los pasatiempos que ocupan buena parte del ocio digital de los adolescentes, están desde hace meses en el punto de mira de los ciberdelincuentes, que, en demasiadas ocasiones cuentan con la «colaboración» de aquellos jóvenes usuarios que facilitan sin preocupación sus datos personales», advierte de Miguel.

El control parental

La manera más sencilla y cómoda de saber cómo utilizan los más pequeños Internet es el control parental, incluida en los paquetes de seguridad antivirus. Sin embargo, en el último estudio (feb 2010) «Navegantes en la Red» de AIMC (Asociación para la investigación de medios de comunicación) se señala que el 63% de los encuestados (10.666 con hijos menores de 14 años) no utilizan ni control parental ni ningún otro tipo de control o filtro web.

Cinco funciones básicas del control parental:

· Controla los tiempos que los más pequeños pasan conectados a Internet y usando el ordenador, con independencia de que se acceda o no a la Red.

· Establece horas de uso y franjas horarias adaptadas a las conveniencias de cada familia.

· Bloquea contenidos inapropiados y sitios web relacionados con violencia, sexo, drogas, apuestas online, etc. y todos aquellos que los padres consideren que puedan ser perjudiciales

· Establece listas seguras de contenidos permitidos y recomendables.

· Registra infracciones e intentos de uso no permitidos por los padres

10 consejos para que los padres supervisen la navegación de los menores:

· Utilice el control parental. Es una manera fácil y sencilla de supervisar el uso de Internet por parte de los menores. Está incluido en muchos de los paquetes de seguridad antivirus del mercado.

· Fije unos horarios racionales de uso de Internet para sus hijos

· No todo es lo que parece. Ninguna información, anuncio, etc. tiene que ser cierta sólo porque aparezca en la pantalla del ordenador. Hágaselo saber a los más pequeños.

· Enseñe a sus hijos a identificar correos electrónicos que contengan spam (anuncios y correo no deseado), phising (estafas bancarias) y estafas online (premios suculentos, peticiones de ayuda a cambio de importantes sumas de dinero, regalos de desconocidos…) y a desconfiar de aquellos «amigos digitales» que no conocen en el mundo real.

· Advierta a sus hijos de la importancia de dar datos personales a terceros y ayúdeles a pensar dos veces la conveniencia de compartir fotos en la Red.

· Comparta con sus hijos esta regla de oro: Si hay algo que no quiere que sea público, no lo «suba» nunca a Internet.

· Ayude a sus hijos a manejar los niveles de privacidad de las redes sociales en las que participa, juegos online, chats, etc.

· Enseñe a sus hijos a utilizar contraseñas seguras (esto es, alfanuméricas). Es importante no utilizar información personal (cumpleaños, nombres propios, DNI, teléfonos…) Asimismo, es recomendable no usar aplicaciones que requieran contraseñas en ordenadores públicos (cibercafés, hoteles o bibliotecas, por ejemplo).

· Si los niños son muy pequeños, situar el ordenador en el salón y no en su dormitorio ayuda a supervisar el uso que hacen de Internet de forma muy sencilla.

· Tome todas estas precauciones y supervise el uso que hacen sus hijos de Internet… pero sea cuidadoso y evite convertirse en un «espía» para su hijo.

Uno de cada tres niños menores de 5 años ya usa Internet

Los niños de 3 y 4 años ya utilizan el ratón sin mirarlo, entendiendo de forma abstracta que dicho aparato se va a visualizar en la pantalla. El vertiginoso auge de internet en los últimos años está modificando los tradicionales patrones de conducta tanto en adultos como en niños. El potencial de la red es tal, que su uso comienza a extenderse entre los menores de corta edad, de incluso entre 3 y 4 años. De hecho, según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (España), un 30% de los niños menores de 5 años usa internet.

También lo hacen un 60% de entre 8 y 13 años y un 75% de los adolescentes de entre 15 y 17 años, según ha explicado el doctor Ariel Melamud, responsable de Redes Sociales de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE), y que ha participado en el 61º Congreso Nacional que la Asociación Española de Pediatría (AEP) celebrada estos días en Granada.

La principal consecuencia de esta temprana incursión en el mundo online es la modificación de conductas evolutivas no vistas anteriormente. A modo de ejemplo, tal como señala el doctor Melamud, «los niños de 3 y 4 años utilizan el ratón sin mirarlo, entendiendo de forma abstracta que dicho aparato se va a visualizar en la pantalla. Ese concepto está muy por encima de lo que ellos pueden entender a tan corta edad».

Las recomendaciones establecidas por los profesionales para limitar y vigilar el abuso del uso de internet entre los menores varían en función de la edad. Así, en la etapa inicial, de 2 a 4 años, la actividad en línea implica en la mayor parte de los casos a los padres para actividades como mirar fotos o utilizar la cámara web. «Los niños a esta edad tienen una capacidad de atención limitada para las actividades en línea, pero las imágenes pueden estimular su imaginación e incorporarse a sus experiencias», comenta este experto.

A partir de 5 años

A los cinco años, los niños comienzan a querer explorar la red por sí solos y en este caso, los especialistas recomiendan que los padres orienten a sus hijos para que naveguen de forma segura por internet ya que comienzan a utilizarla ellos mismos.

Por su parte, durante la etapa considerada de preadolescencia, entre 9 y 12 años, el ansia por conocerlo todo y estar al tanto de las novedades en la web provoca que los niños de estas edades utilicen internet en busca de información para proyectos escolares, pero también para descargar música, comunicarse por el correo electrónico o jugar en línea. Además, las redes sociales se convierten en el método preferido para comunicarse con los amigos.

Conexión diaria

En cuanto a la frecuencia de conexión, casi la mitad de los menores internautas se conecta a diario (48%); otro 26,5% lo hace varias veces por semana; un 14,5% navega una vez por semana y el 10,5% restante, con menor frecuencia. Sin embargo, a pesar de la elevada frecuencia de conexión, se trata de períodos de conexión cortos. Según los últimos datos recogidos por el Defensor del Menor, prácticamente las tres cuartas partes de los usuarios jóvenes, se conecta menos de 5 horas semanales (un 33,3 % se conecta menos de dos horas semanales y otro 32% entre 2 y 5 horas). Un 19,5% navega entre 5 y 10 horas, y un 15% lo hace más de 10 horas a la semana. Las horas de conexión aumentan con la edad. En una primera etapa, los más pequeños tienen un contacto esporádico de menos de 2 horas semanales, siendo los pre-adolescentes quienes realizan un uso más intensivo de la Red, alcanzando las 5 horas a la semana.

Reglas de los padres

Los pediatras, en este sentido, deben jugar un papel importante para hacer entender que las comunicaciones virtuales no preparan al niño para las relaciones interpersonales reales. Se recomienda que los padres dediquen tiempo para ayudar al niño a explorar. Asimismo, se propone que se establezcan reglas claras sobre el uso de la red y las consecuencias de romper esas reglas.

«Ayudar a los adolescentes con la seguridad en línea resulta bastante complicado porque normalmente saben más que sus padres sobre el software de internet», reconoce el doctor Melamud. Por este motivo, es importante que los progenitores adopten un papel activo para guiar el uso de internet de los niños y establezcan un cumplimiento estricto de las normas de seguridad en línea y unas revisiones frecuentes de los informes de actividad online de los niños.

«Hasta ahora -explica este experto-, los padres no se dan cuenta de que el mismo nivel de supervisión que asumen para que no abran la puerta o hablen con desconocidos deben utilizarlo cuando los hijos se conecten a internet. De hecho, todavía existe un alto número de niños que no son supervisados nunca por un adulto de forma directa». Los pediatras inciden en que es fundamental que los padres sean responsables y que controlen a los niños en el uso de las nuevas tecnologías y para eso deben involucrarse con responsabilidad en el cuidado de sus hijos. «Observar lo que los niños hacen en internet nos permitirá tomar medidas ante situaciones peligrosas antes de que éstas ocurran», sentencia el doctor Melamud.

Hijos, internet y redes sociales: consejos para que los padres les eduquen

Padres de todo el mundo tienen preocupaciones comunes sobre el uso creciente que sus hijos hacen de la tecnología, como por ejemplo cuando navegan por los contenidos de Internet o comparten aspectos de su vida en las redes sociales. La empresa de seguridad en la red Trend Micro ha presentado los resultados del «Estudio Global de Seguridad y Uso de la Tecnología de Consumo».

La investigación, que se ha llevado a cabo en siete países, incluyendo Australia, Brasil, Francia, India, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, ha contado con la participación de 1.419 padres, a quienes se preguntaba acerca de cómo sus hijos acceden a Internet y los pasos que dan para protegerles y educarles sobre la seguridad online. A continuación te presentamos las conclusiones del informe:

En general, la encuesta revela que a pesar de que los padres de todo el mundo están preocupados por el impacto de la tecnología en sus hijos, dan la bienvenida a lo que este nuevo paradigma puede ofrecer, lo que permite a sus hijos privilegios como el de ser propietario de un smartphone y utilizar las redes sociales a edades tempranas. Comprendiendo los riesgos que esto implica, los padres que han participado en el estudio afirman que están tomando cartas en el asunto y teniendo un papel activo a la hora de proporcionar orientación y supervisión del uso que hacen sus hijos de Internet y de las tecnologías.

Actitudes hacia la Seguridad en Internet:

La mayoría de los padres están de acuerdo y comparten las preocupaciones sobre el uso cada vez mayor que sus hijos hacen de Internet. Sin embargo, el grado de preocupación sí varía entre unos países y otros. Así, el 56% de los padres encuestados en el Reino Unido creen que Internet es seguro para sus hijos comparado con sólo el 12% de los padres en Japón. Los niños japoneses también son menos propensos a visitar sitios de redes sociales -sólo el 12% de los padres japoneses que han participado en el estudio afirmó que sus hijos tienen una cuenta en alguna red social frente al 63% de los padres en Brasil.

La mayoría (73%) de los padres cuyo hijos tienen una cuenta en sites de redes sociales indicó que la privacidad online de sus hijo en estas es importante, particularmente en EE.UU. (85%), Reino Unido (83%) y Australia (81%).

Más de la mitad de los padres cuyos hijos utilizan las redes sociales están preocupados «con frecuencia» o «todo el tiempo» por la privacidad de sus hijos en estos sitios. En Brasil, especialmente, un tercio de los padres se preocupan por la privacidad de sus hijos en las redes sociales «constantemente».

Uso de Redes Sociales

Casi la mitad de los padres encuestados confirma que sus hijos poseen cuentas en sitios de redes sociales (SNS) que requieren una edad mínima de 13 años, pero la media de edad de los menores que utilizan estos sitios es de 12 años.

Los niños en Brasil empiezan a formar parte de las redes sociales a una edad más temprana que la mayoría de otros países, siendo la media de edad los 9 años.

El 76% de los padres que han participado en la investigación afirma que son amigos de sus hijos en las redes sociales y cerca de dos tercios de los mismos monitorizan el uso que sus hijos hacen de las SNS al menos una vez a la semana.

Más de la mitad de los padres (51%) encuestados cree que sus hijos actúan de una manera responsable en los sitios de redes sociales. De los padres entrevistados en EE.UU., el 67% cree que su hijo actúa con responsabilidad cuando se trata de compartir información personal.

Seguridad móvil y uso de los smartphones

Mientras que el estudio pregunta a los padres sobre los smartphones y sus hijos, muchos menos de los encuestados había comprado dichos dispositivos para sus hijos.

A nivel global, alrededor del 17% de los padres ha comprado un smartphone para sus hijos. Este porcentaje es mayor en Brasil, con un 27% y mejor en Japón, con un 5%.

La edad media a la que un niño recibe un smartphone es de 13 años.

A nivel mundial, los padres no son espectadores pasivos y están aplicando reglas en el hogar respecto al uso de smartphones: el 86% de los encuestados ha orientado a sus hijos sobre el uso responsable del teléfono. En Brasil, un 90% de los padres que compró un smartphone a sus hijos indicó que han dado una guía de orientación infantil sobre cómo utilizar su teléfono de forma apropiada.

En términos globales, alrededor del 27% de los padres encuestados indicó que estarían dispuestos a adquirir aplicaciones de seguridad para smartphones con el fin de guiar a sus hijos en el uso adecuado de estos.

Consejos para los padres en la educación de sus hijos

Para los padres que no estén preparados para hacer frente al uso que sus hijos hacen de la tecnología, existen diversas alternativas con las que pueden ponerse al día. Lynette Owens, directora de Trend Micro Internet Safety for Kids and Families (ISKF), ofrece varios consejos para mantener a los niños seguros cuando están conectados online:

– Ayude a su hijo para que se conecte a sitios que sean apropiados a su edad.

– Si es posible, asegúrese de que sus hijos utilizan contraseñas seguras y herramientas que refuercen la privacidad y que, al mismo tiempo, también les permiten flexibilidad.

– Pídales que sólo compartan la información que sea absolutamente necesaria en cualquier sitio o servicio online, y que pregunten antes en caso de no estar seguros.

– Aconséjeles que se conecten con aquellas personas que ya conocen o que tienen la certeza de que son de fiar.

Ínsteles a tratar a los demás con respeto y que nunca publiquen o compartan nada que no les importara que fuera ampliamente compartido.

– Enséñeles a desconfiar de cualquier oferta que parezca demasiado buena para ser real. Dígales que confíen en su instinto si algo parece sospechoso y que le mantenga informado sobre ello.

– Considere la posibilidad de no permitir a su hijo utilizar servicios de geo-localización, que transmiten automáticamente su localización física al resto, a menos que sea absolutamente necesario.

– Tenga siempre instalado un software de seguridad de reputación que esté actualizado en cada dispositivo que utilice para conectarse a Internet o a sitios de redes sociales. Los cibercriminales, en su mayor parte, serán incapaces de hacerle daño porque un buen software o servicio de seguridad conocerá los links y sites que son maliciosos y no permitirá que los visite.

La responsabilidad de los padres ante los actos que cometan sus hijos también se aplica en Internet o las redes sociales

Durante el tiempo que los menores pasan conectados a Internet pueden ser víctimas de los riesgos propios de estos entornos cibernéticos: contenidos inapropiados, técnicas agresivas de publicidad y vulneración de la privacidad, pero también acoso o extorsión. Por ejemplo, padres y madres saben que sus hijos e hijas menores están registrados en alguna red social, pero lo que no saben es que ellos son los únicos responsables, tanto de su protección y cuidado como de las actuaciones de sus hijos e hijas en Internet. Los menores de 18 años quedan al cuidado de padres y/o madres, no sólo en la vida real, sino también en la vida que los jóvenes desarrollan en Internet.

La Asociación General de Consumidores, Asgeco Confederación recuerda que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, obliga a que para el tratamiento de datos de menores de 14 años debe existir una autorización expresa del padre o madre, no sólo en lo relativo a las redes sociales, sino para cualquier actuación que requiera un registro de datos personales.

Asgeco recomienda a los progenitores aprovechar los sistemas de «control parental» instalados por defecto en los terminales electrónicos (televisiones, ordenadores, teléfonos móviles, consolas, tabletas informáticas, etc.). Estas herramientas les permiten controlar el acceso de los menores a determinadas páginas web o canales interactivos de televisión. El bloqueo puede establecerse de diversas formas. El etiquetado de páginas, el bloqueo por tiempo de navegación o el bloqueo por palabras son algunas de las herramientas de que disponemos para garantizar un aprovechamiento seguro de la tecnología por parte de nuestros hijos e hijas menores.

Estas herramientas de control parental no ofrecen una garantía del 100%, ni tampoco son los únicos medios: la educación, el diálogo y la concienciación de los consumidores más jóvenes es la forma más efectiva de prevenir este tipo de prácticas. En un estudio del Observatorio de la Seguridad de la Información , el 92,8% de los encuestados consideran haber informado a sus hijos/as sobre «las amenazas que existen en Internet«, y el 93,3% han advertido a sus hijos/as de «los problemas de facilitar datos personales» propios o de personas cercanas a él o ella, como sus familiares.

Según el mismo estudio, un 86,9% de los padres y madres declaran: «Le he pedido que me informe de cualquier conducta o contacto que le resulte incómodo o sospechoso». Asgeco Confederación anima a los padres y madres a mantener una relación de confianza sobre este tema y asegurarles que les apoyarán si se sienten víctimas de ciertos comportamientos denunciables, y que los denunciarán ante las autoridades competentes (Grupo de Protección al Menor en el Uso de las Nuevas Tecnologías de la Dirección General de la Policía o Departamento de Delitos contra las Personas de la Policía Judicial de la Guardia Civil).

Asgeco Confederación hace saber a los padres y madres que los Códigos de Conducta de las redes sociales en España prohíben expresamente que los menores de 14 años tengan un perfil en cualquier red social y ofrecen una manera sencilla de denunciar esta situación para cerrar un perfil: facebook , tuenti (privacidad@tuenti.com) y twitter (privacy@twitter.com ).

Consejos que los padres y madres pueden ofrecer a sus hijos e hijas:

– Tener cuidado con la información que proporcionan;

– Ajustar la configuración de privacidad de su cuenta de modo que sólo los amigos y amigas aprobadas accedan a sus datos;

– Utilizar un alias en lugar de un nombre real; también se recomienda que pongan una imagen gráfica o de su grupo favorito, para que los invitados extraños no tengan manera alguna de acceder a una imagen de ellos/as.

– Ser responsable con los comentarios que ponen, así como las imágenes que suben, e insistir en que no es una buena idea comentar constantemente a dónde van, qué están haciendo, etc.;

– No aceptar a todo el mundo como amigo o amiga en sus redes sociales;

– Ante todo, si creemos que hay algo que les está haciendo sentir mal, apórtales suficiente confianza para que te lo cuenten y así poder ayudarlos.

Hay relación directa entre el comportamiento de los padres en el hogar y los hábitos de sus hijos en Internet

Los padres con un comportamiento verbal agresivo hacen ciber-acosadores a sus hijos, según una encuesta realizada a 2.300 padres por Bitdefender, empresa de soluciones antivirus. Los resultados muestran una relación directa entre el comportamiento de los padres en el hogar y los hábitos de los hijos en Internet cuando se trata de la agresividad. Un comportamiento calmado y conciliador de los padres fomentará el mismo tipo de comportamiento en sus hijos, mientras que el lenguaje violento conduce a hábitos no deseados en Internet, como el cyberbullying, que es una de las peores amenazas para los niños en Internet.

La investigación, que se realizó se realizó entre los meses de julio a septiembre con participantes de EEUU, Reino Unido, Alemania, Rumanía, España, Italia, Brasil, Holanda, Francia y Austria, se ha basado en dos encuestas: una con 1.800 padres seleccionados al azar (con hijos de 7 a 18 años), y otro con 500 padres observados durante un día en su entorno familiar. Durante la 1ª fase de la investigación los 1800 adultos fueron entrevistados acerca de los hábitos de uso de Internet de sus hijos, en especial los relacionados con el cyberbullying y la interacción con sus amistades virtuales. Para la 2ª fase, no invasiva sólo de observación, los 500 padres fueron observados en su conducta familiar durante un día, y luego se les preguntó sobre las interacciones de sus hijos en Internet.

Gracias a los resultados obtenidos en esta investigación, además de conocer la relación directa entre la agresividad de los padres y el cyberbullying, se han presentado otros datos como que el 82% de los encuestados dijo que sus hijos habían sido expuestos al cyberbullying, incluyendo insultos, amenazas o a que se divulgaran sus fotos sin su consentimiento. Casi el mismo porcentaje de padres reconoció haber conocido sólo a algunos de los amigos virtuales de sus hijos. Además, el 28% de los adolescentes dijeron a sus padres que compartieron información personal en Internet, tales como contraseñas y otros datos sensibles; como el intercambio de información sensible aumenta, también lo hace la frecuencia del cyberbullying.

Los 5 ataques más comunes en el cyberbullying

La investigación realizada por Bitdefender también revela el top five de los ataques de cyberbulling a los que los niños están expuestos: propagación de rumores (93%), burlas (83%), insultos (75%), amenazas (63%), y compartir fotos sin permiso (58%).

«El cyberbullying sigue siendo una amenaza real que perjudica a los niños en múltiples entornos como son el correo electrónico, el teléfono móvil, las redes sociales, la mensajería instantánea, las páginas web o los blogs» afirma la Dra. Sabina Dactu, investigadora de Bitdefender. «Ya sean víctimas o acosadores, los jóvenes se ven muy afectados por el cyberbullying, y en algunos casos pueden llegar a requerir apoyo especializado para recuperarse de las consecuencias psicológicas»

Durante el primer estudio se probó si existía relación entre diferentes casuísticas como:

– El tiempo invertido en Internet contra la exposición a un comportamiento agresivo, la cantidad de spam, el número de malware recibido a través de correos no deseados, etc.

– Compartir información personal y sensible con otros contra la frecuencia de los actos de hostigamientos, recibir spam y correos electrónicos infectados.

– El tiempo que se pasa en Internet contra el envío de archivos infectados y adoptar un lenguaje agresivo

– Estar expuesto a un comportamiento violento en Internet frente al envío de malware, mentir y pretender ser otra persona.

Y estudiar otras acciones como los niños que son víctimas de actos de cyberbullying o los niños que son los acosadores en acciones de cyberbullying, en el que adoptan un comportamiento agresivo en Internet.

Mientras en la segunda encuesta, realizada a 500 personas, se trató de indicar el espectro de comportamiento paternal (las diferencias existentes de ser verbalmente agresivo con sus hijos a un comportamiento tranquilo y conciliador) y analizar las acciones de los padres relacionadas con los hábitos de sus hijos en Internet.

Los padres aprenden a usar Tuenti para entender la vida digital de sus hijos

Los padres y madres de alumnos del Colegio Calasanz de Vitoria-gasteiz se han adentrado en la vida digital de sus hijos a través del curso «Uso Seguro y Saludable de Internet y Redes Sociales» en el que han aprendido sus hábitos y usos más comunes en Internet, los peligros que entrañan, y las posibilidades y funcionamiento de Tuenti, una de las redes sociales con mayor penetración entre los menores.

Estas jornadas teórico-prácticas, organizadas por el AMPA del colegio Calasanz y PantallasAmigas, han tenido lugar los días 14, 16 y 21 de diciembre. Este proyecto, dirigido a padres y madres de alumnos de los cursos 5º y 6º de Primaria, y 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, pretende sensibilizar a las familias sobre el uso que hacen sus hijos de Internet y redes sociales con el fin de evitar retos y amenazas, así como fomentar la educación y aprendizaje a través de las múltiples posibilidades que ofrece la red.

En opinión de Jorge Flores, director general y fundador de PantallasAmigas, «los padres deben asumir la importancia que supone el entorno digital en la vida de sus hijos e implicarse con ellos. Acercarse a las nuevas tecnologías les ayudará a comprender y compartir mejor su actividad en las redes sociales y demás plataformas online, y les otorgará la confianza suficiente para que sus hijos les pidan ayuda si tienen algún problema en la Red. Es importante que los adultos conozcan, para luego llegar a compartir con los adolescentes, el nuevo marco digital «.

Contenidos nocivos, engaños de tipo económico, pérdida de privacidad, y ciberacoso (grooming o ciberbullying) son algunos de las amenazas a las que se enfrentan los menores en Internet. Dichos riesgos se trataron en la primera clase teórica del día 14, así como los factores que los posibilitan y aceleran y la responsabilidad ante la Ley. El segundo día padres y madres iniciaron su relación con las redes sociales y recibieron consejos para su uso seguro, así como la labor de prevención. Y por último, este miércoles se han puesto delante de los ordenadores para conocer el uso de la red social Tuenti, su interface y conceptos básicos, opciones de privacidad y utilidades más comunes.

Un estudio de la Universidad de Burgos sobre el uso del tiempo de los adolescentes burgaleses muestra un perfil diferente del usuario de redes sociales en estas edades del que se tiene preconcebido. Lejos de encerrarse en su habitación enganchados a su portátil, una investigación realizada con estudiantes de cuarto de la ESO y los dos cursos de Bachillerato muestra que los usuarios de estas edades con cuenta con Facebook y Tuenti realizan más actividades extraescolares que el resto. El trabajo de investigación incluyó encuestas a 549 alumnos de tres institutos, un centro público, otro concertado, y otro del entorno rural de la provincia de Burgos.

El estudio por el momento no ha concluido y sus responsables quieren analizar ahora si el tiempo que se dedica a las redes sociales «se resta de otras actividades, como por ejemplo, el estudio», dice la alumna de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Burgos, Patricia González Espinosa, que ha participado en el proyecto. La investigación contó con la coordinación del profesor Ignacio Fontaneda, del Grupo de investigación iGR (Ingeniería y Gestión Responsable), del Área de Organización de Empresas, y ha sido financiada a través de una beca de la Junta de Castilla y León.

A partir de encuestas, la Universidad de Burgos ha analizado el impacto que tienen las redes sociales en las vidas de estos jóvenes, en su rendimiento académico y si realmente el uso de estas redes supone una pérdida de tiempo, como creen muchas personas, o por el contrario ejercen en los jóvenes una influencia positiva. La estudiante y el profesor Fontaneda concluyen que el uso de las redes sociales puede influir positivamente en la conducta de los jóvenes, siempre y cuando se haga de forma controlada. «Una de las conclusiones del estudio es que los adolescentes con cuenta en redes sociales realizan más actividades extraescolares que el resto», dice González.

Además de convertirse en una prolongación de su vida social, estas redes les ayudarán en un futuro no sólo a mantener sus relaciones personales sino que también les servirán a la hora de encontrar trabajo, pues en la actualidad se han convertido en una importante herramienta para establecer contactos profesionales, creen estos investigadores.

En los cuestionarios se observa que el 71’5% de los adolescentes burgaleses son usuarios de Tuenti, y el 39% dispone además de una cuenta en Facebook. También hay usuarios de otras redes, siendo una minoría (5%) los que no tienen cuenta en ninguna de ellas. Los porcentajes son similares entre chicos y chicas. También se estudió el tiempo de exposición a estos espacios virtuales. En el estudio de la Universidad de Burgos la media está en 1 hora y 10 minutos en días laborables, mientras que en fin de semana este tiempo aumenta a 1 hora 47 minutos. En ambos casos, las chicas pasan un cuarto de hora más conectadas que los chicos. «Estos datos son parecidos a los tomados en otros estudios en España, como los realizados en las universidades de Barcelona y Valencia», añade Patricia González.

A este respecto, la MacArthur Foundation concluye que el tiempo empleado por los adolescentes en redes sociales no sólo no es una pérdida de tiempo, sino que resulta valioso en términos de cultivar habilidades sociales y técnicas. La Universidad de Burgos apunta que «si bien las redes sociales pueden ser una fuente de distracción, el estudio establece que no tienen un gran impacto en las calificaciones académicas de los adolescentes; además, el uso de las mismas influye positivamente en la realización de actividades extraescolares».

A partir de la encuesta, también se han estudiado si estos emplazamientos virtuales son una forma de aumentar la sociabilidad.

Establecida una escala del 0-10 para medir esta habilidad social, la media de adolescentes burgaleses se encontraría en un 7’84, según el trabajo. Además, el estudio establece que los que están registrados en Facebook o Tuenti están por encima de la media mientras que los que no lo están se encontrarían medio punto por debajo.

700 millones de usuarios en Facebook

En la actualidad, el número total de usuarios de Facebook está cerca de superar los 700 millones en todo el mundo, ya que a comienzos del mes de junio contaba con 687 millones, según ha publicado el pasado lunes la web Inside Facebook. En España, el número de usuarios activos de la plataforma supera los 15 millones y sigue siendo la red social con mayor número de seguidores del país por delante de Tuenti, que cuenta con casi 11 millones de usuarios, según un estudio realizado por la propia compañía estadounidense.

Según el artículo «Adolescentes y redes sociales. Hábitos de uso en España» incluido en la revista Cuadernos de Información Económica, el 78% de los adolescentes españoles utilizan las redes sociales, usan ampliamente Tuenti (80 %) y lo hacen varias veces al día (39%), siendo el medio para el 80% de estos el mantener contacto con sus amigos.

Facebook y Tuenti, dos redes sociales para dos mundos diferentes

Las redes sociales también están segmentadas. Facebook es una red social para un público más adulto. Tuenti es para un público más joven.Pero, ¿Sabías que Tuenti es una red social española?¿Y que Tuenti tiene ya cerca de 11 millones de usuarios en España y que Facebook sólo la supera en 1,6 millones.

Según una auditoría realizada por la agencia en Internet ComScore, la red social Tuenti, que tiene su sede y origen en Madrid, en Junio de 2008 obtuvo 2.843.000 de visitas únicas al mes, frente a los 1.200.000 de MySpace y los 1.164.000 de Facebook. En la actualidad, a 11 de Abril del 2011, Tuenti tiene más de 10,7 millones de usuarios en España mientras que Facebook tiene 13,3 millones y MySpace 2,2 millones.

Cabe destacar que uno de los factores que han ayudado a Tuenti en sus inicios a proclamarse líder en nuestro país es la lengua. Según los usuarios de las redes sociales, el hecho que Tuenti sea una aplicación en español y una empresa española es un aspecto más que positivo para utilizar la aplicación, agregar tus amigos y establecer relaciones con los usuarios.

Facebook y MySpace, líderes en su país de origen, Estados Unidos, tomaron nota de este fenómeno local y establecieron sus propias oficinas en España. Un paso más para neutralizar el incremento de tráfico y popularidad de sus pequeños y bravos competidores.

El perfil medio de la red social Tuenti es de una mujer joven de 23 años, con estudios universitarios y que vive en una ciudad de provincia. El perfil de facebook es de una mujer mayor, de unos 25-35 años con estudios.

En conclusión, Facebook ya representa más del 25% de la población en España y Tuenti más del 20%. Estos nuevos mercados digitales son una gran oportunidad para todas las empresas que quieran dar a conocer sus productos y servicios. Es el momento de estar presente donde los usuarios interactúan.

Uno de cada tres adolescentes contacta con desconocidos a través de Internet y apenas la mitad de los padres saben si sus hijos pertenecen a alguna red social y a cuál. Son conclusiones del Segundo Estudio sobre el Nivel de Seguridad de Menores en la Red, enmarcado en la campaña www.menorenlared.es, que ha realizada Panda Security a 2.510 adultos y 2.000 menores entre enero y mayo de 2010 sobre el uso que hacen los menores de Internet.

Panda ha presentado la segunda oleada de su Estudio sobre el Nivel de Seguridad de Menores en la Red . Entre los datos más representativos, destaca el hecho de que 1 de cada 3 adolescentes confirman que han contactado con desconocidos a través de Internet, mayoritariamente en redes sociales. Sin embargo, un 30% dicen estar preocupados por este mismo hecho, ya que lo califican de actitud de riesgo. En cuanto a distribución regional, los jóvenes catalanes son los que se confiesan más atrevidos a la hora de contactar con desconocidos; los valencianos, los más precavidos.

Tanto padres como hijos perciben el contactar con gente desconocida como la principal amenaza de la Red para los jóvenes, seguido por el ser afectado por virus y por sufrir pérdidas de información de algún tipo. Las chicas son un poco más atrevidas, a la hora de aceptar contactos no conocidos (aunque la diferencia es sólo de un punto porcentual, 67% de los varones, frente al 68% de las mujeres).

Redes sociales

El 99% de los jóvenes encuestados, con edades comprendidas entre 10 y 20 años, afirman utilizar alguna de las redes sociales más populares. Por su parte, sólo el 47% de los padres tienen conocimiento de que sus hijos formen parte de estos sitios de encuentro en la Red, pero en muchos casos desconocen a cuál pertenecen o cuáles son sus perfiles.

La sensación de seguridad es generalizada, tanto para padres (el 72% afirma saber cómo estar protegido) como para niños (el 83% afirma sentirse seguro en la Red). Sólo el 44% afirma haber sido enseñado sobre cómo utilizar Internet de forma segura, lo que contrasta con las afirmaciones de los padres, que el 79% afirma haber hablado de seguridad con sus hijos.

La media de conexión a Internet de los menores es de 3 veces a la semana. Principalmente, utilizan redes sociales, aunque también le sigue de cerca el buscar información para hacer los deberes, chatear, leer información y chequear el e-mail.

Crean un sistema de alertas para padres por SMS que avisa si sus hijos están en contenido para adultos o de apuestas online

El exceso de uso de las redes sociales, el acceso a páginas pornográficas o a páginas de apuestas online son algunas de las alertas que se pueden configurar para que lleguen a través de un SMS a los padres que quieran controlar el acceso que tienen sus hijos de la red. Este servicio pionero lo ha puesto en funcionamiento www.danba.es, que alerta vía SMS por usos indebidos de la red gracias a la tecnología pionera de la operadora de SMS Lleida.net.

La extensa red de comunicación mundial de la operadora de SMS, Lleida.net, que alcanza a más de 200 países en los 5 continentes, se pone al servicio de la empresa danba para que todos los padres, estén donde estén, puedan beneficiarse de esta herramienta virtual de control parental de Internet.

De forma gradual, danba y Lleida.net, irán implantando esta herramienta virtual para los padres, fuera de España. Se ha empezado ya por Latinoamérica (Perú, Chile y Argentina, serán los primeros), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia e Italia) y EE.UU.

danba es el único control parental que ofrece un seguimiento total de la navegación realizada en Internet, apoyado por un sistema de avisos por SMS en tiempo real. El 97% de los menores españoles navega por Internet sin ningún filtro, el control del acceso a Internet por parte de los padres es totalmente necesario para evitar problemas con nuestros hijos, aconsejan desde danba.

La herramienta de danba no prohíbe el acceso a ningún tipo de página web, los menores pueden acceder a cualquier tipo de contenido, pero bajo el conocimiento de los padres, que permite conocer mejor a los hijos y educarles en un uso más correcto de la Red.

Opcionalmente los usuarios de danba podrán bloquear el acceso a páginas no recomendadas, en ese caso los menores no podrán acceder a estas, pero siguiendo la filosofía danba recibirán un aviso por sms del intento de acceso.

¿Qué hacen los niños en Internet? Consejos para ser una madre 3.0 y enseñar a los hijos cómo actuar was last modified: by

Si quieres leer más noticias como ¿Qué hacen los niños en Internet? Consejos para ser una madre 3.0 y enseñar a los hijos cómo actuar, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

Pon 5 estrellitas si quieres más artículos como este

Pon 5 estrellitas si quieres más artículos como este

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.