¿Qué números salen más veces en el sorteo de la Lotería de Navidad? Y los del Niño

En los sorteos de loterías, ¿qué números y terminaciones salen más veces que otros? Suerte o fortuna, el caso es que hay números que han sido agraciados con repartir premios en más ocasiones que otros. Así que si eres de los que piensas en cómo hacer para que me toque la lotería de Navidad aquí tienes mucha información estadística para analizar. De los más de 200 sorteos de Navidad celebrados, el primer premio conocido popularmente como ‘El Gordo’ ha correspondido en sesenta y dos ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en setenta y dos ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000 y en sesenta y siete ocasiones a terminaciones comprendidos entre el 30.001 y el 85.000. ¿Y se ha repetido un número en el Gordo alguna vez? Sí, el 15.640 en los años 1956 y 1978 y el 20.297 en los años 1903 y 2006. Correlativos han sido el 13.093 y 13.094 y el 53.452 y 53.453.

Estas terminaciones no guardan relación con los números que más se compran.

Terminaciones lotería Navidad que salen más veces

¿Qué números salen más veces? El 5 ha sido el número que más veces resultó premiado: 32 veces, pero nunca terminó en 25. Seguido del 4 con 27 ocasiones y el 6 con 26 apariciones.

La cifra final menos repetida ha sido el 1. Le siguen el 2 y el 9.

Terminaciones sin salir

No han obtenido aún el primer premio los millares siguientes: 27, 37, 39, 41, 44, 51, 62, 64, 66 a 77 y del 80 al 84.

En cuatro ocasiones el «Gordo» ha correspondido a números terminados en tres cifras iguales: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666.

Se han repetido en tres ocasiones las cifras finales siguientes: 297 (20.297 (2 veces) y el 40.297 el 457 (2.457, 4.457 y 9.457) y 515 (12.515, 13.515 y 21.515); y en dos el 094, 098, 400, 452, 640, 704, 758 y 892.

Terminaciones del Gordo de Navidad de dos cifras más repetida

La de 85 ha salido siete veces en (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005); la 57 seis veces en (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932); la 75 cinco veces en (1825, 1835, 1843, 1869 y 1962); la 64 cinco veces en (1821, 1948, 1961, 1976 y 1987) y la 95 cuatro veces (1886, 1994, 1995 y 2001).

Nunca ha terminado el número del primer premio en 09, 10, 13, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Más veces han salido las terminaciones entre el 30.001 y el 85.000

Los números comprendidos entre 30.001 y 85.000 han salido en mayor número de ocasiones en la historia del sorteo que el resto de números.

En los Sorteos Extraordinarios de Navidad celebrados hasta la fecha, el 32,8% de las veces los números agraciados han caído en alguno de los números comprendidos entre 30.001 y 85.000, ya que estos han sido los afortunados en 65 ocasiones.

Sin embargo, las diferencias no son muy grandes, ya que los números comprendidos entre 0 y 10.000, y 10.001 y 30.000, han salido en 62 ocasiones cada uno, es decir, un 31,3% de las veces.

Y el Gordo de la lotería de Navidad acabará en…

Un estudio realizado por Ventura24 que ha analizado los números afortunados en el sorteo de Lotería de Navidad más común es un número acabado en par, comprendido entre el 40.000 y 49.000 y comprado en Madrid. Aunque no existe ninguna evidencia que nos dé las claves para comprar la terminación premiada de la Lotería de Navidad, un estudio pormenorizado sobre las motivaciones y hábitos en la compra de la Lotería de Navidad de los últimos 20 años, muestra los números con más suerte a lo largo del sorteo: el Gordo ha tocado en siete ocasiones a números comprendidos entre el 40.000 y el 49.999 y con la terminación del 4 como la decena de millar más afortunada.

Administraciones más afortunadas

Otro dato significativo y que puede servir de guía a la hora de comprar nuestro décimo de Lotería de Navidad es el lugar de origen. Madrid y Barcelona son con diferencia los dos lugares más afortunados en premios. Le siguen en fortuna provincias como Valencia, Sevilla y Alicante.

En estas provincias muchas administraciones son especialmente famosas por repartir año tras año alguno de los premios de la Lotería de Navidad. En Madrid, el caso más notable es el de Doña Manolita, que pese a haber cambiado de ubicación este año, sigue acumulando espectaculares colas. Las administraciones de lotería que entregan grandes premios en el sorteo de Lotería de Navidad, se ven desbordadas al año siguiente porque la gente cree que volverá a repetirse la suerte.

Otras administraciones agraciadas son la del Gato Negro en Córdoba o la del Nº 13 en Almería«.

Anécdotas de la suerte navideña

Aunque haya augurios sobre determinadas terminaciones, muchos jugadores de Lotería de Navidad se mantienen fieles al mismo número año tras año. Mientras unos creen que ese número tocará tarde o temprano, otros tienen miedo de que, por mala suerte, toque justo cuando no lo han comprado.

¿Y para los menos afortunados? Este es el «Sorteo de la Salud». Se dice que todos aquellos que no sean agraciados con ningún premio de la Lotería de Navidad, serán afortunados en salud.

Todo sobre el sorteo de lotería de Navidad 2019: premios y terminaciones premiadas

Los premios del ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad se volverán a repartir en 2019 con un primer premio que asciende a 4.000.000 de euros por serie. Esto significa que por un décimo, cuyo precio en la administración es de 20 euros, se puede llegar a obtener, de ser cantado como el Gordo, un premio de 400.000 euros. ¿Y cuáles son los números y terminaciones que más veces han salido? En total, la Lotería de Navidad dejará 2.520.000.000 euros en premios.

Premios por serie de la Lotería de Navidad 2019

El 22 de diciembre el Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional dará comienzo a las Navidades. Las ilusiones de muchos españoles saldrán de la Fábrica de Sueños para hacerse realidad. Este año, el Gordo de Navidad repartirá 4.000.000 euros.

El 26.590 es el Gordo Extraordinario de la Navidad 2019, uno de los más tempraneros de la historia, puesto que salió apenas a las 9:18h de la mañana.

El Gordo

Asciende a 4.000.000€ por serie, 400.000€ al décimo. En total, sólo el primer premio, el popularmente conocido como ‘el Gordo’, repartirá 720.000.000€.

>> 26.590 (400.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Segundo premio

De 1.250.000 por serie; a cada décimo agraciado con el segundo premio le corresponderán 125.000€

>> 10.989 (125.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Tercer premio

De 500.000€ por serie, 50.000€ al décimo afortunado con el tercer premio

>> 750 (50.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Cuartos premios

De 200.000€ por serie, 20.000€ al décimo

>> 41.710 (20.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 49.797 (20.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Quintos premios

De 60.000€ por serie, 6.000€ al décimo agraciado con el quinto premio

>> 75.206 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 6.293 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 23.059 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 66.212 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 74.770 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 54.527 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 69.823 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 81.610 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Premios por serie de la Lotería de Navidad 2018

El Gordo

Asciende a 4.000.000€ por serie, 400.000€ al décimo. En total, sólo el primer premio, el popularmente conocido como ‘el Gordo’, repartirá 720.000.000€.

>> 3.347 (400.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Segundo premio

De 1.250.000 por serie; a cada décimo agraciado con el segundo premio le corresponderán 125.000€



>> 21.015 (125.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Tercer premio

De 500.000€ por serie, 50.000€ al décimo afortunado con el tercer premio

>> 04.211 (50.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Cuartos premios

De 200.000€ por serie, 20.000€ al décimo

>> 42.206 (20.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 67.774 (20.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Quintos premios

De 60.000€ por serie, 6.000€ al décimo agraciado con el quinto premio

>> 47.862 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 07.568 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 68.402 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 29.031 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 63.025 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 20.202 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 18.596 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 2.308 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

La popular ‘pedrea’

Dejará 1.794 premios de 1.000€ por serie, 100€ al décimo

Dos aproximaciones de 20.000€ cada una, por serie, (2.000€ al décimo)

Para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero

Dos aproximaciones de 12.500€ cada una, por serie, (1.250€ al décimo)

Para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo

Dos aproximaciones de 9.600€ cada una, por serie, (960€ al décimo)

Para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio tercero

99 premios de 1.000€ cada uno, por serie, (100€ al décimo)

– Para los 99 números restantes de la centena del premio primero – Para los 99 números restantes de la centena del premio segundo – Para los 99 números restantes de la centena del premio tercero

198 premios de 1.000€ cada uno, por serie, (100€ al décimo)

Para los 99 números restantes de la centena de los dos premios cuartos

999 premios de 1.000€ cada uno, por serie, (100€ al décimo)

– Para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero

– Para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio segundo – Para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio tercero

9.999 reintegros de 200 euros cada uno, por serie, (20€ al décimo)

Para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero.

Premios que se pueden obtener por cada euro jugado si el número coincide con:

Primer Premio ………………………20.000 Euros.

Aproximación Primer Premio..-…………100 Euros.

Segundo Premio ……………………..6.250 Euros.

Aproximación Segundo Premio ………….62,5 Euros.

Tercer Premio ………………………2.500 Euros.

Aproximación Tercer Premio …………..48 Euros.

Cuarto Premio ………………………1.000 Euros.

Quinto Premio ………………………300 Euros.

2 últimas cifras del Primer Premio ……6 Euros.

2 últimas cifras del 2º ó 3ºPremio ……5 Euros.

Pedrea……………………………..5 Euros.

Centenas de 1º, 2º, 3º y 4º premios (tres primeras cifras) …5 Euros.

Última cifra del Primer Premio (Reintegro) ……………….1 Euro.

Datos más significativos del sorteo de Lotería de Navidad

• El Sorteo se realiza por el Sistema Tradicional, un bombo para números y otro para premios.

• Tiene una duración aproximada de tres horas y media.

• Consta de 180 series.

• Cada serie de 100.000 billetes.

• El precio del número completo es de 36.000 euros.

• El precio de cada billete es de 200 euros, dividido en décimos de 20 euros.

• El total de la emisión asciende a tres mil seiscientos millones de euros (3.600.000.000 de euros.).

• El total que se destina a premios (70% de la emisión), alcanza los dos mil quinientos veinte millones de euros (2.520.000.000 de euros).

• Cada serie distribuye en premios catorce millones de euros (14.000.000 de euros.).

• En total se reparten veintisiete millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos premios (27.547.200).

• En el bombo entran los 100.000 números de los billetes del sorteo.

• Como quedó reflejado anteriormente la cantidad a distribuir en premios es del 70% del importe total de la emisión, quedando el 30% restante para gastos de gestión, administración y Tesoro Público.

Las terminaciones que más veces han salido en la Lotería del Niño

El Sorteo del Niño, el de la ilusión, el de la magia, el de los millones de premios cada 6 de enero… es el sorteo del ‘0’, la terminación que más veces ha aparecido y más premiada en la historia del sorteo. ¿Que todavía no tienes tu número con tu terminación favorita? Corre a buscar número para la lotería del Niño ya!!!

El cero/0, el número que más sale en la Lotería del Niño

Así, con el 0 como la terminación del Niño más premiada (20 veces ha salido para el primer premio), seguido de las terminaciones del 7 y el 9, los números que después han repartido más premios.

Este artículo está dedicado para todos aquellos interesados en la estadística o en la mera intuición, el número de veces que ha aparecido cada reintegro y desde cuándo no aparecen.

El ‘0’ es el protagonista del Niño. Desde 1908 hasta 2010, el reintegro ‘0’ ha aparecido en 20 ocasiones en el sorteo (años 1915, 1916, 1922, 1924, 1927, 1936, 1937, 1950, 1952, 1954, 1956, 1959, 1962, 1969, 1979, 1984, 1986, 1988, 2002, 2009). Por lo tanto, el 19,4% de los primeros premios del Niño han acabado en ‘0’.

ACTUALIZACIÓN 2020: Impuestos que se pagan a Hacienda de la lotería del Niño 2020

0, 7 y 9, los números que más salen

Le siguen, por orden de aparición el 7 y el 9, que han aparecido en 13 ocasiones cada uno, y se sitúan, de esta manera, como los siguientes reintegros más afortunados. Respecto al resto de terminaciones, completan la lista el 6, que se ha alzado con el primer premio 10 veces; el 1, 4 y 5 con 9, cada uno; el 2 8 veces; el 8 en 7 ocasiones y el 3 sólo 5.

Pero como la suerte no entiende de estadísticas, uno de los números que menos veces ha aparecido como ganador de El Niño, el 8, fue el último y flamante ganador de los sorteos celebrados hasta la fecha.

Treinta años sin el 3

Si atendemos a las fechas y no al número de veces, el número 3 es el reintegro «maldito» de la Lotería de El Niño, ya que no se ha dejado ver desde 1981; año en el que el 69.713 premiaba a los bilbaínos. Le sigue muy de cerca el 5 que no aparece desde 1987 (al número 04.675). El gordo de El niño también lleva más de una década sin los reintegros 1 (año 1996) y 2 (año 1998) En la última década ha habido variedad de reintegros; así han aparecido el 0 (2002, 2009) el 4 (2007), 6 (2003), 7 (2001, 2006, 2008), 8 (2010) y 9 (2004, 2005).

El sorteo de lotería de El Niño no tiene pedrea, pero sí muchos premios de terminaciones de 2 y 3 números

¿La lotería del Niño tiene pedrea? No. La pedrea es el premio menor del Sorteo ‘Gordo’ de Navidad y tienen premio todos los números que cantan los Niños de San Ildefonso en El Gordo de Navidad. En El Niño, hay varias extracciones de 2 y 3 bolas, con lo que hay también muchos premios de mil euros siempre y cuando coincidan con estas terminaciones. De hecho, el sorteo de El Niño es considerado el segundo sorteo más importante después del tradicional Sorteo de Lotería de Navidad.

La verdad es que el Sorteo de El Niño parece idéntico al del Sorteo de Navidad, pero tienen algunas diferencias que a la hora del sorteo, puede traer confusiones. Aquí están las diferencias:

¿Cuántos bombos se usan en el Sorteo de El Niño?

A diferencia del Sorteo de Navidad que se usan dos bombos (uno de números y otro de premios), en el Sorteo de El Niño, existen múltiples bombos, más concretamente cinco bombos. En cada bombo se encuentran 10 bolas numeradas del 0 al 9, por lo que cada bombo corresponde una cifra del número premiado.

¿Sólo hay 1 reintegro en la Lotería de El Niño?

No. Existen un total de 3 reintegros para el sorteo el Niño. Además del reintegro tradicional que coincide con la última cifra del primer premio, los otros dos reintegros coinciden con dos extracciones especiales. Con lo que también tiene reintegro los números cuyas estos dos números coincidan con las extracciones.

Premios Lotería del Niño

La lotería del Niño da los siguientes premios:

– Un primer premio de 2.000.000€ por serie, 200.000€ al décimo

– Un segundo premio de 750.000€ por serie; a cada décimo agraciado le corresponden 75.000€

– Un tercer premio de 250.000€ por serie; a cada décimo agraciado le corresponden 25.000€

– 2 aproximaciones de 12.000€ cada una, por serie, para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio

– 2 aproximaciones de 6.000€ cada una, por serie, para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio

– 99 premios de 1.000€ cada uno, por serie, para los 99 números restantes de la centena del primer premio

– 99 premios de 1.000€ cada uno, por serie, para los 99 números restantes de la centena del segundo premio

– 99 premios de 1.000€ cada uno, por serie, para los 99 números restantes de la centena del tercer premio

– 198 premios de 1.000€ cada uno, por serie, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio y segundo premio.

– 999 premios de 1.000€ cada uno, por serie, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio

– 9.999 reintegros de 200€ cada uno, por serie, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero

– 20.000 reintegros de 200€ cada uno, por serie, para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera y segunda extracción especial de una cifra En total la Lotería de El Niño 2019 repartirá 700 millones de euros en premios. ¿Qué harías si te toca la lotería?

El sorteo de El Niño toca más que el Gordo de Navidad: 4 de cada 10 números tienen premio

Aunque es cierto que la lotería de Navidad es la más popular, debido al dinero que recauda y a la gran cantidad de premios que otorga, la lotería de Reyes o Lotería «El Niño» es la que da más alegrías. Según la estadística, la probabilidad de obtener algún premio en la lotería de «El Niño» es más del doble que en la lotería de Navidad. Y es que, gracias a los 37.812 premios que reparte cada año este sorteo, tenemos un 37,8% de posibilidades de ser agraciados con alguno de ellos. En el ‘Gordo’ de Navidad, 15.304 números de entre 100.000 obtuvieron premio, y los 84.696 restantes no. En cambio, en «El Niño», 37.812 de esos números tendrán algún premio, por lo que es más fácil que la diosa Fortuna llame a nuestra puerta con el sorteo del 6 de enero.

Un sorteo con historia

Más de un siglo de historia, 103 sorteos, millones de premios. Este es el resumen del Sorteo Extraordinario del Niño de Lotería Nacional, un sorteo con historia, el segundo más importante del año.

Aunque hasta el momento ha sido difícil determinar con exactitud la fecha inicial de los sorteos de esta denominación, ya que ni en los respectivos programas, ni en las resoluciones insertas en publicaciones oficiales, ni aún en las listas de números premiados figura el título de Sorteo de «El Niño» (este extremo queda subsanado en 1966), se tienen datos desde 1908.

Es indudable que estos Sorteos existían con anterioridad y que fueron así conocidos popularmente, quizás por la proximidad a la Epifanía del Señor o Adoración por los Magos de Oriente. Por ello, según en los documentos y antecedentes de LAE, fue en 1941 cuando se configuró este Sorteo con personalidad y denominación propias. Entonces el sorteo constaba de 4 series de 42.000 billetes cada una. Los billetes tenían un importe de 150 ptas., divididos en décimos de 15 ptas.

Ese año se vendieron el 99,2% de los billetes (166.668), y hubo una recaudación total de 25.230.000 ptas., de las cuales 7.700.300 ptas. fueron a parar a las arcas del Estado. El programa de premios en aquella ocasión constaba de 5 grandes premios: un premio de 500.000 ptas. por serie; uno de 300.000 ptas. por serie; uno de 150.000 ptas. por serie; uno de 75.000 ptas. por serie; y uno de 50.000 ptas. por serie.

Tras el rotundo éxito del sorteo del año anterior, desde 1942 El Niño se convirtió en Sorteo Extraordinario. A partir de ese año los Sorteos de El Niño empezaron a otorgar reintegros. En aquella ocasión constaba de 3 series con 56.000 billetes cada una. El billete tenía un importe de 250 ptas., divididos en décimos de 25 ptas. Ese año los primeros premios se repartieron de la siguiente manera: primer premio de 2.000.000 ptas. al 52.434 en la Administración nº1 de Murcia; 2º premio de 1.000.0000 ptas. al 27.541 a Getafe (Madrid), Bilbao y Albacete; y tercer premio de 750.000 ptas. al 35.285 en Arucas (Las Palmas), Valdepeñas (Ciudad Real) y Valencia.

Hasta el año 1965 todos los sorteos se celebraron mediante el Sistema Antiguo o Tradicional (un bombo para números y otro para premios, como el que se utiliza para el Sorteo de Navidad), y fue a partir de 1966 cuando comenzó a utilizarse el Sistema Moderno o de Bombos Múltiples, que se mantiene hasta nuestros días. Un sorteo que ha aumentado sus premios, que ha modificado sus series, que ha cambiado el número de series… pero que mantiene desde hace un siglo la ilusión por repartir millones cada 6 de enero, día de Reyes.

