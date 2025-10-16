La alerta por un posible nuevo apagón dispara la demanda de generadores y camping gas hasta un 253%

NOTICIA de de Javi Navarro

La preocupación por un posible nuevo apagón en la península ibérica ha llevado a un incremento sin precedentes en la demanda de productos relacionados con el suministro energético y la supervivencia para estar listos ante el cortes del suministro eléctrico. Según datos proporcionados por el comparador de precios idealo, la solicitud de estos productos ha aumentado en un notable 76% en solo unos días.

Entre los productos más demandados destacan los hornillos y camping gas, que han visto su demanda crecer un 253%, convirtiéndose en los artículos más solicitados. Las estaciones de energía han tenido un incremento del 87%, seguidas de las radios y baterías portátiles que han aumentado un 56% y un 49%, respectivamente. Otros elementos esenciales como las pastillas potabilizadoras de agua y las linternas también han registrado aumentos, del 20% y 14%.

Un fenómeno recurrente

Este repunte en la preocupación de los consumidores recuerda al Gran Apagón del pasado mes de abril, en el cual millones de hogares estuvieron más de 12 horas sin electricidad. La alerta de la Red Eléctrica Española, que el 7 de octubre informó sobre preocupaciones en la red eléctrica que podrían dar como resultado un nuevo apagón, ha sido clave para este incremento.

Kike Aganzo, responsable de comunicación en idealo.es, manifestó que: “Después del Gran Apagón de este año en abril pasado, muchos ciudadanos perciben que un nuevo corte de suministro no es algo tan improbable. Por eso, cada vez son más los españoles que prefieren adelantarse y estar preparados ante cualquier eventualidad”.

Consejos para prepararse ante un apagón eléctrico en España

Se han intensificado las recomendaciones para estar listos en caso de una interrupción del suministro eléctrico. Si bien es crucial estar calmados, contar con un kit de emergencia es fundamental para afrontar estas situaciones. Algunos pasos para estar preparados son:

Almacenar agua embotellada y contar con pastillas potabilizadoras.

Tener a mano alimentos enlatados o no perecederos.

Disponer de un hornillo o camping gas.

Contar con velas, linternas, pilas o power banks.

Mantener dinero en efectivo, ya que los cajeros automáticos no funcionarían.

Actuaciones a seguir durante un apagón

Es vital mantener la calma ante una eventual falta de energía. Algunos consejos a seguir durante un apagón son: