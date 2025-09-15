La búsqueda de alquiler en España se complica: menos del 23% encuentra vivienda en dos semanas

NOTICIA de de Javi Navarro

Aumenta el tiempo de búsqueda de vivienda en alquiler para los inquilinos y cada vez es más complicado. Actualmente tardan más en encontrar un inmueble en comparación con el año anterior, según el informe ‘Experiencia en alquiler en 2025’, elaborado por Fotocasa Research. Solo un 23% de los inquilinos consigue alquilar una vivienda en menos de dos semanas, marcando una disminución respecto al 28% registrado en 2024. Además, el 43% de los demandantes asegura que su búsqueda fue más prolongada de lo esperado, lo que pone de manifiesto las dificultades del mercado.

Propietarios más rápidos en el alquiler

Contrariamente a la experiencia de los inquilinos, un 52% de los propietarios reporta haber alquilado su vivienda en menos de dos semanas, una cifra que ha disminuido desde el 56% del año pasado. En el informe, se resalta que mientras los inquilinos sufren una ralentización en sus búsquedas, “los propietarios también tardan más en cerrar operaciones” debido a la mayor cautela a la hora de seleccionar inquilinos —donde los precios y la disponibilidad de viviendas juegan un papel crucial—, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Dificultades en la búsqueda de vivienda

Las cifras indican que un 6% de los españoles aún no ha logrado alquilar una vivienda, y el precio se sitúa como el principal obstáculo para el 61% de ellos, subiendo desde el 57% del 2024. Además, un 41% menciona la escasez de oferta en su zona y un 35% manifiesta no encontrar una vivienda que cumpla con sus necesidades.

El 61% de los demandantes atribuyen sus dificultades al precio elevado.

Un 41% enfrenta problemas por la falta de oferta en la zona deseada.

El 24% no reúne los requisitos de los propietarios.

El 17% se enfrenta a la negativa de alquilar para quienes tienen mascotas.

Impacto en la percepción de los plazos

El 43% de los inquilinos siente que el proceso de búsqueda es más largo de lo que esperaban, con un 22% indicando que se ha demorado “algo más” y un 21% que “mucho más”. De hecho, la percepción de demora ha incrementado en comparación con el 2024, donde los porcentajes eran del 20% y 19%, respectivamente.

La aceptación de inquilinos con mascotas

Entre los inquilinos jóvenes —en el rango de 25 a 34 años— se presenta un notable problema relacionado con la negativa a aceptar mascotas, especialmente en Cataluña, donde se observa un mayor rechazo. Esto se convierte en un inconveniente adicional para un segmento significativo de la población que busca vivienda.

“Hay una ralentización del proceso de búsqueda. Este alargamiento en los tiempos responde a la escasez de oferta adecuada, a la creciente exigencia de los propietarios y a unos precios que se han convertido en la principal barrera para acceder a una vivienda”, afirma María Matos, portavoz de Fotocasa.