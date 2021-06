Vivienda

La Iglesia recauda 301 millones de euros de las declaraciones de la Renta

Un año más la Iglesia vuelve a batir récord de recaudación de las declaraciones de la Renta que marcan la X aumentando en 106.000 el número de declaraciones que la han marcado con respecto al año anterior. Con la declaración de la renta de 2020, correspondiente al ejercicio de 2019, la Iglesia ha recaudado 301,7 millones de euros, un 5,8% más que el ejercicio anterior.

En la última declaración de la Renta de 2020, correspondiente al IRPF de 2019, el número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica se ha incrementado en 106.000. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia se ha elevado a 7.297.646 millones.

Si tenemos en cuenta que un buen número de ellas son conjuntas, podemos estimar que en la pasada primavera más de 8,5 millones de contribuyentes asignaron a favor de la Iglesia Católica, lo que supone un 32,15%. Cada contribuyente que marca la X aporta una media de 35,4 euros.

Elementos para la interpretación

Según la Conferencia Episcopal, para una correcta interpretación del significado de estos datos es necesario recordar que, desde el 1 de enero de 2007, el incremento del coeficiente al 0,7% fue acompañado de la eliminación de la exención del IVA, lo que significaba hasta esa fecha para las instituciones de la Iglesia un ahorro aproximado de 30 millones de euros, cifra que ahora debe ser compensada. Por otro lado, hay que valorar también el hecho de que, con el nuevo sistema, el Estado no garantiza ya ningún mínimo para el sostenimiento básico de la Iglesia. Ha dejado de existir el llamado “complemento presupuestario”, de modo que la Iglesia sólo recibe lo que resulta de la asignación voluntaria de los contribuyentes.

Valoración de los datos

La Conferencia Episcopal Española (CEE) considera que los resultados de este ejercicio permitirán mantener el sostenimiento de las actividades básicas de la Iglesia en niveles de eficiencia y austeridad semejantes a los que han venido siendo habituales hasta ahora. La decisión personal de los contribuyentes a la hora de marcar la casilla correspondiente en su declaración de la renta seguirá siendo fundamental. Pueden hacerlo o bien sólo para la Iglesia Católica o bien conjuntamente para la Iglesia Católica y para los llamados “otros fines sociales”. Ninguna de las dos opciones significa que el contribuyente vaya a tener que pagar más ni que le vayan a devolver menos.

El nuevo e importante aumento en el número de personas que han decidido asignar a favor de la Iglesia, en una coyuntura compleja, muestra que la percepción real que la sociedad tiene de la Iglesia es positiva. La Conferencia Episcopal agradece a todos el gesto de asignar, especialmente a quienes lo han hecho por primera vez, y recuerda que las otras formas de colaboración al sostenimiento de la Iglesia, como son las colectas, las suscripciones, etc., continuarán siendo absolutamente indispensables.

Los resultados de las campañas de comunicación que se han venido realizando en los últimos años han sido esperanzadores. La Conferencia Episcopal tiene la intención de seguir trabajando en esta línea para informar acerca de la labor de la Iglesia y animar a que sigan siendo cada vez más quienes marquen la X en su Declaración a favor de la Iglesia. Marcar la casilla no cuesta nada y, sin embargo, rinde mucho.

