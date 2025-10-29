La inteligencia artificial llega al sector inmobiliario: Fotocasa lanza su Búsqueda Asistida por IA

NOTICIA de de Javi Navarro

Fotocasa ha dado un paso significativo en la búsqueda de vivienda al lanzar su innovador buscador asistido por inteligencia artificial (IA), convirtiéndose en el primer portal inmobiliario en España en implementar esta tecnología. La herramienta, que permite a los usuarios expresar sus preferencias mediante texto o voz, fue la idea ganadora de la reciente Hackathon que la compañía organizó en junio, donde más de 80 profesionales colaboraron para explorar soluciones innovadoras aplicadas al sector.

Una herramienta diseñada para el usuario

La “Búsqueda Asistida por IA” facilita a los usuarios encontrar su casa ideal gracias a una interfaz intuitiva que traduce directamente deseos y requerimientos en resultados pertinentes. Con esta funcionalidad, ya disponible en la app de Fotocasa para iOS y Android, los usuarios pueden simplemente expresar sus necesidades —ya sea escribiendo o dictando—. Por ejemplo, una búsqueda podría plantearse de la siguiente manera: “Quiero comprar un piso de 3 habitaciones, un baño, de más de 80 metros, que tenga balcón y aire acondicionado por menos de 600.000 euros”. La herramienta, a su vez, presenta las opciones que mejor se ajusten a estas especificaciones.

“El objetivo de la Búsqueda Asistida por IA es simplificar uno de los procesos más importantes en la vida de las personas: encontrar su hogar. Queremos que los usuarios puedan expresarse tal y como lo harían en una conversación”, explica Alejandro Serrano, Chief Product Officer de Fotocasa. Esto implica que no es necesario marcar previamente filtros específicos, ya que la IA adapta automáticamente las preferencias para el usuario.

Un avance hacia una búsqueda más humana

La implementación de esta tecnología no solo agiliza el proceso de búsqueda, sino que también lo humaniza. Los usuarios podrán evitar el uso de filtros tradicionales y encontrar con mayor facilidad la vivienda que se adapte a sus gustos entre la amplísima oferta del portal. Según Serrano, esta innovación representa un avance en la misión de Fotocasa de facilitar la búsqueda de vivienda, al ofrecer una experiencia más personalizada y accesible.

La Hackathon como semillero de innovación

El desarrollo de esta revolucionaria herramienta nació durante la Hackathon organizada por Fotocasa en junio, la cual reunió a un diverso equipo de más de 80 expertos—ingenieros, desarrolladores, analistas de datos y personal de marketing que se dedicaron a idear soluciones innovadoras para el sector inmobiliario. La Búsqueda Asistida por IA fue una de las propuestas más destacadas, demostrando cómo la creatividad puede convertirse en herramientas prácticas para resolver problemas reales.

“El proyecto refleja el espíritu innovador de Fotocasa y el talento de nuestro equipo. La idea ganadora de la Hackathon demuestra cómo la creatividad y la tecnología pueden unirse para ofrecer soluciones reales a las necesidades de los usuarios”, concluye Alejandro Serrano, anticipando más desarrollos a partir de las ideas surgidas durante el evento.