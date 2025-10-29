La percepción de que la vivienda es inaccesible llega al 81% en 2025

NOTICIA de de Javi Navarro

La percepción de precios de vivienda en España alcanza niveles históricos. El número de compradores de vivienda que consideran que los precios son excesivamente altos ha crecido de manera alarmante en los últimos años. En 2025, un 81% de los demandantes —cifra que representa un incremento de 40 puntos porcentuales desde 2018— opinan que adquirir una vivienda en España es muy caro. Este cambio de percepción se ha intensificado de forma continua, llegando a situarse en el 68% en 2023 y en el 73% en 2024, según el informe ‘Experiencia en compraventa en 2025’, elaborado por Fotocasa Research.

“Los datos reflejan el punto más alto en la percepción ciudadana de que la vivienda es inaccesible o con precios excesivamente altos desde el inicio de la serie histórica. La percepción de los ciudadanos es completamente acertada”, subraya María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Matos resalta que, entre 2018 y 2025, el precio de la vivienda en España se ha incrementado cerca de un 49%, mientras que los salarios han crecido a un ritmo mucho más lento. Esta brecha entre el coste de la vivienda y el poder adquisitivo se traduce en una notable dificultad para acceder a estas propiedades.

Los vendedores también creen que los precios son altos

A la par de la percepción de los compradores, un 63% de los vendedores también opina que los precios son muy elevados, lo que representa 30 puntos más que en 2018. Adicionalmente, un 27% de los ofertantes considera que los precios son algo caros, un leve descenso frente al 29% registrado el año anterior.

Este panorama indica un cambio en la mentalidad tanto de compradores como de vendedores, que ahora comparten la preocupación por el encarecimiento de los precios de la vivienda. En el lado de la oferta, hasta 2021 predominaba la idea de que la vivienda era solo “cara”, pero a partir de entonces, esta percepción se ha igualado y ha comenzado a inclinarse hacia la idea de que también es “muy cara”.

Expectativas de precios en aumento

Coincidiendo con esta percepción de precios altos, un 82% de los demandantes de vivienda prevén que los precios seguirán al alza, un aumento significativo en comparación con el 68% de 2024 y el 62% de 2023. Este cambio en la percepción también ha afectado a la estabilidad del mercado: se ha reducido del 26% en 2024 al 16% en 2025 el número de compradores que anticipan estabilidad en el mercado.

Por otro lado, el 75% de los vendedores comparte la opinión de que los precios continuarán creciendo, un aumento de nueve puntos porcentuales con respecto al año anterior. Solo el 23% considera que el mercado se mantendrá relativamente estable, en comparación con el 30% del año anterior.

Causas del encarecimiento de la vivienda

La mayoría de los participantes en el mercado de compraventa atribuyen el aumento de los precios de la vivienda a factores estructurales en la oferta y la demanda. Un 80% de los compradores y un 74% de los vendedores resaltan la escasa oferta como la principal razón detrás de los altos precios. Además, otros factores resaltan:

La falta de oferta pública (78% compradores, 75% vendedores)

Inflación y tipos de interés (76% compradores, 73% vendedores)

Presión de la demanda (76% compradores, 72% vendedores)

Interés de los inversores en la vivienda (74% compradores, 68% vendedores)

Este informe destaca una preocupación creciente por el acceso a una vivienda digna, lo que lleva a cuestionar la sostenibilidad del mercado inmobiliario español en los próximos años.