La Policía alerta de la nueva estafa que suplanta a la DGT con una multa falsa de 19 euros

NOTICIA de de Cristian Pinto

Los ciberdelincuentes han popularizado un nuevo método de estafa en el que se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico (DGT). La Policía Nacional, a través de sus redes sociales, ha avisado a los ciudadanos cómo funciona este timo y cómo identificarlo rápidamente. Al igual que sucede con el fraude de la Renta, los estafadores suplantan la identidad de una empresa o institución de renombre para intentar que las víctimas piquen, como hacen con la estafa de la SIM duplicada.

En esta información, te explicamos cómo saber si la DGT te ha puesto una multa de tráfico realmente o si se trata de un fraude.

Estafa de la multa de la DGT

Si recientemente has recibido un SMS de la DGT en el que te informa sobre el pago pendiente de una multa, desconfía por completo. Los ciberdelincuentes se aprovechan del miedo de las personas a ser pilladas a más velocidad de la permitida y suplantan la identidad de la DGT. De este modo, envían un SMS a las potenciales víctimas en el que informan sobre el impago de una multa de 19 euros. Además, en el mensaje detallan que, si no paga ahora, el importe de la sanción aumentará en las próximas 24 horas.

Junto con este mensaje, los estafadores aportan un enlace que, supuestamente, lleva a la web de la DGT y donde podrás realizar el pago de la multa. No te lo creas, Tráfico no te ha puesto ninguna multa, por lo que no debes pinchar en el enlace bajo ningún concepto porque te llevará a una web fraudulenta.

Aviso de la Policía Nacional

Para informar a los ciudadanos sobre este intento de engaño, la Policía Nacional ha subido a sus perfiles de las redes sociales un vídeo informativo sobre cómo identificar la estafa de la multa de la DGT.

“No piques, porque la DGT nunca te va a notificar una multa a través de correo electrónico ni de SMS”, aclara la Policía en el vídeo. En caso de dudas, lo mejor será que consultes con la fuente oficial, en este caso la DGT, si tienes pendiente alguna multa.

NO PAGUES ESTA MULTA

ES UNA ESTAFA⤵️ pic.twitter.com/y8vrBbdjhk — Policía Nacional (@policia) May 9, 2024

Cómo saber si la DGT me ha puesto una multa

En el caso de que quepa la posibilidad y la coincidencia de que la DGT te haya multado recientemente, debes saber que este organismo nunca te lo comunicará por vía SMS, como sí hacen los ciberdelincuentes.

Si tienes dudas de si la DGT te ha multado, en esta otra información te detallamos cómo saber si un radar te ha multado desde la app MiDGT. Además, también puedes comprobar si tienes multas con la matrícula del coche y el DNI.