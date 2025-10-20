La tasa media de ahorro en los hogares en 2025 se estima en 390 euros mensuales

“El 68% de los hogares consigue ahorrar, aunque un 62% considera que la cantidad ahorrada es reducida”, explican los resultados de la Encuesta Funcas de Economía y Finanzas de 2025 (EFEF), que añade entre otros datos clave que “el ahorro alcanza los 750 euros mensuales en hogares con ingresos entre 4.000 y 5.000 euros”, según afirman los autores del estudio. La mayoría está de acuerdo en otro dato: no es posible ahorrar más porque sus ingresos son insuficientes

En 2025, la tasa agregada de ahorro de los hogares se mantendrá en niveles elevados, aunque con una ligera reducción hasta un 13% de la renta disponible, según esta encuesta de la EFEF. A pesar de esta disminución, la cifra se sitúa notablemente por encima del promedio de 8,6% del período de 2000 a 2019. Este análisis, basado en microdatos de la EFEF, busca arrojar luz sobre la distribución del ahorro entre diferentes segmentos socioeconómicos.

Qué es el ahorro de los hogares

El ahorro de los hogares se define, en términos de cuentas nacionales, como la diferencia entre los ingresos y el consumo en un periodo determinado. Este ahorro puede estar destinado a diversas finalidades, incluyendo el pago de la hipoteca, una de las cargas financieras que más afecta a muchos hogares. No obstante, es importante señalar que las cifras de la EFEF no son completamente comparables a las de la Contabilidad Nacional debido a diferencias conceptuales.

Tasa de ahorro y perfil de los hogares ahorradores

Los hallazgos de la EFEF revelan que el 68% de los hogares logra ahorrar, mientras que un 32% no consigue hacerlo. Sin embargo, la mayoría de los hogares que ahorran, concretamente un 62%, considera que la cantidad ahorrada es reducida. Las principales dificultades para ahorrar se deben a la insuficiencia de ingresos (64% de los encuestados), mientras que un 14% cita gastos excesivos y excesivas deudas como obstáculos.

La tasa media de ahorro en 2025 se estima en 390 euros mensuales, que incluye pagos de cuotas hipotecarias. Con un ingreso medio de 2.477 euros mensuales, la tasa de ahorro se posiciona en un 15,7%, cifra alineada con estimaciones de la Contabilidad Nacional.

Distribución del ahorro según renta e indicadores sociodemográficos

En términos de distribución, un tercio de los hogares que ahorran logra acumular entre 250 y 500 euros mensuales en ahorros. En los extremos, un 11,9% de los hogares ahorradores consigue más de 1.000 euros mensuales, mientras que un 7,9% ahorra menos de 100 euros. La edad del cabeza de familia también influye en el ahorro: los hogares cuyo representante tiene menos de 45 años presentan los mayores niveles de ahorro, posiblemente, como resultado de las hipotecas vigentes en esta cohorte poblacional.

El análisis revela que el ahorro crece con el nivel de renta. Por ejemplo, los hogares con ingresos de entre 4.000 y 5.000 euros mensuales logran ahorrar alrededor de 750 euros, en comparación con los aproximadamente 190 euros que ahorran aquellos con ingresos de entre 600 y 1.000 euros.

Además, existe una correlación positiva entre el ahorro y el nivel educativo del cabeza de familia: aquellos con estudios universitarios ahorran hasta 550 euros mensuales, en contraste con los 300 euros de los que solo tienen estudios secundarios.

Productos financieros y propiedad de vivienda

Los datos de la EFEF también indican que casi el 80% de los encuestados posee cuentas corrientes. En cuanto a otros productos financieros tradicionales, como planes de pensiones, depósitos o fondos de inversión, su penetración es menor y oscila entre un 15% y un 22%. Por otro lado, la propiedad de la vivienda principal es mayoritaria, alcanzando un 51%, mientras que las propiedades secundarias son menos comunes (20%). Finalmente, los activos más recientes, como las criptomonedas, apenas son poseídos por un 3-4% de la población.