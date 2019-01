Ocio - Tecnología Las 7 ciudades donde más nieva en Europa

¿Qué sería del invierno sin temperaturas bajo cero, copos de nieve y una buena chimenea? En España puede ser difícil encontrar a veces lugares así, por eso te proponemos 7 ciudades de Europa donde podrás montar en trineo, caminar sobre ríos helados, degustar las mejores delicias locales y empaparte de las tradiciones más pintorescas en esta época del año porque son los lugares donde más nieva de toda Europa. ¿Te lo vas a perder? ¡Toma nota!

1.- Helsinki, en Finlandia, con 17 días de nieve cada mes

La ciudad donde más nieva es Helsinki, nada menos que 17 días por mes. Y no solo ostenta este récord. También es una de las ciudades más divertidas durante los meses de invierno por la enorme cantidad de actividades que ofrece a los turistas. Eso sí, es necesario un buen abrigo, ya que los casi 1,7 grados bajo cero que registra pueden helar a más de uno.

Qué hacer un fin de semana en Helsinki

Helsinki nevada @Flickr Jukka.

Día 1

Helsiki es famosa por sus tres atractivos principales: la nieve, el diseño y su comida. Puedes empezar el día disfrutando del blanco de sus calles hasta llegar al Museo del Diseño, uno de los más antiguos del mundo. También merece la pena detenerse en la Estación Central para observar la arquitectura local, de estilo ‘Art Nouveau’ finlandés. A la hora de comer, atrévete con algo nuevo y elige uno de sus tres platos típicos: el Lohikeitto (sopa con salmón, nata y patatas), el Graavi Lohi (trucha) o el Kalakukko (pastel de pescado). Tras reponer fuerzas, es momento de lanzarse en trineo en cualquier parque de la ciudad. ¡Disfrutarás como un niño! Y para sobreponerse a un buen rato de deporte, nada como darse un baño en la Piscina Allas, junto al puerto, o probar el contraste frío-calor en una sauna local, como la Sauna Löyly.

Día 2

Para continuar con un fin de semana lleno de emociones, apúntate a dar un paseo por el Mar Báltico completamente helado. Hacerlo alrededor de la isla Seurasaari es una experiencia espectacular. Y si eres de los que adoran las emociones fuertes, no puedes perderte la playa de Kasinonranta, un lugar indicado para hacer Snowkite, mezcla de snowboard y kitesurf. Pero tranquilo, no todo va a ser liberar adrenalina. Puedes acabar el día probando los deliciosos dulces finlandeses de Karl Fazer Café acompañados de un buen café caliente.

Precio medio

Disfrutar de todo lo que ofrece Helsinki sale por unos 105 euros para dos personas durante un fin de semana. Una cifra similar a la de Oslo y superior al resto de opciones, pero asequible si tenemos en cuenta todo lo que nos llevamos a cambio.

2.- Tallin, en Estonia, con 16 días de nieve cada mes

Seguimos en el Mar Báltico para dar el salto a Estonia y concretamente, a Tallin, capital con encanto y especialmente mágica en invierno. Cuenta con 16 días de nieve al mes y una temperatura media de un grado y medio bajo cero. Un lugar fascinante para pasar un fin de semana teñido de blanco.

Qué hacer un fin de semana en Tallin

Siempre bella ciudad de Tallin nevada @Flickr Guillaume Spert.

Día 1

Tallin es una de las capitales de Europa que más se transforma en invierno, por lo que pasear por el casco antiguo en estas fechas es una delicia para los sentidos. No olvides visitar la increíble Catedral Alexander Nevsky y entregarte por completo a los deportes de invierno. Tienes un sinfín de posibilidades en el Recinto del Festival Estonio de la Canción, adaptado durante esta época. Al anochecer, es un auténtico placer descubrir los mercados locales y probar su tradicional vino caliente en el Mercado Raekoda Plats, situado frente al Ayuntamiento y donde cada año se coloca un enorme árbol de Navidad.

Día 2

¿Quién se negaría a comenzar el día con una buena dosis de dulce? Todo aquel que visite Tallin debe unirse a la ‘Gingerbread Mania’, una celebración que reúne a artistas que modelan espectaculares esculturas de pan de jengibre. Por la tarde, puedes salir de la ciudad para visitar el Museo al Aire Libre de Estonia, una reproducción a tamaño real de un pueblo tradicional rural pesquero del siglo XVIII. Por último, debes acudir a Viikingite Küla, una aldea vikinga que propone actividades familiares, como el tiro con arco, rutas en canoa o la pesca de la trucha. Se encuentra a 45 minutos de Tallin y se puede llegar fácilmente cogiendo el bus 138.

Precio medio

¿Y qué nos dices del precio? Todas estas aventuras de fin de semana solo te costarán 80 euros para dos personas.

3.- Vilna, en Lituania, con 15 días de nieve al mes

Otra ciudad de Lituania, en esta ocasión Vilna, es un lugar que destaca por tener una quincena al mes de nieve en invierno y una temperatura realmente fría: casi dos grados bajo cero de media.

Qué hacer un fin de semana en Vilna

Totalmente cubierta de nieve la ciudad de Vilna. @Flickr MantasVolungevicius.

Día 1

El casco histórico medieval de Vilna fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994, así que no es de extrañar que pasear por sus calles sea la mejor opción para comenzar el fin de semana. La Iglesia de Santa Ana es uno de sus monumentos de referencia. Un templo de ladrillos rojizos que aportan color a un paisaje rodeado de nieve. Pero si hay algo popular en Vilna es el famoso grafiti que representa un beso entre Putin y Trump. El arte urbano se respira a cada centímetro de la ciudad, pero también puedes familiarizarte con la historia artística local en el Museo Nacional de Arte de Lituania. Para acabar el día, nada como seguir la tradición lituana de tomarse una buena cerveza mientras pruebas uno de sus manjares.

Día 2

En el segundo día merece la pena visitar la República de Užupis, el barrio bohemio de Vilna. Tiene su propia bandera, constitución e incluso políticos. Después, es hora de aprovechar la enorme cantidad de nieve que rodea la ciudad, con una sesión de esquí en Liepkalnis, donde por la noche se contempla uno de los mejores atardeceres del mundo.

Precio medio

Todo ello con la ventaja de un presupuesto ajustado, ya que como ocurre en Kaunas, el precio medio del alojamiento en fin de semana no supera los 55 euros para dos personas.

4.- Turku, en Finlandia, con 14 días de nieve al mes

En Finlandia la ciudad más antigua del país es Turku. Este enclave, cuyo nombre significa ‘mercado’, está situado en la ruta comercial de la costa sudoeste este Finlandia y Suecia. Cuando llega al invierno y comienza a caer la nieve, la ciudad se transforma en su totalidad. No es para menos si tenemos en cuenta que ofrece 14 días de nieve al mes y una temperatura media de poco más de un grado y medio bajo cero. Un ambiente ideal para disfrutar del invierno y la Navidad.

Qué hacer un fin de semana en Turku

Día 1

Tu aventura nórdica puede comenzar recorriendo el casco antiguo de la ciudad y visitando joyas como la Catedral. Después, no dudes en acercarte a la desembocadura del río Aura para descubrir su famoso castillo de piedra gris. Y lo más alucinante de todo: ¡puedes hacerlo caminando o patinando sobre el río! En esta época del año está completamente helado, así que el mejor transporte público para atravesar la ciudad son tus propios pasos. Tras disfrutar como un niño con ‘patines nuevos’, no pierdas la oportunidad de degustar las delicias locales y, antes de que acabe el día, apúntate a un partido de hockey sobre hielo en plena calle. ¡Los lugareños estarán encantados de tenerte en su equipo!

Día 2

Una vez que ya has hecho tus primeros pinitos como experto en deportes de invierno, llega el mejor momento del finde: ¡tirarte en trineo! Puedes hacerlo con el tradicional trineo nórdico, llamado ‘pulkka’. Te lo pasarás pipa deslizándote por cualquier pendiente e incluso, por el mismísimo Mar Báltico, helado en estas fechas. También puedes acudir a la estación de esquí Hirvensalon y disfrutar de la nieve en todo su esplendor.

Precio medio

Lo mejor de todo es que alojarte en Turku y disfrutar de un fin de semana totalmente blanco es posible por solo 85 euros para dos personas.

5.- Oslo, en Noruega, con 14 días de nieve al mes

Atravesamos el Mar Báltico hasta llegar a Oslo. La capital noruega no solo puede presumir de ser una de las ciudades europeas con más espacios verdes, sino que también tiene la suerte de ver la nieve durante 14 días al mes. Una delicia para los amantes de la Navidad. Eso sí, su temperatura media ronda los tres grados bajo cero, así que ponte ropa de abrigo y… ¡A disfrutar de Oslo!

Qué hacer un fin de semana en Oslo

Ciudad de Oslo nevada. @Flickr Alejandro Arce Herrero.

Día 1

La primera parada de tu viaje debe ser la Ópera de Oslo, una obra de arte que para muchos representa un barco varado y que te dejará sin palabras. Después, merece la pena acercarse a la Fortaleza de Akershus. Una visita que te trasladará al siglo XIII. A la hora de comer, no puedes dejar de acudir a Mathallen, el mercado hípster de la ciudad que es todo un referente gastronómico. Tras reponer fuerzas, disfruta de las mejores vistas panorámicas de Oslo en el Hotel The Thief y para terminar el día, nada como patinar en la Plaza Spikersuppa mientras escuchas villancicos navideños.

Día 2

El segundo día es perfecto para comenzar con la visita a Holmenkollen, un complejo que alberga el Museo del Esquí más antiguo del mundo y la impresionante Torre del trampolín de saltos, con unas vistas increíbles. Además, si te atreves con los esquís, puedes acudir a la estación de Tryvann, donde tienes a tu disposición 18 pistas para pasarlo en grande.

Precio medio

La única pega de tu estancia en Oslo puede ser el precio, bastante superior si lo comparamos con Kiev o Kaunas. Y es que en Oslo puedes disfrutar de un fin de semana para dos personas por 180 euros. Una cantidad que merece la pena pagar visto lo visto, ¿verdad?

6.- Kiev, en Ucrania, con 13 días de nieve al mes

La capital ucraniana es uno de los tesoros más increíbles de Europa del Este. Se encuentra ubicada a orillas del río Dniéper y permite disfrutar de un mínimo de 13 días de nieve al mes. Por si fuera poco, su temperatura media de cero grados es realmente agradable en esta época del año si la comparamos con la de otros países. Con un buen abrigo, no habrá muñeco de nieve que se te resista. Además, Kiev es un destino ‘low cost’, ya que los alojamientos suelen ser bastante asequibles. A continuación, te damos algunas sugerencias para empaparte del espíritu de la ciudad en un solo fin de semana.

Qué hacer un fin de semana en Kiev

Nevada en Kiev. @Flickr DeepStereo.

Día 1

La capital de Ucrania alberga numerosos monumentos históricos, así que no puedes dejar pasar la ocasión para hacer un poco de turismo por la ciudad. Una de las señas de identidad de Kiev es el Pechersk Lavra (Monasterio de las Cuevas), un monasterio ortodoxo declarado Patrimonio de la Humanidad en 1990. La Catedral de Santa Sofía no se queda atrás. Sus cúpulas verdes con ornamentos dorados ofrecen una estampa única.

Después de contemplar algunos edificios históricos, no hay nada mejor que probar la ‘street food’ ucraniana. ¿Te animas a degustar un perrito caliente rebozado de Kyivska Perepichka? Apunta este nombre porque se trata de un restaurante famoso por sus increíbles perritos. Al anochecer, merece la pena dar un paseo por el río Dniéper. Y aún más hacerlo sin barco, sin absolutamente nada. ¡Está helado! Puedes caminar sobre él sin problema.

Día 2

Una vez que has recuperado fuerzas, no puedes dejar pasar tu último día de estancia en Kiev sin conocer más monumentos históricos. Te recomendamos visitar la Estatua de la Madre Patria con sus más de 60 metros de altura, ubicada en el recinto del Museo de la Gran Guerra Patria. La Plaza de la Independencia es otro lugar destacado, donde además se celebran festivales y conciertos. Se trata de una plaza preciosa en la que además se encuentra la Columna de la Independencia, la Estatua de la Madre Ucrania y una cascada artificial. Para terminar el paseo, puedes acercarte a la Iglesia de San Andrés, un encanto del barroco escoltada por la nieve. Finalmente, y antes de volver al hotel, no pierdas la ocasión de probar la mejor comida tradicional ucraniana de Khutorets on the Dnieper.

Precio medio

Y todo ello, ¿por cuánto? Esto es lo realmente increíble. En Kiev es posible disfrutar de un fin de semana para dos personas por solo 45 euros.

7.- Kaunas, en Lituania, con 13 días de nieve al mes

Desde Kiev, atravesamos Bielorrusia para llegar a Lituania, y más concretamente a Kaunas. Una ciudad que ha sabido conservar sus raíces nacionales y adaptarse al turismo. Las aguas de los ríos Neris y Niemen cruzan esta ciudad que presume de tener 13 días de nieve al mes y una temperatura media de un grado bajo cero, ideal para disfrutar del invierno al máximo.

Qué hacer un fin de semana en Kaunas

Kaunas nevada. @Flickr Valerij Gvozd.

Día 1

Si en Kiev son típicos los perritos calientes, en Kaunas lo son sus donuts. No hay mejor forma de empezar tu fin de semana que probando unos donuts tradicionales en Spurgine. Tras disfrutar de un buen desayuno, puedes empezar tu ruta turística por la Edad Media. Y es que el Castillo de Kaunas, situado cerca de la confluencia de ambos ríos, te trasladará a mediados del siglo XIV dejando una postal increíble, especialmente en invierno. Cuando las aguas se congelan y la nieve no deja de caer, el lugar parece sacado de Juego de Tronos. ‘¡Winter is here!’

Para almorzar, tienes que probar la especialidad de la ciudad, el Cepelinai, un manjar elaborado con una masa de patata rellena de cerdo que se sirve con salsa de bacon y salsa agria. Para cerrar el día, súbete al funicular de Aleksotas, uno de los más antiguos del mundo, que te llevará hasta la Basílica de la Resurrección desde donde disfrutarás de unas vistas únicas.

Día 2

Kaunas tiene el honor de albergar la Laisvės Alėja, la calle peatonal más larga de Europa del Este, donde se sitúa la Iglesia de San Miguel Arcángel y un sinfín de cafeterías donde puedes entrar en calor con un café bien caliente.

Precio medio

El broche de oro a este finde de ensueño lo pone la asequible oferta de alojamientos. Por solo 50 euros, tú y tu pareja encontraréis un buen lugar donde dormir.

¿Con qué ciudad te quedas? ¿Cuál crees que es la mejor opción para disfrutar de la nieve en invierno? Visita alguna de las 7 ciudades donde más nieva en Europa y no solo vivirás el invierno al máximo, también te llevarás una experiencia inolvidable y varias fotos para el recuerdo. Este ranking de ciudades de Europa donde más nieva se ha extractado de la web y buscador de alquileres vacacionales Holidu.

