Las 5 formas de colgar cortinas sin hacer agujeros

NOTICIA de de Jessica Pascual

Hacer agujeros en la pared para colgar cuadros, cualquier objeto de decoración o los ganchos para poner las cortinas es un auténtico incordio. Medir para que quede recto, taladrar, manchar, colocarlo y, si pasado un tiempo quieres cambiar la decoración, hay que buscarse las mañas para que el agujero no se vea. O así era hasta ahora. Porque en esta guía puedes consultar cuáles son las mejores formas para colgar las cortinas en casa sin hacer agujeros. De una forma rápida, fácil, sin manchar y con todas las comodidades, siendo una de las mejores opciones comprar ganchos adhesivos para colgar cortinas.

Con ganchos adhesivos

Los ganchos adhesivos son una de las formas más fáciles y cómodas de colgar las cortinas en tu vivienda sin tener que taladrar. Como su nombre indica, funcionan mediante un pegamento adhesivo que se coloca en la pared y ofrece un buen agarre. Lo mejor de todo es que puedes colocarlos a la altura que necesites para ajustarse al largo de tus cortinas. Y el proceso para colocarlos no va a llevarte más de 10 minutos.

Como recomendación, asegúrate de la ubicación exacta en la que quieres colocar los ganchos en la pared para evitar hacer pruebas y perder la efectividad del pegamento. O peor aún, dejar alguna marca en la pared. Para colocarlos, solamente tienes que quitar la capa que protege el pegamento del gancho adhesivo, colocarlo en el lugar que quieres instalarlo y presionar para que quede bien sujeto y garantice una buena fijación.

Una vez estén puestos en la pared, es preferible esperar un rato a que se adhiera bien el pegamento antes de poner las cortinas y añadirle peso. Para evitar que puedan moverse del sitio y todavía no tienen una completa fijación o que directamente se despeguen.

Si quieres probarlos, en esta otra guía puedes consultar una selección de los mejores ganchos adhesivos para colgar cualquier cosa sin hacer agujeros en la pared.

Barras adhesivas

Las barras adhesivas son similares a los ganchos. De hecho, el proceso para colocarlas y el sistema de adhesión es el mismo que en el caso anterior. La única diferencia es la forma que tiene este sistema de agarre. Las barras son ideales para colocar directamente las cortinas que tienen aperturas en la tela para colocarlas directamente. Sin necesidad de usar un gancho.

Al igual que en el caso anterior, es recomendable hacer las mediciones primero para poner la barra en la ubicación deseada y apretar para garantizar su fijación. Las barras suelen tener el pegamento para adherirse en los extremos, uno a cada lado.

Barras magnéticas

Las barras magnéticas funcionan mediante imanes que aseguran el buen agarre de la misma y la sujeción de las cortinas. Los imanes pueden colocarse en cualquier superficie metálica, es decir, en el propio marco de la ventana, por lo que puede servirte para todas las ventanas de la vivienda. Siempre y cuando el material del marco sea de metal. Por el contrario, si tienes unas ventanas acabadas en otro tipo de material, este sistema de fijación no te sirve.

Para instalar este tipo de sistema, tienes que asegurarte de encontrar una barra que sea de las mismas dimensiones del marco de la ventana y no más grande. Porque, de lo contrario, no vas a poder sujetarlas dado que no funcionan en una pared. Necesitan una superficie metálica en la que colocarse.

Con una barra extensible a presión

Colgar las cortinas con una barra extensible a presión es otra de las fórmulas. Aunque, en este caso, es necesario que la ventana esté ubicada en una pared a una altura diferente que el resto de la pared de la habitación.

Este tipo de barras se colocan mediante presión, es decir, que no tienen pegamento ni otro tipo de agarre más que la propia presión que ejerce la barra hacia los laterales al colocarse en el hueco específico. Que, por cierto, debe ser de la medida exacta de la barra, porque de lo contrario, no va a sujetarse y se va a caer.

Por tanto, en este caso, antes de ni siquiera comprar una barra, es fundamental medir el hueco y saber si puedes colocar una barra de este tipo en casa. Te adelantamos que si la pared donde tienes la ventana está a la misma altura y no hay ningún saliente en el que la barra pueda sujetarse, este método no es nada práctico.

Con cintas de velcro adhesivo

Las cintas de velcro adhesivo de doble cara también pueden usarse para instalar las cortinas en las ventanas. La única diferencia es que este sistema no deja ningún tipo de holgura entre la ventana y la cortina, sino que se queda en la misma línea. Es un método que puede servirte, pero es menos eficaz que otros de los que se incluyen en esta guía, puesto que puede que el material de la cortina no.

