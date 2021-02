Ocio - Tecnología

Smartphones

Las 12 mejores aplicaciones para ahorrar y controlar los gastos del hogar

¿Necesitas ayuda para controlar mejor la economía de tu hogar? Si cada vez que entras a tu cuenta no sabes de dónde vienen algunos de los gastos o no sabes cómo ha podido disminuir tanto la cantidad de dinero en el último mes, quizá necesites una ayuda extra.

¿Has probado alguna de las aplicaciones domésticas para ahorrar? Se trata de apps para el móvil que nos ayudan a llevar un control de los gastos y gestión de la contabilidad doméstica con la finalidad de ahorrar. A continuación te explicamos las 12 mejores aplicaciones para que aprendas a gestionar la economía de tu hogar y alcances tus objetivos.

Fintonic

Fintonic es una app financiera española diseñada para ahorrar en la compra y en el resto de tu economía. Permite consultar en todo momento tus cuentas, en qué se gasta el dinero y cómo organizarlo para tener todo controlado. Además, avisa al instante de cualquier gasto para que no haya sorpresas de mal gusto. Cuenta con la misma seguridad que utilizan las app de los bancos.

Una de las diferencias de esta app con otras es que ofrece una serie de alertas exclusivas si se produce en tu cuenta algún cargo por comisiones, cobros o duplicados entre otros.

Además, Fintonic ofrece la Cuenta Siempre Positiva que no tiene comisiones ni gastos y a través de ella puedes solicitar financiaciones de hasta 50.000 euros y conseguirla en un plazo de 24 horas.

Money Wiz

A diferencia de otras apps más sencillas, Money Wiz cuenta con funciones más avanzadas en lo que a la gestión económica se refiere. Con Money Wiz podemos crear presupuestos, registrar todos los gastos y programar algunas de las cuotas fijas como por ejemplo la letra de la hipoteca o la luz para poder tener una visión global de los gastos mensuales.

Además, la aplicación alerta a aquellos usuarios que tienen una situación económica susceptible de empeorar.

La última versión de la aplicación que han sacado en 2021 añade 100 funciones nuevas y tiene un diseño más intuitivo.

Se trata de una aplicación que sirve tanto para principiantes como para personas que necesiten una gestión más profesional de sus finanzas porque ofrece las funciones a ambos públicos.

Permite la sincronización bancaria y a través de la app se pueden detectar transferencias y reembolsos. Funciona sin conexión y tiene un periodo de prueba gratuito de una semana para que los usuarios comprueben si les gusta o no.

Además del presupuesto, puedes controlar los gastos y los ingresos de forma recurrente con un calendario que puedes programar y obtener pronósticos instantáneos. Ofrece a sus clientes más de 30 informes diferentes.

Spendee

Spendee es una buena app para ahorrar en casa porque muestra de forma gráfica el balance de gastos e ingresos y el ‘colchón’ disponible para ese mes. Además aconseja a los usuarios sobre las posibilidades financieras mediante estadísticas.

Con Spendee puedes tener un control total de los gastos en efectivo, cuentas bancarias así como billeteras electrónicas y además permite añadir a usuarios con los que tienes que compartir gastos.

Permite hacer presupuestos para ahorrar y adaptar los gastos frente a una inversión grande. Una de sus principales funciones es que realiza un seguimiento de tu contabilidad puesto que permite la conexión de cuentas bancarias y sus transacciones que se importan de forma automática a la app.

Whallet-Finanzas personales

Whallet-finanzas personales es una aplicación gratuita donde puedes ver distintos gráficos que reflejan la evolución de tus gastos y tus ingresos. Una de las opciones que nos da la app es que permite que clasifiquemos los gastos en diferentes categorías.

Para sacarle el mayor partido a la aplicación tienes que introducir tus gastos y tus ingresos y categorizarlos de una forma sencilla. Al introducir estos dos valores podrás ver la evolución de ambos y compararlos. Puedes ver de una forma intuitiva cómo se reparten tus gastos y en qué te gastas el dinero.

Smart Receipts

Smart Receipts se centra en dos puntos de la gestión de la contabilidad del hogar, por un lado los recibos y por otro la creación de informes sobre tu contabilidad. Con esta app puedes tener en tu teléfono todos los recibos de tus gastos así como informes sobre tus cuentas.

Wally

Wally es una de las mejores aplicaciones Android para ahorrar dinero puesto que permite planificar gastos y fijar objetivos económicos. Además, realiza un seguimiento para saber si se han cumplido.

Es una aplicación gratuita que permite centralizar todas las cuentas para que puedas aprender a gestionar mejor las finanzas. Entre las funciones de la aplicación destacan la de elaborar presupuestos que se adaptan a tus necesidades y seguimientos sobre el progreso de tu contabilidad. También permite establecer un calendario para organizar los gastos con una mayor claridad y planificar con anticipación los futuros gastos.

Mobills

Mobills es un gestor de finanzas a través del que puedes crear presupuestos y mantener el control de tus finanzas así como establecerte objetivos para gastar tu dinero con conocimiento.

A través de las funciones que te da la app puedes obtener una visión clara de tu situación financiera, saber cuánto puedes gastar, monitorear los gastos y crear objetivos y presupuestos mensuales. Además, ofrece un sistema de recordatorios para saber cuando vencen tus facturas.

Cuentas Claras

Cuentas Claras es una app para facilitar el pago de productos entre varios. Con esta aplicación puedes repartir de forma instantánea los gastos de un producto o servicio que compartas con otras personas sin tener que echar cuentas. Tan sólo tienes que introducir la cantidad de personas que tienen que pagar y el importe total.

MoneFy

Con MoneFy puedes rastrear tu dinero a través de los gastos mensuales que tengas. Permite ver la distribución de gastos a través de gráficos, administrarlos en diferentes categorías o establecer presupuestos. Tiene calculadora incorporada y un modo oscuro por si quieres acceder a esta app en un lugar público con la seguridad de que nadie pueda ver lo que contiene tu pantalla.

Con MoneFy no tienes que vincular los datos de tu banco a la aplicación.

Mi presupuesto

Mi presupuesto es una aplicación enfocada a mantener un control del dinero que tienes disponible mes a mes a través de anotaciones en esta aplicación.

Los datos que introduzcas se transforman en una gráfica para que tengas una visión más clara e intuitiva de tus finanzas. A través del presupuesto que realices podrás alcanzar tus objetivos mensuales en función de los criterios que decidas. Por ejemplo, puedes ponerte un límite de gastos al mes en diferentes categorías.

Esta aplicación puedes usarla sin conexión a Internet y te permite administrar más de una cuenta.

Registro contable

Registro contable es una aplicación que permite controlar los gastos y finanzas del hogar. Nos ayuda a verificar los ingresos y gastos mensuales. Permite un control de tarjetas de crédito, la transferencia entre activos y ofrece estadísticas mensuales en base a los datos que se hayan ingresado en la app. Permite hacer presupuestos y cuenta con una función de calculadora.

Bring

Bring es una aplicación que se centra en el ahorro y el control de los gastos cuando vamos a hacer la compra de comida. Esta aplicación nos ayuda a elegir los productos que verdaderamente necesitamos para evitar malgastar dinero en caprichos.

