Las 43 mejores preguntas para conocer a alguien

Un nuevo compañero de trabajo, el amigo de un familiar, un conocido de tu pareja… Cuando nos presentan a otra persona lo más común es intentar buscar temas de conversación para romper el hielo o preguntar por diferentes aspectos de su vida así como contar experiencias propias y momentos graciosos para iniciar una pequeña charla. En cualquier caso, el objetivo es intentar conectar con esa persona y entablar una relación que, si todo va bien, pueda acabar siendo una gran amistad o el amor de tu vida. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Qué puedes preguntar a alguien que no conoces para parecer amable y no cotilla?

A continuación te dejamos algunos ejemplos de preguntas que puedes hacer a alguien que acabas de conocer para saber un poco más acerca de esa persona y que esa conversación sea el inicio de una bonita relación.

Preguntas personales

Entre las preguntas más típicas y básicas para conocer a alguien de una forma personal, pero sin entrar en detalles íntimos o en aspectos relativos a la intimidad de otra persona, destacan las siguientes:

Si pudieras tener un mismo trabajo para toda la vida, ¿cuál sería? Con esta pregunta podrás averiguar tanto si es feliz en su empleo actual como si tiene expectativas de futuro. O si por el contrario, no está satisfecho laboralmente y se encuentra atascado a nivel profesional. Otra de las preguntas que puedes hacer para conocer a esa persona es sobre cuál es el lugar del mundo en el que le gustaría vivir. De esta pregunta pueden surgir infinidad de temas de conversación. Desde las culturas de otros países, viajes pendientes, expectativas de futuro, sueños e ilusiones… ¿Qué música escuchas? O ¿Cuáles son tus grupos favoritos? El tipo de música que escuche determinará algunos rasgos de su personalidad. Además, si compartís gustos musicales, es un muy buen punto de partida para comenzar una relación. ¿Qué es lo que más te gusta de ti y por qué? En este caso debes tener en cuenta que la parte más importante de la respuesta es el motivo y no el rasgo o aspecto que pone en valor. ¿Cuál es tu autor o libro favorito? Si eres una persona que lee, es muy acertado hacer esta pregunta, pero si no tienes ningún conocimiento en este campo, no va a servirte de nada. Si no tienes mucha afición por la lectura, puedes sustituir esta pregunta por las series, documentales o películas favoritas. ¿Cuáles son tus aficiones y a qué te gusta dedicar el tiempo libre? Dependiendo de su respuesta, puede que encontréis aficiones comunes en las que podáis invertir alguna que otra tarde. ¿A qué personaje histórico admiras? La respuesta te dirá muchas cosas sobre su personalidad, ideas políticas e incluso sobre sus valores éticos. ¿Qué harías si te toca la lotería? Es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez y seguro que podréis entablar una gran conversación sobre las supuestas cosas que harías si tuvierais unos cuántos millones de euros.

Como puedes ver, son preguntas superficiales que no suelen tener una respuesta difícil, por lo que son perfectas para iniciar una primera toma de contacto con alguien y empezar a conocerse.

Para conocer a alguien de una forma más profunda

Si ya ha habido una primera toma de contacto, puedes indagar un poco más y preguntarle por aspectos más personales, como por ejemplo:

Sobre su familia. Por ejemplo puedes preguntarle si tiene hermanos, hijos, pareja o sobrinos, de esta forma podrás conocer detalles sobre su relación familiar. ¿Qué es lo que más valoras de una amistad? O directamente puedes preguntar qué es lo que más valora de otras personas en general, las conozca o no. Con esta pregunta te mostrará su lado más humano al explicarte a qué le da más importancia, si a su físico, a su carácter, a su personalidad, a sus posesiones… ¿Cuáles son tus miedos? Esta pregunta no la va a responder todo el mundo. No es lo mismo contar a alguien sus aficiones que sus miedos. Exponer de forma pública qué es lo que le da pavor o le preocupa a nivel personal es un paso muy importante. Esto quiere decir que si te lo cuenta, puede que esté depositando una gran confianza como amigo/a en ti. ¿Quién es tu mayor ejemplo? Con esta pregunta conocerás episodios de su vida ligados a esta persona que te ayudarán a conocer con mucho más detalle su personalidad. ¿Te negarías a dialogar con algún tipo de persona y por qué? Esta pregunta te permitirá conocer si considera ciertas ideas políticas o actuaciones como intolerables y cuál es su forma de solucionar problemas que se le puedan plantear.

Otros ejemplos de preguntas para conocer a alguien en profundidad que puedes hacer son:

¿Te arrepientes de cosas y de cuáles? ¿Hay algo que tengas pendiente en la vida? ¿Tienes manías y cuáles son? ¿Cuál es el recuerdo que más te ha marcado de tu infancia? ¿Eres plenamente feliz? En caso de decir que no, ¿Qué cambiarías para serlo? Sobre la religión, ¿eres creyente? ¿cuál es tu religión? Sobre política. Con qué partido se identifica, ideas políticas, qué piensa de la situación actual…

Preguntas originales para divertirse

Otras preguntas que puedes plantear para romper el hielo de una forma original y divertida, son:

Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? ¿Qué superpoder tendrías si pudieras elegir uno? Define tu autobiografía en dos palabras ¿Eres supersticioso? ¿Crees en el más allá? ¿Qué harías para cambiar el mundo o qué cambiarías del mundo?

Para conocer a tu pareja

Si tienes una pareja estable, probablemente consideres que la conoces a la perfección. Pero a continuación te dejamos un listado de ejemplos de preguntas que puedes hacerle para comprobar si realmente conoces a tu media naranja al 100% o hay cosas que no tenías ni idea sobre tu personalidad. Y también te dejamos algunas de las preguntas más picantes para no perder la llama del amor:

¿Crees en las relaciones abiertas o en el poliamor? ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Cuáles son tus peores miedos? Algo que no puedas perdonar ¿Crees en el amor para toda la vida? Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? ¿Crees que hay algo después de la muerte? ¿Estás satisfecho/a al 100% con la relación actual? ¿Qué es lo que más te hace feliz? ¿Cuál ha sido el momento más triste de tu vida? ¿Hay algo de la relación que no te guste y nunca hayas dicho? ¿Tienes fantasías sexuales? ¿Disfrutas de las relaciones sexuales? ¿Te gustaría probar cosas nuevas, como por ejemplo un trío o en una orgía? ¿Te excitaría tener sexo en lugares públicos? ¿Has tenido relaciones con desconocidos?

