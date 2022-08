Ocio - Tecnología

Las 8 mejores razas de gatos para tener en un piso

Cariñosos, sociables, tranquilos y juguetones. Así son las razas de gatos ideales para tener en un piso y disfrutar de la compañía de estos adorables felinos. Si te encantan los gatos, pero no sabes por cuál decidirte para llevártelo a vivir contigo, en esta guía puedes consultar los detalles y principales características de algunas de las mejores razas de gatos para tener en un piso.

Gato persa

Los gatos de raza persa son felinos tremendamente cariñosos. A pesar de la fama generalizada que acompaña a estos animales de ser ariscos y un poco antisociales, esta raza es bastante tranquila. ¡Y les encanta hacer compañía a sus dueños! Aunque, además de para jugar, tendrás que pasar un buen rato con ellos para peinar y lavar su denso pelaje. Son de los gatos más presumidos y de los que más cuidado en belleza requiere.

Por todo ello, no es la mejor elección si pasas muchas horas fuera de casa y va a tener que estar solo. No les gusta la soledad y puede afectar a su calidad de vida.

Gato Siamés

El gato de raza siamés es uno de los animales domésticos más presentes en los hogares. Son muy familiares y simpáticos. Su principal característica son los contrastes de tonos marrones oscuros y claros junto con sus ojos de un color azul cristalino muy intenso. Ideales como mascotas, son felinos muy sociables y juguetones, les encantan las caricias, llamar la atención y que les hagan caso. El compañero perfecto para no sentirte solo.

Gato Cornish Rex

De orejas puntiagudas, juguetón, curioso, travieso y alocado. Esta raza de gato es una de las más divertidas, pero de las que más cuidado y atención requiere. Les encanta pasar tiempo con los humanos, son cariñosos y se pasan el día parloteando.

Tienen una figura esbelta, son delgados y musculosos. Además de las orejas, uno de sus rasgos distintivos es el pelaje rizado y suave que les cubre todo el cuerpo. Incluidos los bigotes.

Gato abisinio

Al igual que el anterior, es pura energía y se caracteriza por tener unas orejas grandes y puntiagudas. Una raza a la que le encanta jugar, saltar y no parar ni un solo momento. Son divertidos, pero hay que saber seguirles el ritmo.

Son felinos ágiles, fuertes y de tamaño medio. Aunque con una potente envergadura. El pelaje es corto, suelen ser de color cobrizo y los ojos son muy grandes, con una mirada penetrante.

Gato Ragdoll

Es un gato tranquilo, de los que se tumba en su cama y puede pasarse un buen rato disfrutando y en la gloria. No es de las razas a las que más le guste el movimiento, pero adoran la atención y los mimos. Por lo que no es recomendable dejarle muchas horas solo.

Son gatos con un pelaje de tamaño medio y ojos azul intenso. A diferencia de los siameses, se caracterizan por ser de tonos más claros, entre blancos y grises. Peludo, cariñoso, dócil y mimoso. Esta raza de gato es ideal para convivir en una casa.

Sphynx o gato Esfinge

Seguro que la has visto alguna vez. Son gatos con una particularidad única, no tienen pelaje y además, tienen unos rasgos faciales muy marcados. Tienen una figura esbelta y son delgados, pero no les falta fuerza.

Se caracterizan por ser muy juguetones, con mucha energía y divertidos. Pero necesitan atención constante y muchos cuidados. Son un gran compañero de casa, pero solo si se le dan los cuidados que requiere.

Gato azul ruso

Esta raza si es más fiel al tópico de los gatos. Si le dejas solo en casa, no va a extrañarte. No es de los más cariñosos, pero cuando estés en casa, reclamará la atención para sentirse cuidado y querido.

No requiere muchos cuidados diarios porque tiene el pelo corto y, solamente, tendrás que pasarle un cepillo para eliminar los restos de pelaje que se le acumulen. Suele tener un tono gris plateado y tiene los ojos completamente redondos, con una mirada penetrante que te embelesará desde el primer momento.

Gato British Shorthair

El gato British Shorthair es de pelaje gris oscuro, cariñoso y muy cómodo. No es de los que vas a ver trepando por los muebles. Son felinos algo más rellenitos que otras razas, lo que da ganas de achucharles todo el rato. Le gusta la tranquilidad y no le importa que le dejes solo en casa durante algún rato.

