Las Páginas Amarillas en papel desaparecen después de publicarse durante más de 50 años

NOTICIA de de Javi Navarro

Adaptarse al entorno digital o morir. Las tradicionales guías y directorios de las Páginas Amarillas desaparecen en su formato en papel el 22 de marzo de 2021. Así, el icónico directorio que todos guardábamos en casa a mano para consultar, publica su última edición impresa tras más de 50 años de historia, 2.750 ediciones y cientos de miles de comercios anunciados. Esta guía con directorios de empresas se buzoneaba gratuitamente en los domicilios españoles, pero a partir de ahora ya no se recibirá, puesto que la empresa se vuelca en ofrecer servicios digitales a sus clientes.

Las Pymes y los pequeños comercios españoles se encuentran inmersos en un proceso de cambio en sus modelos de negocio. El objetivo es adaptarse a los nuevos hábitos de compra y tendencias tecnológicas derivadas del entorno digital. En este contexto, la empresa BeeDIGITAL, editora del icónico directorio de color amarillo, ha anunciado la digitalización completa de sus soluciones de visibilidad para pequeñas empresas y el cese de la publicación en papel de Páginas Amarillas. A partir de ahora, entierra el papel para dar únicamente servicios de marketing digital a pymes y autónomos en España.

Historia de Páginas Amarillas

La guía, nacida en 1967, se ha publicado más de 2.750 veces, llegando a acoger entre sus páginas los anuncios de hasta 300.000 comercios. Respecto a número de ejemplares, el máximo se alcanzó en el año 2017, cuando se repartieron alrededor de 16 millones de unidades. Estos mismos negocios continúan anunciándose en PaginasAmarillas.es, uno de los directorios online de empresas en España.

Pero la evolución de la sociedad con Internet ha acabado con las tradicionales consultas al listín de empresas. “El mercado digital se ha convertido en el verdadero protagonista de nuestra economía de consumo. Durante los últimos años, los usuarios hemos incorporado Internet a nuestro día a día de una manera total. El nuevo consumidor busca, consulta, elige y se decide a comprar a una marca a través de su smartphone. La Pyme española debe ser consciente de este cambio y atreverse a dar este salto digital”, explica Javier Castro, CEO de la compañía.

La presencia digital se ha vuelto fundamental para poder ser visible a ojos del consumidor, y, cada vez más, para mantener las ventas y responder a los nuevos hábitos de compra. Por eso, han emprendido diferentes iniciativas que buscan impulsar esta digitalización de la pequeña empresa, como la creación y mantenimiento de páginas web, gestión de redes sociales, posicionamiento en buscadores, campañas de publicidad online y creación de soluciones de e-commerce. Estos nuevos servicios ya son utilizados por más de 70.000 comercios para los que se han creado más de 140.000 webs y gestionado 44.000 campañas de Google Ads desde la empresa fundadora de las Páginas Amarillas.

