Lo firmas sin leerlo y puede cambiar tu cuota más de 150 €: así funciona la simulación obligatoria de la hipoteca variable

Cuando una persona firma una hipoteca variable, el banco está obligado a entregarle por escrito toda la información necesaria sobre las condiciones del préstamo, tal y como recoge el Banco de España en su normativa. Entre esos documentos hay uno independiente que muchos clientes apenas revisan y que, sin embargo, puede ser determinante: la simulación obligatoria de escenarios sobre cómo variaría la cuota mensual si los tipos de interés suben, bajan o se mantienen.

No se trata de un simple trámite. Este documento muestra con ejemplos numéricos cuánto podría cambiar la cuota en función de la evolución del índice de referencia —normalmente el euríbor— y permite visualizar el riesgo real de optar por un tipo variable.

Qué es exactamente la simulación obligatoria

En el caso de las hipotecas a tipo variable, la entidad debe facilitar un documento específico con tres escenarios simulados. Su finalidad es clara: que el cliente pueda entender cómo podrían evolucionar sus pagos mensuales si cambian los tipos de interés.

Es importante no confundirlo con una previsión. No es una predicción del euríbor, sino una simulación orientativa que ayuda a evaluar el riesgo antes de firmar.

Los tres escenarios que incluye el documento

El informe presenta tres posibles situaciones: tipos estables, tipos al alza y tipos a la baja. Todos se calculan con ejemplos concretos para que el cliente vea el impacto en euros.

1. Escenario de tipos estables

Supone que el euríbor se mantiene igual que en el momento de la firma.

Ejemplo:

Hipoteca de 150.000 euros

Plazo de 25 años

Interés de euríbor +1 %

Euríbor en el momento de la firma: 2 %

Tipo inicial: 3 %

Cuota aproximada: 711 euros al mes, siempre que el euríbor permaneciera en el 2 % durante toda la vida del préstamo.

2. Escenario de tipos al alza

Simula una subida progresiva del euríbor.

Siguiendo el mismo ejemplo:

Si el euríbor sube al 3 % en un año → tipo resultante: 4 % → cuota aproximada: 792 euros

Si el euríbor sube al 4 % en dos años → tipo resultante: 5 % → cuota aproximada: 877 euros

El documento permite comprobar cómo una subida de tipos puede encarecer la cuota en más de 150 euros al mes respecto al escenario inicial.

3. Escenario de tipos a la baja

También contempla una caída del índice de referencia.

Si el euríbor bajara del 2 % al 1 %

El tipo pasaría al 2 %

Cuota aproximada: 636 euros al mes

Este escenario muestra el posible ahorro en caso de descenso de los tipos.

No es un techo: el riesgo puede ser mayor

Conviene tener claro que estos escenarios no fijan un límite máximo. Son ejemplos orientativos. Los tipos podrían variar más de lo que recoge la simulación y, en una situación de euríbor al alza, la cuota real podría ser superior a la mostrada en el documento.

Ese es precisamente el objetivo del informe: que el cliente sea consciente del riesgo antes de contratar una hipoteca variable y pueda decidir de forma informada si esta modalidad se ajusta a su perfil financiero.

Para qué sirve realmente este documento

Más allá del trámite formal, la simulación cumple varias funciones prácticas:

Permite evaluar el riesgo de una hipoteca variable.

de una hipoteca variable. Facilita comparar ofertas entre distintos bancos .

. Ayuda a planificar la economía familiar ante posibles escenarios adversos.

ante posibles escenarios adversos. Ofrece una referencia clara sobre cuánto podría llegar a pagarse si los tipos suben.

En definitiva, es un documento pensado para que el cliente entienda qué puede ocurrir con su cuota si los tipos se mueven. Firmarlo sin leerlo puede suponer pasar por alto una información clave que, como muestran los ejemplos, puede traducirse en más de 150 euros adicionales al mes.