Pelear la hipoteca puede ahorrarte hasta 50.000 euros en 30 años

NOTICIA de de Javi Navarro

La hipoteca fija se consolida como la opción mayoritaria en España tras años de volatilidad financiera. El último Índice elaborado por iAhorro confirma que cerrar un tipo de interés casi un punto más bajo puede suponer un ahorro de hasta 50.000 euros en una hipoteca a 30 años.

Eso sí, el gran freno para acceder a la vivienda sigue siendo el mismo: el elevado precio de los inmuebles y la falta de oferta.

Un mercado hipotecario más estable, pero más exigente

El año 2025 ha marcado un punto de inflexión en el mercado hipotecario español. Tras un periodo dominado por subidas bruscas de tipos, inflación elevada y un euríbor impredecible, el sector ha entrado en una fase de mayor estabilidad financiera y previsibilidad.

Esta nueva etapa se caracteriza por:

Tipos de interés oficiales estabilizados tras los recortes del BCE.

tras los recortes del BCE. Euríbor contenido , moviéndose en una horquilla estrecha.

, moviéndose en una horquilla estrecha. Banca más selectiva, con condiciones muy ajustadas al perfil del cliente.

Según explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro, comparar y negociar ya no es opcional, sino un requisito imprescindible para acceder a buenas condiciones hipotecarias.

La hipoteca fija se consolida como la opción preferida

Uno de los grandes titulares del cierre de 2025 es claro: la hipoteca fija domina el mercado. Más de la mitad de los compradores la han elegido, desplazando a la hipoteca mixta y dejando la variable en un papel casi residual.

Las razones principales de este cambio de preferencia son:

Seguridad y tranquilidad : la cuota no cambia durante toda la vida del préstamo.

: la cuota no cambia durante toda la vida del préstamo. Protección frente a futuras subidas del euríbor.

del euríbor. Facilidad para planificar la economía familiar.

Durante el último trimestre de 2025, el tipo medio de las hipotecas fijas firmadas a través de iAhorro se situó en torno al 2,07% TIN, muy por debajo de la media nacional publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

El precio de la vivienda, el verdadero cuello de botella

Pese a la mejora en las condiciones de financiación, comprar vivienda no es hoy más fácil. El informe de iAhorro señala que el principal problema ya no es la hipoteca, sino el precio de los inmuebles.

Algunos datos clave:

El precio medio de las viviendas hipotecadas en 2025 superó los 237.000 euros .

. Comunidades como Madrid, Baleares y Cataluña están muy por encima de la media.

El ahorro medio necesario para comprar vivienda ronda los 97.700 euros.

Este contexto explica por qué muchos compradores retrasan la decisión de compra o se ven obligados a cambiar de zona o de tipo de vivienda.

Perfil del hipotecado en 2025: más edad y más ahorro

El informe también dibuja un cambio claro en el perfil del comprador de vivienda:

Edad media: 38 años , más alta que en ejercicios anteriores.

, más alta que en ejercicios anteriores. La mayoría de las hipotecas se firman entre los 36 y 45 años .

. Más de la mitad compra en pareja , para sumar ingresos.

, para sumar ingresos. Mayor estabilidad laboral y contratos indefinidos.

Este retraso en la compra refleja una realidad clara: acceder a la vivienda exige cada vez más recursos propios, lo que deja fuera a muchos jóvenes.

Ahorrar hasta 50.000 euros depende de comparar bien

Uno de los puntos más relevantes del Índice iAhorro es el impacto real de la comparación hipotecaria. Según sus cálculos:

En una hipoteca fija de 300.000 euros a 30 años , firmar un tipo cercano al 2% frente a uno próximo al 3% puede suponer un ahorro de casi 50.000 euros en intereses .

, firmar un tipo cercano al 2% frente a uno próximo al 3% puede suponer . En préstamos de menor importe, el ahorro sigue siendo muy significativo.

La diferencia no está solo en el tipo de interés, sino en la negociación, el asesoramiento y el acceso a múltiples ofertas, algo que la mayoría de compradores no obtiene acudiendo únicamente a su banco habitual.

Qué esperar del mercado hipotecario en 2026

De cara a 2026, las previsiones apuntan a:

Continuidad en la estabilidad de tipos , salvo cambios macroeconómicos.

, salvo cambios macroeconómicos. Predominio de la hipoteca fija como producto estrella.

como producto estrella. Hipoteca mixta aún competitiva en perfiles muy concretos.

en perfiles muy concretos. Precios de la vivienda elevados, especialmente en zonas tensionadas.

El mensaje es claro: quien quiera comprar vivienda deberá analizar con lupa tanto el precio del inmueble como las condiciones hipotecarias, porque pequeñas diferencias pueden traducirse en decenas de miles de euros a largo plazo.