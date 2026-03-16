Las ciudades donde necesitas más de 100.000 euros de entrada para comprar casa

NOTICIA de de Javi Navarro

Comprar una vivienda en España resulta hoy más barato que vivir de alquiler si se compara el pago mensual, pero acceder a la propiedad sigue teniendo una barrera importante: el dinero necesario para la entrada. De media, una familia necesita reunir 64.568 euros de ahorros para poder financiar la compra de una vivienda de dos dormitorios, una cifra que en muchas ciudades supera ampliamente los 100.000 euros.

Según un análisis de idealista del mercado residencial durante el cuarto trimestre de 2025, la cuota hipotecaria media en España se sitúa en 698 euros al mes, mientras que el alquiler de una vivienda similar alcanza los 1.088 euros mensuales. Esto significa que pagar una hipoteca es actualmente un 36% más barato que alquilar, aunque solo para quienes pueden asumir el desembolso inicial que exigen los bancos para conceder financiación.

Este requisito previo —la entrada, los gastos y la parte de la vivienda que no financia la hipoteca— se ha convertido en el principal obstáculo para acceder a la compra de vivienda en España.

Las ciudades donde comprar vivienda exige más de 100.000 euros de entrada

El volumen de ahorro necesario varía de forma significativa según el precio de la vivienda en cada ciudad. En los mercados más tensionados, las familias necesitan reunir cifras muy elevadas antes de poder solicitar una hipoteca.

Las capitales donde se exige una mayor aportación inicial son:

Palma: 147.116 euros

147.116 euros San Sebastián: 137.700 euros

137.700 euros Madrid: 117.793 euros

117.793 euros Barcelona: 103.172 euros

Estas cuatro ciudades son las únicas que superan los 100.000 euros de ahorro previo necesarios para financiar la compra de una vivienda.

Otras ciudades donde el ahorro necesario supera la media nacional

Además de los grandes mercados inmobiliarios, hay varias capitales donde el dinero necesario para acceder a una hipoteca también se sitúa por encima de la media nacional.

Entre ellas destacan:

Málaga: 96.651 euros

96.651 euros Valencia: 77.503 euros

77.503 euros Pamplona: 76.240 euros

76.240 euros Bilbao: 73.448 euros

73.448 euros A Coruña: 71.861 euros

71.861 euros Vitoria: 70.366 euros

70.366 euros Santa Cruz de Tenerife: 70.057 euros

También superan la media ciudades como Alicante (69.500 euros), Cádiz (68.159 euros), Granada (67.681 euros) y Las Palmas de Gran Canaria (65.192 euros).

Las ciudades donde es más fácil comprar casa

En el lado contrario del mercado se sitúan varias capitales donde la entrada necesaria es notablemente inferior a la media nacional, lo que facilita el acceso a la compra.

Las ciudades con menor volumen de ahorro requerido son:

Zamora: 32.996 euros

32.996 euros Jaén: 34.596 euros

34.596 euros Lleida: 35.581 euros

35.581 euros Palencia: 35.931 euros

35.931 euros Badajoz: 37.862 euros

37.862 euros Córdoba: 39.164 euros

39.164 euros Huesca: 39.483 euros

En estas capitales la entrada necesaria se sitúa por debajo de los 40.000 euros, prácticamente la mitad de la media nacional.

La hipoteca es más barata que el alquiler en casi todas las ciudades

Una vez superada la barrera del ahorro inicial, el pago mensual de una hipoteca resulta más barato que alquilar en prácticamente todas las capitales españolas.

La única excepción es San Sebastián, donde la cuota hipotecaria es un 10% más cara que el alquiler.

En el resto del país la diferencia favorece claramente a la compra. De hecho, en algunas ciudades el ahorro mensual es muy significativo.

Los mayores contrastes se registran en:

Segovia: comprar es un 54% más barato que alquilar

comprar es un 54% más barato que alquilar Ceuta y Lleida: un 45% más barato

un 45% más barato Zamora: un 42% más barato

un 42% más barato Zaragoza: un 41% más barato

un 41% más barato Córdoba: un 40% más barato

Entre los grandes mercados, la mayor ventaja de comprar frente al alquiler se observa en Valencia y Barcelona, donde la hipoteca es un 38% más barata. Les siguen Sevilla (-36%), Bilbao (-33%), Alicante (-32%) y Madrid (-23%).