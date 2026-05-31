Cada vez más españoles asumen que solo podrán tener vivienda si heredan

NOTICIA de de Javi Navarro

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en un desafío cada vez más complicado para buena parte de la población. El aumento de los precios de compra, las dificultades para ahorrar y la imposibilidad de acceder a financiación suficiente están provocando que muchos ciudadanos empiecen a mirar hacia la herencia familiar como una de las pocas vías realistas para tener casa propia en el futuro. De hecho, el 61 % de los españoles considera poco o nada probable recibir una vivienda en herencia a lo largo de su vida, frente al 39 % que sí cree posible acabar heredando un inmueble, según una encuesta elaborada por Fotocasa Research durante el primer semestre de 2026.

Pero entre quienes sí creen que heredarán una vivienda, la expectativa empieza a influir ya en sus planes de futuro. Un 34 % asegura contemplar esa futura vivienda como una seguridad o patrimonio a largo plazo, mientras que un 26 % reconoce contar con ella para desarrollar algún proyecto concreto en los próximos años, ya sea vivir en el inmueble, venderlo o ponerlo en alquiler.

La herencia gana peso como “salvavidas” para acceder a vivienda

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, advierte de que las herencias y donaciones familiares están adquiriendo un papel cada vez más importante dentro del mercado inmobiliario español. “Las herencias se han convertido en un auténtico salvavidas para acceder a la vivienda”, explica la portavoz, que recuerda además que las donaciones de padres a hijos superaron las 225.000 operaciones en 2025. Según Fotocasa, cada vez más ciudadanos dependen de la capacidad económica familiar para poder acceder a una vivienda, una situación que amplía la brecha entre quienes cuentan con respaldo patrimonial y quienes no tienen esa posibilidad.

Muchos herederos prefieren vender antes que alquilar

Sin embargo, el informe también refleja una realidad que puede parecer contradictoria: aunque muchas personas ven la herencia como una posible solución para acceder a una vivienda, buena parte de quienes heredan un inmueble terminan vendiéndolo.

En el primer semestre de 2026, el 21 % de las viviendas que se ponen a la venta en España proceden de una herencia, frente al 12 % de los inmuebles heredados que salen al mercado del alquiler. La explicación está en el perfil de quienes heredan estos inmuebles. Según el estudio, se trata de personas con una edad media de 53 años y con una importante presencia de perfiles de clases medias-altas y altas. Además, predominan quienes ya viven en pareja y cuentan con cierta estabilidad residencial.

Es decir, en muchos casos la vivienda heredada no se utiliza como residencia habitual, sino como patrimonio, inversión o fuente de liquidez.

El miedo a impagos y problemas con inquilinos impulsa las ventas

Entre quienes deciden vender la vivienda heredada, el principal motivo son las necesidades personales, una razón mencionada por el 33 % de los encuestados. Pero además, el estudio detecta un importante peso de la percepción de inseguridad vinculada al alquiler. Un 27 % asegura que evita alquilar por miedo a problemas con el pago de las rentas, mientras que un 18 % no quiere inquilinos que puedan deteriorar la vivienda.

A ello se suma que otro 18 % considera que actualmente es un buen momento para vender debido a la subida de precios de la vivienda, mientras que un 16 % cree que las ventajas fiscales del alquiler no compensan los riesgos asociados.

Quienes alquilan buscan ingresos y evitar que la vivienda quede vacía

En el lado contrario, quienes optan por alquilar una vivienda heredada lo hacen principalmente para obtener ingresos adicionales. Así lo reconoce el 57 % de los encuestados. Además, un 39 % prefiere que el inmueble esté ocupado legalmente y no permanezca vacío, mientras que un 37 % destaca la rentabilidad que ofrece actualmente el alquiler residencial. Otros factores que también influyen en la decisión de alquilar son la subida de los precios del alquiler y la intención de utilizar esos ingresos para comprar otra vivienda.

La vivienda heredada refleja la creciente desigualdad inmobiliaria

El informe de Fotocasa deja así una doble lectura sobre la situación actual del mercado inmobiliario español. Por un lado, cada vez más ciudadanos asumen que acceder a una vivienda sin ayuda familiar será extremadamente difícil. Por otro, las viviendas heredadas están reforzando en muchos casos el patrimonio de familias que ya cuentan con cierta estabilidad económica.

En la práctica, la vivienda heredada empieza a convertirse no solo en un mecanismo de acceso a la vivienda, sino también en un elemento que amplía las diferencias patrimoniales entre generaciones y familias con distinta capacidad económica.