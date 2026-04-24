Hasta 85.000 euros para vivir en pueblos: así impulsa el nuevo Plan de Vivienda el mundo rural

NOTICIA de de Javi Navarro

El Gobierno ha aprobado esta semana el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con una inversión de 7.000 millones de euros —el triple que el anterior— y con un objetivo claro: facilitar el acceso a la vivienda y aumentar la oferta. Entre todas las medidas, hay una que destaca por su impacto directo: ayudas de hasta 85.000 euros para impulsar la vivienda en municipios pequeños y de hasta 28.800 euros el alquiler con opción a compra.

La iniciativa busca frenar la despoblación y facilitar el acceso a vivienda en zonas con menor presión inmobiliaria, aunque el plan también incluye medidas para el alquiler que ya han generado dudas entre expertos del sector.

Ayudas de hasta 85.000 euros para construir o comprar vivienda en pueblos

El nuevo plan pone el foco en el mundo rural con varias líneas de ayudas dirigidas tanto a promotores como a particulares:

Hasta 85.000 euros por vivienda para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes.

para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes. Hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en estas localidades.

que compren o construyan su primera vivienda en estas localidades. Posibilidad de ampliar el umbral hasta 20.000 habitantes en municipios que estén perdiendo población.

Estas viviendas podrán destinarse tanto a la venta como al alquiler, con el objetivo de aumentar la oferta disponible y facilitar la fijación de población en zonas rurales.

Un plan con más dinero que nunca y centrado en aumentar la oferta

El Plan de Vivienda 2026-2030 contempla una inversión total de 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado aportará el 60% y las comunidades autónomas el 40%.

El reparto de fondos se divide en tres grandes bloques:

40% para aumentar la vivienda protegida, tanto mediante construcción como adquisición.

para aumentar la vivienda protegida, tanto mediante construcción como adquisición. 30% para rehabilitación del parque existente.

para rehabilitación del parque existente. 30% para ayudas directas, como el bono alquiler joven o apoyo a colectivos vulnerables.

Según explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el plan se articula en tres ejes: “Construir más viviendas, rehabilitar y movilizar el parque ya existente, y entre tanto ofrecer ayudas para los que más lo necesitan”.

Más ayudas al alquiler: sube el bono joven y llegan nuevos avales

Además del impulso al mundo rural, el plan refuerza las ayudas al alquiler, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables.

Entre las principales medidas destacan:

El bono alquiler joven sube a 300 euros al mes para vivienda completa y 200 euros para habitación.

para vivienda completa y 200 euros para habitación. Ayudas específicas para colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género, personas desahuciadas o sin hogar.

Ayudas de hasta 1.000 euros mensuales en algunos casos de especial vulnerabilidad.

en algunos casos de especial vulnerabilidad. Nueva línea de avales públicos para cubrir posibles impagos del alquiler.

En el caso de los avales, la Administración cubrirá el pago de la renta en determinadas situaciones —siempre que se cumplan requisitos como que el alquiler no supere el 50% de los ingresos—, aunque no se trata de ayudas a fondo perdido, ya que los beneficiarios deberán devolver el importe.

Alquiler con opción a compra: hasta 28.800 euros de ayuda

Otra de las novedades es el impulso al alquiler con opción a compra para jóvenes, puesto que tendrán subvenciones de hasta 28.800 euros. Están dirigidas a menores de 35 años y deberán contar con un plazo máximo de tres años para decidir si se adquiere la vivienda.

El objetivo es que las rentas del alquiler funcionen como un pago anticipado de la futura compra. Sin embargo, su implantación ha sido limitada hasta ahora, con apenas 632 viviendas protegidas en este régimen entre 2018 y 2025.

El sector alerta: más ayudas al alquiler pueden no ser suficientes

Pese al aumento de ayudas, el plan ha despertado críticas entre expertos y organizaciones del sector inmobiliario, especialmente en lo relativo al alquiler.

Desde la plataforma Spotahome, su CEO, Eduardo Garbayo, advierte de que el enfoque puede quedarse corto a corto plazo: “El Plan destina la práctica totalidad del esfuerzo en oferta nueva a construir o adquirir stock público. Es una inversión estructural legítima, pero sus efectos se verán en un horizonte de cinco a diez años”.

Además, alerta del riesgo de que las ayudas acaben teniendo un efecto contrario al deseado: “Reforzar las ayudas a la demanda sin medidas para movilizar el parque privado existente tiene un riesgo evidente: más presión sobre una oferta que no crece al mismo ritmo”.

En la misma línea, distintas asociaciones del sector coinciden en que el problema de fondo sigue siendo la falta de oferta de vivienda disponible, especialmente en grandes ciudades y zonas tensionadas.

Críticas del sector: falta de oferta, burocracia y financiación

Entre las principales objeciones al plan destacan:

La falta de medidas para aumentar suelo finalista y acelerar la construcción.

y acelerar la construcción. El peso de la burocracia y la complejidad administrativa en las ayudas.

en las ayudas. La falta de financiación accesible para comunidades de propietarios.

para comunidades de propietarios. La necesidad de mayor coordinación entre administraciones.

Desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas señalan que, aunque las ayudas a la rehabilitación son positivas, “resultan insuficientes si no van acompañadas de una simplificación administrativa real”.

Un plan ambicioso con efectos a medio y largo plazo

El Plan de Vivienda 2026-2030 entrará en vigor tras su publicación en el BOE —con efectos retroactivos desde el 1 de enero— y no requiere aprobación del Congreso al haberse aprobado mediante Real Decreto. El Ejecutivo prevé que el plan esté plenamente desplegado en el segundo semestre del año, tras el reparto de fondos con las comunidades autónomas.

La ministra Isabel Rodríguez ha defendido que el plan nace como un “acuerdo de país” y ha insistido en que “no valen parches y no hay varita mágica” para resolver el problema de la vivienda. Sin embargo, el éxito del plan dependerá en gran medida de su ejecución y de la colaboración entre administraciones —y de si logra equilibrar la balanza entre ayudas y oferta real—.