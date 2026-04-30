Pisos de banco desde 34.000 euros con estas 15 viviendas baratas que ya están a la venta en idealista

NOTICIA de de Javi Navarro

Las viviendas de bancos siempre son una de las opciones más baratas del mercado inmobiliario. Una selección reciente del portal inmobiliario idealista recoge pisos de segunda mano repartidos por toda España, con precios que arrancan en 34.000 euros y que alcanzan algo más de 110.000 euros —con superficies que llegan hasta los 169 metros cuadrados—.

Estas viviendas, comercializadas por bancos y cajas, destacan por ofrecer precios ajustados en comparación con el mercado tradicional, lo que las convierte en una alternativa interesante para quienes buscan comprar casa con menor inversión inicial.

15 pisos de banco baratos en España

A continuación, una selección de viviendas disponibles con sus principales características:

La Robla (León) – 34.000 € – 76 m² – 2 habitaciones

– 34.000 € – 76 m² – 2 habitaciones Plasencia (Cáceres) – 41.000 € – 77 m² – 3 habitaciones

– 41.000 € – 77 m² – 3 habitaciones Arroyo de San Serván (Badajoz) – 51.500 € – 112 m² – 3 habitaciones

– 51.500 € – 112 m² – 3 habitaciones Dos Hermanas (Sevilla) – 54.000 € – 82 m² – 1 habitación

– 54.000 € – 82 m² – 1 habitación Vitigudino (Salamanca) – 55.000 € – 95 m² – 3 habitaciones

– 55.000 € – 95 m² – 3 habitaciones Talavera de la Reina (Toledo) – 65.000 € – 59 m² – 1 habitación

– 65.000 € – 59 m² – 1 habitación Manzanares (Ciudad Real) – 70.500 € – 108 m² – 3 habitaciones

– 70.500 € – 108 m² – 3 habitaciones Torrijos (Toledo) – 79.200 € – 80 m² – 1 habitación

– 79.200 € – 80 m² – 1 habitación Villalba (Lugo) – 90.000 € – 156 m² – 4 habitaciones

– 90.000 € – 156 m² – 4 habitaciones Burguillos (Sevilla) – 90.000 € – 62 m² – 1 habitación

– 90.000 € – 62 m² – 1 habitación San Miguel de Salinas (Alicante) – 95.000 € – 91 m² – 3 habitaciones

– 95.000 € – 91 m² – 3 habitaciones Córdoba (Sector Sur – Santa Cruz) – 100.000 € – 115 m² – 3 habitaciones

– 100.000 € – 115 m² – 3 habitaciones Tarancón (Cuenca) – 100.900 € – 103 m² – 3 habitaciones

– 100.900 € – 103 m² – 3 habitaciones Albuñol (Granada) – 110.000 € – 169 m² – 5 habitaciones

– 110.000 € – 169 m² – 5 habitaciones Elche (Alicante) – 111.700 € – 117 m² – 3 habitaciones

Desde 34.000 euros y hasta 169 m²: así son las viviendas más llamativas

Entre todas las opciones, destaca el piso más barato de la lista, ubicado en La Robla (León), con un precio de 34.000 euros y una superficie de 76 metros cuadrados —una de las puertas de entrada más asequibles al mercado inmobiliario—.

En el extremo opuesto, el inmueble con mayor tamaño se encuentra en Albuñol (Granada), con 169 m² y 5 habitaciones, lo que lo convierte en una de las viviendas más amplias de la selección.

También llaman la atención otras opciones por su relación entre precio y tamaño, como el piso en Villalba (Lugo), con 156 m² por 90.000 euros, o el de Arroyo de San Serván (Badajoz), con más de 100 m² por poco más de 50.000 euros.

Qué tienen en común estos pisos de banco

Todos los inmuebles incluidos en esta selección comparten varias características clave:

Son viviendas de segunda mano

Están vendidas por bancos o entidades financieras

Se distribuyen por diferentes provincias de España

Ofrecen precios por debajo de la media del mercado

Este tipo de viviendas suele aparecer en portales inmobiliarios como una alternativa para compradores que buscan ajustar el presupuesto o encontrar oportunidades en zonas concretas.