Vivienda

Hipotecas

Simone Colombelli, experto en hipotecas: “Un asesor hipotecario puede ahorrar casi 1.000 euros por año”

El aumento en el importe medio de las hipotecas en España está siendo histórico en los últimos meses. Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de las hipotecas solicitadas en España ha alcanzado los 168.363 euros durante el pasado mes de junio. Esta cifra representa un incremento del 15,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, “lo que indica que acceder a una vivienda en propiedad se ha vuelto más difícil para muchos españoles”, como señala Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.

Datos clave sobre el mercado hipotecario

Durante junio de 2025, se firmaron 41,834 hipotecas, un aumento del 31,67% respecto al mismo mes del año pasado, cuando se registraron 31.773 hipotecas. A pesar de esta tendencia alcista en la cantidad de hipotecas, el precio de las viviendas ha generado preocupaciones. Los precios continúan subiendo debido a una oferta limitada y una elevada demanda, lo que está llevando a que los compradores necesiten solicitar cantidades de financiación cada vez mayores.

“Si el importe medio de hipotecas en junio de 2025 fue de 168.363 euros, el incremento respecto al mes anterior ha sido del 6,46%, de 158.153 euros de media en mayo de 2025 apenas un mes antes”, enfatiza Colombelli.

Este aumento en el importe medio de las hipotecas repercute directamente en el endeudamiento de las familias españolas. A mayor cantidad de dinero solicitado, así como una cuota mensual más alta, menor es la capacidad que tienen los hogares para hacer frente a otras obligaciones o imprevistos. Además, el Banco de España ha recomendado que las familias no dediquen más del 35% de su salario neto al pago de la hipoteca, una directriz que los bancos adoptan rigurosamente en sus evaluaciones.

Desafíos para el acceso a la vivienda

El creciente precio de las propiedades requiere que los compradores aporten más capital inicial para reducir el importe que deben financiar. Sin embargo, “cuanto más alto es el precio de la vivienda, más dinero para la entrada hay que dar”, señala Colombelli, poniendo de relieve un ciclo vicioso. Los salarios, por su parte, no se incrementan en la misma medida, lo que dificulta el ahorro en familias que previamente han estado viviendo de alquiler.

No obstante, hay un pequeño alivio: los tipos de interés de las hipotecas han ido disminuyendo a lo largo de este año, lo que ayuda a suavizar el impacto del endeudamiento. En junio de 2025, el tipo medio de las hipotecas fue del 2,99%, en comparación con el 3,26% del año prior. Las hipotecas fijas, que siguen siendo las más comunes, han bajado de 3,44% a 2,98%, mientras que las variables han pasado de 3,06% a 3%.

Tal como se indica en las estadísticas de iAhorro, el tipo de interés medio de las hipotecas fijas ha sido aún más bajo en el mismo mes, alcanzando un 2,09% TIN, lo que proporciona una opción más económica para los nuevos hipotecados.

Comparativa de cuotas

“El impacto de esta diferencia en los tipos de interés es significativo. Por ejemplo, para una hipoteca media de 168.363 euros, con un plazo de 25 años y un tipo de interés fijo del 2,99%, la cuota mensual sería de 797,52 euros. En cambio, utilizando el tipo registrado por iAhorro, 2,09%, la cuota mensual se reduce a 721,01 euros, lo que representa un ahorro de 76,51 euros al mes —explica Colombelli— y casi 1.000 euros al año, por lo que comparar las ofertas y contar con un asesor es imprescindible a la hora de firmar una hipoteca para ahorrar mucho dinero durante la vida del préstamo”.